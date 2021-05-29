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Бабки-Ёжки, котики и трансформеры. Куда сводить ребёнка на 1 июня в Барнауле?

, ИА "Амител"
Amic.ru предлагает подборку самых интересных мероприятий города
Фото: парк 'Солнечный ветер'

Фото: парк "Солнечный ветер"

День защиты детей в Барнауле – это всегда множество интересных мероприятий. Больше всего их традиционно организуют в городских парках отдыха. В преддверии одного из самых милых праздников amic.ru рассказывает, куда можно сводить ребёнка, чтобы вместе весело провести 1 июня. Читайте и планируйте.

1
Встретить лето вместе с парком "Арлекино"

В парке "Арлекино" (Георгия Исакова, 149а) 1 июня скучно точно не будет. Праздничные мероприятия продлятся тут с 10:00 до 19:00. Начнётся день с программы "Встречаем Лето". И на главной сцене парка, и на его территории будут выступать  вокальные и танцевальные коллективы, проходить розыгрыши подарков.
Особенно интересными обещают стать шоу гигантских трансформеров и выставка военной и профильной техники.

В 14:00 в "Арлекино" начнётся фестиваль "Мир детства". Любой желающий сможет принять участие в спортивных состязаниях: пересечь "минное поле", побороться за звание лучшего кольцеброса, а также попробовать перепрыгнуть через гигантскую скакалку и пройти верёвочный лабиринт.

Самые маленькие посетители поборются за победу в конкурсе рисунков на асфальте. Скучать им не дадут аниматоры.

Также в парке проведут различные мастер-классы. Например, по плетению браслетов из атласных лент и созданию фигур из воздушных шаров.

2
Котики и Бабки-Ёжки в парке "Лесная сказка"

В "Лесной сказке" (Энтузиастов, 10а) праздник начнётся в 12:00 и продлится до 19:00. Каждый час его тематика будет меняться. Перед гостями выступят детские танцевальные, цирковые, вокальные, спортивные коллективы. Также развлекать детей будут двухметровые ростовые коты и Бабки-Ёжки.

Помимо аттракционов, в парке будут работать многочисленные интерактивные игровые площадки. Для любителей рисования здесь развернут гигантскую раскраску. Поучаствовать в её раскрашивании смогут все желающие. И не только дети.

Параллельно будут работать мастера по face-art и художники, готовые делать портреты-силуэты и шаржи, которые можно забрать с собой. Также пройдут мастер-классы по изготовлению оригами и открыток. Будут организованы несколько фотозон на летнюю тему.

3
Супер-пупер в "Солнечном ветре"

Не просто праздник, а супермасштабное мероприятие обещают организовать в "Солнечном ветре" (пр. Ленина, 152в). Начиная с 11:00 гостей парка ждут более 20 мастер-классов, игровые программы, "живой уголок". Здесь же пройдёт выставка детского технического и художественно-декоративного творчества.

Большой концерт состоится на сцене парка с 11 до 14 часов. Со своими лучшими номерами перед гостями выступят театр моды "Бастет", заслуженный коллектив Алтайского края "Кубарики", студия современного танца "Хампти-Дампти" и многие другие. Также здесь проведут многочисленные конкурсы и розыгрыши призов. Кроме того, в парке состоится танцевальный флешмоб.

На площадках парка активного отдыха "Экстрим" запланированы различные спортивные состязания. Войдут в программу и показательные выступления по восточным единоборствам.

4
Силачи, пузыри и фокусники в парке "Изумрудный"

В парке "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128) в День защиты детей запланирована насыщенная программа. Начнётся она в 11 часов с анимационно-игрового блока. Гости смогут увидеть шоу силачей и мыльных пузырей, танцевальные номера, выступление фокусников.

Завершится мероприятие грандиозным салютом из пара во время азотного шоу, сообщает пресс-служба управления молодёжной политики Алтайского края.

Детей будет развлекать участник международных фестивалей – театр "Куклы-Великаны".

5
Шахматы и клоуны в парке "Центральный"

Парк культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11) подготовил для юных барнаульцев праздничную игровую программу "Барнаул – город для детей. 2021". Она пройдёт с 10 до 20 часов. В первой половине дня запланированы концерт и выставки. Параллельно будет идти краевой турнир по шахматам среди школьников.

Мастер-классы, квесты и игры начнутся с 14 часов. Перед гостями выступит клоун Лёлик, театр "Куклы Великаны".

В 16:00 состоится азотное шоу. По его завершению перед гостями выступят театр песни "Звонница". Завершится праздник концертом групп чирлидинга "Сила притяжения".

6
Увидеть пятна на Солнце в барнаульском планетарии

Ко Дню защиты детей подготовили программу и в барнаульском планетарии (пр. Сибирский, 38). В 10:45 начнутся "Космические фантазии". Гостей ждут игры, конкурсы, викторины. Если погода будет ясной, на астроплощадке планетария разрешат понаблюдать за Солнцем через телескоп (возможно, кто-то даже разглядит на нём пятна).

В 12 часов для детей старше шести лет покажут мультимедийную полнокупольную программу "Дракоша и пропавшая звезда". Главный герой познакомит ребят с созвездиями Северного полушария и расскажет, чем опасна чёрная дыра.

В 13 часов в планетарии покажут фильм "Хрумка и волшебная ракета" (6+).

Для ребят постарше здесь приготовили "Сокровища вселенной". Мультимедийная программа начнётся в 15:00.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.05.2021 08:34
Зоопарк

Все идём смотреть зебру!!!

29.05.2021 08:47
Виктор

29.05.2021 08:34
Зоопарк

И так уже разрываемся между Шоу Силачей и Клоуном Лёликом. А теперь ещё зебра! Наверное, её отложим на потом. Она ведь останется! А вот "Салюта из пара во время азотного шоу" и просто "Азотного шоу" мы как-то в силу возраста побаиваемся...

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