Под замок не закроешь. Можно ли ребёнку ходить в детский сад после выпускного?

Практически во всех детских садах Барнаула уже провели выпускные. Но в школу дети пойдут только 1 сентября. Многие родители столкнулись с проблемой: летом не с кем оставить ребёнка. Можно ли остаться в садике до конца лета, если уже стал почти первоклассником, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
31 мая. При оформлении ребёнка в детский сад с каждым из родителей заключается договор об образовании. "В документе указаны дата начала образовательной программы и её окончания – 31 мая. В этот день по закону договор прекращает своё действие. Руководитель создаёт локальный акт и приказ об отчислении ребёнка из учреждения", – сообщила amic.ru начальник отдела дошкольного образования Барнаула Ирина Синенко.
Для того чтобы ребёнок мог остаться в детском саду до 1 сентября, необходимо получить согласие заведующей. По словам Ирины Синенко, этот вопрос решается в индивидуальном порядке. А места предоставляют только тем, кто в этом остро нуждается.
"Конечно, в этом возрасте дети ещё не могут оставаться одни дома под замками. Родитель может обратиться к заведующей с заявлением, обговорить на какой срок им необходимо остаться в детском саду и договориться о продлении срока присмотра и ухода. Но это не массово, а в индивидуальном порядке", – подчёркивает начальник отдела дошкольного образования.
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