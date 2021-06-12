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Народные приметы 12 июня. Почему нельзя брать деньги и ходить в лес на Исаакия-Змеевика

, ИА "Амител"
В народе верили, что укус змеи в этот день вылечить невозможно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Это сейчас мы знаем 12 июня как День России. Христиане же в этот день чтили память преподобного Исаакия, игумена обители Далматской. Ну а в народе Исаакий стал Змеевиком: в этот же день на Руси отмечали Змеиный праздник. Наши предки побаивались выходить из дома 12 июня. И уж тем более сторонились леса, где в это время начинались "змеиные свадьбы". О том, как спасались от финансовой "порчи" 12 июня и что нельзя делать на Исаакия-Змеевика – в материале amic.ru.

1
Кто такой Исаакий-Змеевик?

Не Змеевик, а просто Исаакий: в христианской традиции имя преподобного никак не связано со змеями. Известно, что он жил в IV веке в пустыне. Точное место его рождения неизвестно, но большинство исследователей склоняются к тому, что это была Сирия. Однажды Исаакий услышал голос с небес, который повелел ему идти в Константинополь. Так мужчина и сделал. В столице Византии тогда правил Флавий Валент. Христианство в это время только набирало силу и постоянно подвергалось гонениям. Вот и византийский император тоже закрывал храмы и притеснял христиан.

В это же время с войной на государство пошли варвары-готы. Флавий Валент, готовясь к сражениям, ещё больше усилил гонения на христиан. Исаакий же, исполняя повеление Божье, пришёл к правителю с требованием открыть храмы и дать христианам спокойно жить и верить в Господа. Преподобный открыл Флавию божье пророчество: если не прекратить гонения, то готы одержат верх в войне, а сам император падёт в бою. Валент разгневался от такой дерзости и велел заключить Исаакия в тюрьму, а сам отправился на поле сражений. И пророчество преподобного исполнилось: Флавий Валент погиб в одном из боёв с готами в 378 году.

Но Византия устояла. А новым правителем стал Феодосий Великий, который был сторонником христианства. Он не просто освободил Исаакия, но и построил для него обитель в предместье Константинополя. Там преподобный служил игуменом. Правда, длилось это недолго: в 383 году Исаакий скончался. А Православная церковь до сих пор чтит его память.

2
Как было принято отмечать Змеиный праздник?

В народе Исаакия почитали скромно: в церковь старались не ходить. Да и вообще без лишней нужды из дома 12 июня не выходили. Дело в том, что в этот день обычно начинались "змеиные свадьбы". Считалось, что все змеи к этому моменту выползали из своих нор и пещер, где прятались во время холодов. Они сцеплялись хвостами и передвигались "паровозиком".

Поэтому на Руси побаивались в этот день уходить далеко от своего жилища. А поход в лес вообще был под запретом. Считалось, что если в этот день укусит змея, то рану не сможет вылечить ни один колдун или знахарь. "На Змеевика не ходи в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбу", – говорили в народе. И даже скотину на пастбища 12 июня не отправляли.

Убить змею тоже считалось страшным преступлением: мол, весь змеиный род потом будет преследовать обидчика и мстить ему. Если же по какой-то важной причине все же приходилось идти в лес, то люди использовали обереги. К нательному крестику прикрепляли марьин корень, а в обувь клали цветки вероники. Ещё часто использовали папоротник и чертополох: считалось, что змеи их боятся. Но больше всего гадов, согласно преданию, пугает ясеневая палка. В народе были уверены, что змеи при её виде цепенеют и не могут напасть на человека.

Поэтому день обычно посвящали домашним хлопотам. И первым делом принимались за посадку бобовых: день для этого считался очень благоприятным. Причём готовились к полевым работам заранее. Ещё в марте народ собирал снег в оврагах. Воду, оставшуюся от него, хранили до самого июня. В ней садоводы вымачивали бобы, перед тем как посадить их в землю.
 
3
Что нельзя делать на Исаакия-Змеевика?

О главном мы уже сказали: 12 июня, согласно поверьям, нельзя контактировать со змеями. Правда, в городских условиях встретить змею – трудная задача. Но на Исаакия-Змеевика на Руси и без того было немало запретов. Например, нельзя:

  • Обманывать. Считается, что хитрость и изворотливость (змеиные, кстати, качества) в этот день могут привести к огромным проблемам в будущем. Мол, того, кто обманет ближнего ради собственной выгоды, ждут проблемы в личной жизни и делах и большие финансовые потери. Кроме того, обманщика судьба тоже накажет предательством.
  • Покупать посуду. Тарелка или кружка, купленная на Змеевика, быстро треснет или разобьётся. А это несчастье потянет за собой и финансовые трудности: долги и большие траты. Если же покупка неизбежна, в посуду нужно сразу положить монетку: это поможет избежать денежных неприятностей.
  • Дарить девушке шкатулку. Считалось, что если подарить возлюбленной шкатулку, то у неё в скором времени появятся от вас секреты. Да такие, которые приведут к расставанию.
  • Поднимать найденные деньги. Счастье вместе с ними вы точно не поднимете: только неприятности. Согласно поверью, денег у вас вскоре не будет совсем. Если же вы всё равно подняли деньги, их нужно отдать нуждающимся.
4
Народные приметы 12 июня
  • Обильно цветёт шиповник – зима будет суровой.
  • Кувшинки закрылись и ушли под воду – скоро будет ливень.
  • Громко кричит сова – будет холодно.
  • Солнце сильно печёт – хорошего урожая осенью можно не ждать.
  • Ворона села на чей-то дом – кто-то в нём заболеет или умрёт.
  • Кузнечик затрещал поздним вечером – жди погожих деньков.
  • Каким будет этот день (сухим или дождливым) – такой будет и осень.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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