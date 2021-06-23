Умный трактор и комбайн без водителя. Что покажут в "День сибирского поля – 2021" на Алтае

Знаменитый агропромышленный форум "День сибирского поля" в 2021 году в Алтайском крае проходит 23-24 июня. В этом году участие в нём примут 275 компаний из регионов России и зарубежья. Это максимальное количество участников за всю историю проведения мероприятия, отмечают организаторы. Рассказываем, чем знаменит этот форум и что интересного там будет происходить.
Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" – один из самых известных подобных мероприятий в стране.
Традиционно здесь представляют выдающиеся достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса. Уникальность форума в том, что у участников есть возможность в реальных условиях посмотреть одновременно практически все виды и образцы техники, а также сопутствующие товары и услуги, позволяющие внедрять современные агротехнологии.
В 2008 году в нашем регионе впервые провели сельскохозяйственную выставку "День алтайского поля". Мероприятие оказалось настолько удачным, что его сделали ежегодным. С 2011 года форум вышел на новый уровень и получил название "День сибирского поля". Агрофорум посещали около 20 тысяч человек. А площадка для проведения мероприятия – "Сибирский агропарк" – за последние годы стала одной из крупнейших в стране. А в 2016 году Алтайский край проводил "Всероссийский день поля".
Конечно. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Юрий Лукьянов, на форуме будут представлены все достижения в области сельхозмашиностроения, которые на сегодняшний день есть в России. Также будут презентованы оборудование, товары, услуги для животноводства.
Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие компании из других регионов России и зарубежья. Всего зарегистрировались 275 предприятий. По предварительным данным, в этом году компании представят более 550 единиц техники.
Помимо этого, на форуме презентуют новые семена, средства защиты растений, удобрения и биопрепараты.
В целом же, как сообщают организаторы, в 2021 году программа мероприятия будет ориентирована на цифровизацию сельского хозяйства, перспективы зернового рынка, а также технологические аспекты ведения сельскохозяйственного производства.
Их очень много. Так, например, "АСМ-Алтай" представит гостям форума "умный" трактор Петербургского тракторного завода – "Кировец". Он оснащён навигационной системой автоуправления Trimble Autopilot, которая удерживает машину на линии во время рабочего хода, оптимизирует линии разворота без участия механизатора и позволяет улучшить качество выполнения операций. Разработчики уверяют, что во время работы на этом чудо-тракторе механизатор будет уставать гораздо меньше. Кроме того, встроенные гироскопы обеспечат прямолинейность движения трактора на склонах и холмах.
Впервые в истории агрофорума "День сибирского поля" один из лидеров по производству сельхозтехники – компания "Ростсельмаш" – представит комбайн Torum 785 с высокой степенью автоматизации.
Torum 785 может работать автономно. Без присутствия механизатора в кабине. Как утверждают разработчики, такой комбайн может всё делать сам: убирать урожай, маневрировать и даже останавливаться перед препятствием.
Электронные системы полностью контролируют работу этого комбайна без вмешательства человека.
Внедрение таких технологий в сельхозтехнику позволит работать безостановочно даже в условиях плохой видимости и в тёмное время суток. Всё это позволит значительно облегчить труд аграриев и увеличить производство.
Представит новинки и Алтайский машиностроительный завод "Алмаз", Рубцовский завод запасных частей, "АНИТИМ" и многие другие
Да. Организаторы сообщают, что заводы и репродукторы региона представят лучшие племенные образцы. Аграрии, которые пожелают приобрести высокопородных племживотных смогут обсудить все детали в ходе прямого диалога со специалистами регионального центра сельхозконсультирования. Им также дадут рекомендации по продажам.
Помимо этого, на форуме можно будет приобрести и разные товары для животноводства: оборудование, корма, добавки, ветеринарные препараты и другое.
Конечно. Будет очень много всего. Все два дня на форуме будут проходить научно-практические конференции семинары и круглые столы для специалистов. В том числе:
- семинар-совещание "Цифровая трансформация сельского хозяйства – стратегия развития, практические кейсы";
- тематическая сессия "Стратегия развития АПК – 2021";
- семинар "Новейшие технологии молочного бизнеса. Милклайн. Италия";
- круглый стол "Как сэкономить на обслуживании сельхозтехники: ГСМ и другие факторы".
Все два дня форума будет работать выставка книг "Сельское хозяйство России: достижения и перспективы", выставка "Алтай целинный", КГБУ "Алтайский краеведческий музей" и многое другое.
Да, развлекательная программа на агрофоруме тоже будет. Например, на второй день форума пройдёт краевой конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства категории "Д". Уже известно, что участие в конкурсе примут 12 трактористов-машинистов. Лучших по профессии будут определять отдельно по двум маркам тракторов "Кировец" К-7М и RSM 2375.
Конкурсантам предстоит пройти два этапа испытаний: теорию и практику.
Во время теории нужно будет отвечать на вопросы по своей профессии. При прохождении практического блока придётся выполнить задания по фигурному вождению и продемонстрировать мастерство по вспашке поля. По итогам конкурса будет шесть призовых мест. Призовой фонд для лауреатов и победителей составит 230 тысяч рублей.
Также будут выступать творческие коллективы Алтайского края, подготовлена и шоу-программа (подробностей пока нет). Помимо этого, практически каждый участник подготовил развлекательную программу на своей площадке.
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