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Умный трактор и комбайн без водителя. Что покажут в "День сибирского поля – 2021" на Алтае

, ИА "Амител"
Что интересного пройдёт на форуме "День поля" на Алтае и почему это событие такое важное

Знаменитый агропромышленный форум "День сибирского поля" в 2021 году в Алтайском крае проходит 23-24 июня. В этом году участие в нём примут 275 компаний из регионов России и зарубежья. Это максимальное количество участников за всю историю проведения мероприятия, отмечают организаторы. Рассказываем, чем знаменит этот форум и что интересного там будет происходить.

1
Что это за форум – "День поля" и почему его считают важным событием?

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" – один из самых известных подобных мероприятий в стране.

Традиционно здесь представляют выдающиеся достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса. Уникальность форума в том, что у участников есть возможность в реальных условиях посмотреть одновременно практически все виды и образцы техники, а также сопутствующие товары и услуги, позволяющие внедрять современные агротехнологии.

В 2008 году в нашем регионе впервые провели сельскохозяйственную выставку "День алтайского поля". Мероприятие оказалось настолько удачным, что его сделали ежегодным. С 2011 года форум вышел на новый уровень и получил название "День сибирского поля". Агрофорум посещали около 20 тысяч человек. А площадка для проведения мероприятия – "Сибирский агропарк" – за последние годы стала одной из крупнейших в стране. А в 2016 году Алтайский край проводил "Всероссийский день поля".

2
А в этом году на форуме тоже будут показывать новинки агротехники?

Конечно. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Юрий Лукьянов, на форуме будут представлены все достижения в области сельхозмашиностроения, которые на сегодняшний день есть в России. Также будут презентованы оборудование, товары, услуги для животноводства.

Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие компании из других регионов России и зарубежья. Всего зарегистрировались 275 предприятий. По предварительным данным, в этом году компании представят более 550 единиц техники.

Помимо этого, на форуме презентуют новые семена, средства защиты растений, удобрения и биопрепараты.

В целом же, как сообщают организаторы, в 2021 году программа мероприятия будет ориентирована на цифровизацию сельского хозяйства, перспективы зернового рынка, а также технологические аспекты ведения сельскохозяйственного производства.

3
И какие технологические новинки покажут на форуме в этом году?

Их очень много. Так, например, "АСМ-Алтай" представит гостям форума "умный" трактор Петербургского тракторного завода – "Кировец". Он оснащён навигационной системой автоуправления Trimble Autopilot, которая удерживает машину на линии во время рабочего хода, оптимизирует линии разворота без участия механизатора и позволяет улучшить качество выполнения операций. Разработчики уверяют, что во время работы на этом чудо-тракторе механизатор будет уставать гораздо меньше. Кроме того, встроенные гироскопы обеспечат прямолинейность движения трактора на склонах и холмах.

Впервые в истории агрофорума "День сибирского поля" один из лидеров по производству сельхозтехники – компания "Ростсельмаш" – представит комбайн Torum 785 с высокой степенью автоматизации.

Torum 785 может работать автономно. Без присутствия механизатора в кабине. Как утверждают разработчики, такой комбайн может всё делать сам: убирать урожай, маневрировать и даже останавливаться перед препятствием.

Электронные системы полностью контролируют работу этого комбайна без вмешательства человека.

Внедрение таких технологий в сельхозтехнику позволит работать безостановочно даже в условиях плохой видимости и в тёмное время суток. Всё это позволит значительно облегчить труд аграриев и увеличить производство.

Представит новинки и Алтайский машиностроительный завод "Алмаз", Рубцовский завод запасных частей, "АНИТИМ" и многие другие

4
А где посмотреть, как эта техника работает в реальности?
Там же, на площадке форума. Как и в предыдущие годы, на агроплощадке будет организована работа демонстрационного участка. Здесь и можно будет оценить в действии почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную технику и машины для защиты растений.
5
А животных тоже привезут на форум?

Да. Организаторы сообщают, что заводы и репродукторы региона представят лучшие племенные образцы. Аграрии, которые пожелают приобрести высокопородных племживотных смогут обсудить все детали в ходе прямого диалога со специалистами регионального центра сельхозконсультирования. Им также дадут рекомендации по продажам.

Помимо этого, на форуме можно будет приобрести и разные товары для животноводства: оборудование, корма, добавки, ветеринарные препараты и другое.

6
А кроме техники и животных что-то ещё интересное на форуме будет?

Конечно. Будет очень много всего. Все два дня на форуме будут проходить научно-практические конференции семинары и круглые столы для специалистов. В том числе:

  • семинар-совещание "Цифровая трансформация сельского хозяйства – стратегия развития, практические кейсы";
  • тематическая сессия "Стратегия развития АПК – 2021";
  • семинар "Новейшие технологии молочного бизнеса. Милклайн. Италия";
  • круглый стол "Как сэкономить на обслуживании сельхозтехники: ГСМ и другие факторы".

Все два дня форума будет работать выставка книг "Сельское хозяйство России: достижения и перспективы", выставка "Алтай целинный", КГБУ "Алтайский краеведческий музей" и многое другое.

7
А какие-то развлечения будут?

Да, развлекательная программа на агрофоруме тоже будет. Например, на второй день форума пройдёт краевой конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства категории "Д". Уже известно, что участие в конкурсе примут 12 трактористов-машинистов. Лучших по профессии будут определять отдельно по двум маркам тракторов "Кировец" К-7М и RSM 2375.

Конкурсантам предстоит пройти два этапа испытаний: теорию и практику.

Во время теории нужно будет отвечать на вопросы по своей профессии. При прохождении практического блока придётся выполнить задания по фигурному вождению и продемонстрировать мастерство по вспашке поля. По итогам конкурса будет шесть призовых мест. Призовой фонд для лауреатов и победителей составит 230 тысяч рублей.

Также будут выступать творческие коллективы Алтайского края, подготовлена и шоу-программа (подробностей пока нет). Помимо этого, практически каждый участник подготовил развлекательную программу на своей площадке.

8
Собираемся съездить на "День поля". Как там всё организовано – не по полю же ходить?
На территории Сибирского агропарка, где проходит "Сибирский день поля", созданы все условия для проведения выставок, демонстрационных показов и шоу-программ. Организаторы учли и то, что это мероприятие пользуется популярностью среди гостей. Многие жители края приезжают просто, чтобы посмотреть на выставку и принять участие в празднике. А потому на территории агропарка уложены пешеходные дорожки, есть зона фуд-корта и беседки для отдыха.
9
Напомните, где пройдёт "День поля" в 2021 году?
Место проведения форума постоянно на протяжении многих лет. Это – Сибирский агропарк, расположенный на 37-м километре Павловского тракта. Работать форум будет два дня: 23 и 24 июня.
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