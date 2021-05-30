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Под замок не закроешь. Можно ли ребёнку ходить в детский сад после выпускного?

, ИА "Амител"
Из детских садов дети уже выпустились, а занятия в школе начнутся только осенью

Практически во всех детских садах Барнаула уже провели выпускные. Но в школу дети пойдут только 1 сентября. Многие родители столкнулись с проблемой: летом не с кем оставить ребёнка. Можно ли остаться в садике до конца лета, если уже стал почти первоклассником, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
И какой день для будущего первоклассника станет в садике последним?

31 мая. При оформлении ребёнка в детский сад с каждым из родителей заключается договор об образовании. "В документе указаны дата начала образовательной программы и её окончания – 31 мая. В этот день по закону договор прекращает своё действие. Руководитель создаёт локальный акт и приказ об отчислении ребёнка из учреждения", – сообщила amic.ru начальник отдела дошкольного образования Барнаула Ирина Синенко.

2
Неужели никак нельзя выпускника оставить до сентября?
 
На самом деле можно. Но не всё так просто.

Для того чтобы ребёнок мог остаться в детском саду до 1 сентября, необходимо получить согласие заведующей. По словам Ирины Синенко, этот вопрос решается в индивидуальном порядке. А места предоставляют только тем, кто в этом остро нуждается.

"Конечно, в этом возрасте дети ещё не могут оставаться одни дома под замками. Родитель может обратиться к заведующей с заявлением, обговорить на какой срок им необходимо остаться в детском саду и договориться о продлении срока присмотра и ухода. Но это не массово, а в индивидуальном порядке", – подчёркивает начальник отдела дошкольного образования.
3
Потребуется заключить новый договор?
Можно заключить дополнительное соглашение к договору или подписать новый договор. В этом документе будут указаны сроки действия документа. Необходимо также внести плату за питание.
4
А что делать, если садик закроют на ремонт?
Здесь уже ничего не сделаешь. Придётся искать другие варианты, куда пристроить ребёнка. Места в других детских садах, если ваш закрылся на ремонт, сейчас не предоставляют даже тем детям, которые ещё не выпустились из учреждения.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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