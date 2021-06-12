Народные приметы 12 июня. Почему нельзя брать деньги и ходить в лес на Исаакия-Змеевика

Кто такой Исаакий-Змеевик?

Не Змеевик, а просто Исаакий: в христианской традиции имя преподобного никак не связано со змеями. Известно, что он жил в IV веке в пустыне. Точное место его рождения неизвестно, но большинство исследователей склоняются к тому, что это была Сирия. Однажды Исаакий услышал голос с небес, который повелел ему идти в Константинополь. Так мужчина и сделал. В столице Византии тогда правил Флавий Валент. Христианство в это время только набирало силу и постоянно подвергалось гонениям. Вот и византийский император тоже закрывал храмы и притеснял христиан.

В это же время с войной на государство пошли варвары-готы. Флавий Валент, готовясь к сражениям, ещё больше усилил гонения на христиан. Исаакий же, исполняя повеление Божье, пришёл к правителю с требованием открыть храмы и дать христианам спокойно жить и верить в Господа. Преподобный открыл Флавию божье пророчество: если не прекратить гонения, то готы одержат верх в войне, а сам император падёт в бою. Валент разгневался от такой дерзости и велел заключить Исаакия в тюрьму, а сам отправился на поле сражений. И пророчество преподобного исполнилось: Флавий Валент погиб в одном из боёв с готами в 378 году.

Но Византия устояла. А новым правителем стал Феодосий Великий, который был сторонником христианства. Он не просто освободил Исаакия, но и построил для него обитель в предместье Константинополя. Там преподобный служил игуменом. Правда, длилось это недолго: в 383 году Исаакий скончался. А Православная церковь до сих пор чтит его память.