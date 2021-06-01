Как только закончатся места в Сочи. Когда могут открыть авиасообщение с Турцией?

Что делать, если на руках путёвка в Турцию на закрытые даты?

Алгоритм не изменился. Точно так же, как и у туристов, которые не смогли улететь в Турцию из-за временного ограничения авиасообщения в период с 15 апреля по 1 июня, у вас есть несколько способов выхода из ситуации.

Первый – выбрать доступное заграничное направление либо отдых в России, не меняя дат отпуска.

Второй – перенести отпуск и выбрать любое другое доступное направление.

Третий – потребовать возврат денег. Но в этом случае из оплаченной вами суммы вычтут фактически понесённые оператором расходы. При этом доказывать размер этих самых расходов обязано само турагентство. Стоит отметить, что сейчас туроператоры находятся в сложном финансовом положении. Они ещё не рассчитались с долгами от перенесённых туров в 2020 году, поэтому время ожидания может серьёзно затянуться.

Четвёртый – перенести отпуск на более поздние даты, чтобы всё-таки отдохнуть в Турции по системе всё включено, при этом не переплачивая лишние деньги.