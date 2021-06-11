Петь, вышивать и со звёздами плясать. Чем удивит гостей День России на "Бирюзовой Катуни"?

В Алтайском крае уже стало традицией проводить в честь Дня России большой фестиваль народной культуры на "Бирюзовой Катуни". Ежегодно на Алтай приезжают сотни гостей, включая носителей уникальной народной культуры самых разных уголков нашей страны. Правда, год назад пандемия нарушила все планы организаторов: мероприятия пришлось проводить в онлайн-формате. Но зато это сделало особенно долгожданным фестиваль 2021 года: организаторы подготовили для участников множество народных выступлений, мастер-классов и научных семинаров. Причём фестиваль начался 8 июня и уже вовсю идёт. Но самые интересные события традиционно ждут нас в День России, 12 июня. Поэтому рассказываем, куда вы ещё можете успеть и чем интересным заняться на "Бирюзовой Катуни".

Чему посвящён фестиваль народной культуры на "Бирюзовой Катуни"?

Изначально праздник задумывался как краевой. Власти региона впервые провели его в 2009 году. Он обрёл такую популярность, что уже в 2013 году формат поменяли: расширили и программу мероприятий, и географию участников. Сегодня фестиваль имеет статус всероссийского: на Алтай приезжают представители самых разных народов страны. Представители этнических объединений бережно хранят годами накопленные традиции своих предков, а на "Бирюзовой Катуни" демонстрируют гостям лучшие культурные образцы своего народа.

На площадках особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в течение пяти дней проводят самые разные мастер-классы, выступают с фольклорными песнями и танцами, а также проводят различные конкурсы. Фестиваль демонстрирует все культурное многообразие нашей страны.

Кроме того, в рамках фестиваля проводятся лекции и семинары. Ведущие российские учёные, которые занимаются этническими вопросами, обсуждают самые актуальные вопросы межкультурных отношений. Организаторами мероприятия выступают правительство Алтайского края и Совет по вопросам реализации Государственной национальной политики региона.

Чем на "Бирюзовой Катуни" будут удивлять гостей в пятницу, 11 июня?

Сувениры от лучших алтайских мастеров

С 10:00 до 17:00 на "Бирюзовой Катуни" пройдёт выставка-ярмарка "Живое ремесло". Лучшие народные умельцы со всей страны покажут свои поделки и произведения искусства, которые сделали специально к фестивалю. Кроме того, выберут лучшие изделия. Победителей ждут призы.

Здесь же пройдёт творческая встреча этнокультурных объединений "Я горжусь тобой, Алтай!". Представителей народов ждут ценные подарки от организаторов мероприятия.

Место проведения: туркомплекс "Берёзка".

Мастер-классы по танцам, песням и вышивке

Какой же праздник без танцев и песен? А чтобы каждый смог принять в них участие, на "Бирюзовой Катуни" организуют различные мастер-классы, где научат и правильно двигаться, и красиво петь.

В 14:00 в туркомплексе "Берёзка" стартует мастер-класс "Ансамблевое исполнительство: ритм, дыхание, тембр, интонация, темп пения и танца. Педагог по вокалу и солистка ансамбля "Народный праздник" Евгения Костина из Москвы расскажет и покажет, какие приёмы и упражнения помогут улучшить навыки пения.

А с 21:00 по 23:00 здесь же пройдёт мастер-класс по пляске. Гости фестиваля смогут обучиться основам народного танца и специальным приёмам, которые используют мастера. Занятие проведёт руководитель семейного клуба "Основа" Виктор Соловьёв из Вологодской области.

Предпочитаете не такой активный отдых? С 14:00 до 16:00 приходите на мастер-класс по традиционной вышивке крючком. Азы преподаёт народный мастер России Елена Зинина, которая приехала на Алтай из Липецка.

Учёные споры и исследования

С 10 до 16 часов будут работать проектные секции IX Международной научной конференции "Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве". Место: большой конференц-зал отеля Alira Palace.

А с 17 до 19 часов в конференц-зале парк-отеля "Ая" представят презентации о выдающихся исследователях, которые занимались вопросами фольклора и этнографии.

Что интересного посмотреть на "Бирюзовой Катуни" в День России, 12 июня?

Концерты, игры и хороводы

12 июня в 10:00 фестиваль переедет с туркомплекса "Берёзка" в туркомплекс "Бирюзовая Катунь".

Здесь же возобновит работу выставка-ярмарка "Живое ремесло". Народные мастера покажут свои таланты, а также можно будет приобрести уникальные сувениры, украшения и прочие произведения умельцев.

С 13:00 будут выступать народные коллективы. Зрители увидят танцы и услышат народные песни в исполнении национальных коллективов из разных регионов. Кроме того, представители различных народностей проведут для гостей множество мастер-классов, а также научат играть в традиционные игры разных культур страны. А потом все участники фестиваля соберутся в большой хоровод.

Большой концерт со звёздами России

На 15:00 назначено торжественное закрытие главных мероприятий фестиваля. На большой сцене организаторы подведут итоги и наградят победителей конкурсов народных блюд, изделий, презентаций и прочих мероприятий.

А с 15:30 до 18:00 пройдёт праздничный концерт "День России на Бирюзовой Катуни". Выступят такие звезды, как Сергей Старостин (г. Москва), Алексей Ховалыга (Республика Тыва), барнаульский ансамбль "Бай терек", студия "Вечора" (Пермь), ансамбль "Читинская Слобода" (Забайкальский край), клуб "Основа" (Вологодская область), ансамбль "Народный праздник" (Москва), "Казачий Кругъ" (Москва) и "Чалама" (Республика Тыва и Москва).

Впечатлений хватит на весь год – до следующего Дня России.