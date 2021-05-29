Бабки-Ёжки, котики и трансформеры. Куда сводить ребёнка на 1 июня в Барнауле?

Встретить лето вместе с парком "Арлекино"

В парке "Арлекино" (Георгия Исакова, 149а) 1 июня скучно точно не будет. Праздничные мероприятия продлятся тут с 10:00 до 19:00. Начнётся день с программы "Встречаем Лето". И на главной сцене парка, и на его территории будут выступать вокальные и танцевальные коллективы, проходить розыгрыши подарков.

Особенно интересными обещают стать шоу гигантских трансформеров и выставка военной и профильной техники.

В 14:00 в "Арлекино" начнётся фестиваль "Мир детства". Любой желающий сможет принять участие в спортивных состязаниях: пересечь "минное поле", побороться за звание лучшего кольцеброса, а также попробовать перепрыгнуть через гигантскую скакалку и пройти верёвочный лабиринт.

Самые маленькие посетители поборются за победу в конкурсе рисунков на асфальте. Скучать им не дадут аниматоры.

Также в парке проведут различные мастер-классы. Например, по плетению браслетов из атласных лент и созданию фигур из воздушных шаров.