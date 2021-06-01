Как только закончатся места в Сочи. Когда могут открыть авиасообщение с Турцией?

Поздним вечером 31 мая стало известно, что Россия продлевает запрет на авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял это решение из-за неблагополучной ситуации с COVID-19 в этих странах. В результате отпуск на турецком побережье сорвался почти у 300 тысяч россиян. Что делать тем, у кого были куплены путёвки на этот период и когда могут возобновить авиасообщение с Турцией, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Алгоритм не изменился. Точно так же, как и у туристов, которые не смогли улететь в Турцию из-за временного ограничения авиасообщения в период с 15 апреля по 1 июня, у вас есть несколько способов выхода из ситуации.
Первый – выбрать доступное заграничное направление либо отдых в России, не меняя дат отпуска.
Второй – перенести отпуск и выбрать любое другое доступное направление.
Третий – потребовать возврат денег. Но в этом случае из оплаченной вами суммы вычтут фактически понесённые оператором расходы. При этом доказывать размер этих самых расходов обязано само турагентство. Стоит отметить, что сейчас туроператоры находятся в сложном финансовом положении. Они ещё не рассчитались с долгами от перенесённых туров в 2020 году, поэтому время ожидания может серьёзно затянуться.
Четвёртый – перенести отпуск на более поздние даты, чтобы всё-таки отдохнуть в Турции по системе всё включено, при этом не переплачивая лишние деньги.
"Нам бы очень хотелось, чтобы турки смогли уложиться в трёхнедельный срок и выполнить все требования российского Роспотребнадзора. Но, как мы уже поняли, всё решается в последний момент и прогнозы делать бессмысленно", – говорит президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич.
Ещё несколько представителей туристической отрасли в регионе на условиях анонимности выразили мнение, что авиасообщение с Турцией возобновят, как только закончатся места в Сочи. Цены там значительно выросли и при этом фиксируется практически стопроцентная заполняемость.
Кроме того, эксперты отмечают, что открытие границ Турции в большей степени сейчас зависит не от COVID-19, а от политики.
Напомним, пассажирское авиасообщение с Турцией Россия ограничила из-за новой вспышки коронавируса с 15 апреля по 1 июня. Также были приостановлены рейсы в Танзанию. Позже запрет продлили еще на три недели. 31 мая глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией, поскольку заболеваемость коронавирусом в Турции снизилась. Он отметил, что Россия утверждала, что решение о введении ограничений на перелёты не было политическим и связано исключительно с коронавирусом, написал РБК.
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