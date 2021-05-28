И снова заморозки. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и когда вернётся жара?

Довольно прохладная погода без осадков установилась в Алтайском крае до 31 мая. В ночь на 29 мая в регионе ожидаются самые низкие температуры. Столбики термометров опустятся до +3...+8°С, местами на почве возможны заморозки до -1 градуса, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Ещё в ночь на 30 мая местами по северо-востоку возможны заморозки на почве. В дальнейшем температура каждые сутки будет повышаться на 1-2 градуса. К 31 мая днём воздух прогреется до +26...+31 градуса", – сообщила синоптик.

Первый летний день порадует жаркой погодой. 1 июня в Алтайском крае будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается + 12...+18 градусов, днём – от +28 до +33°С.