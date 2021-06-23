Умный трактор и комбайн без водителя. Что покажут в "День сибирского поля – 2021" на Алтае

А в этом году на форуме тоже будут показывать новинки агротехники?

Конечно. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Юрий Лукьянов, на форуме будут представлены все достижения в области сельхозмашиностроения, которые на сегодняшний день есть в России. Также будут презентованы оборудование, товары, услуги для животноводства.

Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие компании из других регионов России и зарубежья. Всего зарегистрировались 275 предприятий. По предварительным данным, в этом году компании представят более 550 единиц техники.

Помимо этого, на форуме презентуют новые семена, средства защиты растений, удобрения и биопрепараты.

В целом же, как сообщают организаторы, в 2021 году программа мероприятия будет ориентирована на цифровизацию сельского хозяйства, перспективы зернового рынка, а также технологические аспекты ведения сельскохозяйственного производства.