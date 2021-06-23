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Смертельная опасность. Что такое цитокиновый шторм и как от него спастись?

, ИА "Амител"
Цитокиновый шторм специалисты называют самоубийством организма. Рассказываем, что его вызывает
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса пополнила словарный запас людей новыми медицинскими терминами. Один них – цитокиновый шторм. Но на самом деле это понятие связано не только с COVID-19: список причин, которые вызывают это состояние, весьма широк. А врачи называют его "самоубийством организма" и сравнивают с бурей или взрывом. Что такое цитокины и как не умереть во время их шторма, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое цитокиновый шторм?

Цитокины – это так называемые "сигнальные" молекулы, которые выделяют иммунные клетки нашего организма, сражаясь с вирусом. Их предназначение – подавлять инфекцию. К цитокинам в частности относятся интерфероны, интерлейкины, хемокины, факторы некроза опухоли и т. д. Всего сегодня учёным известно более ста цитокинов.

Когда организм находится в опасности, цитокины мобилизуют наш иммунитет на борьбу с угрозой. Начинается процесс, который мы воспринимаем как воспаление. И именно от количества цитокинов зависит, как дальше будет развиваться ситуация. Если цитокинов вырабатывается слишком много, происходит сбой.

В этом случае "взбесившийся" иммунитет перестаёт различать свои и вирусные белки, штурмуя все подряд. Из-за неконтролируемого воспаления повреждаются ткани важнейших органов – это и есть цитокиновый шторм (он же цитокиновый каскад и гиперцитокинемия).

"Цитокиновый шторм в очень упрощенном виде – это избыточно активная реакция организма на заражение, инфицирование. Система иммунитета настолько активно набрасывается на некую постороннюю частицу – в данном случае на вирусную частицу, – что повреждает не только эту вирусную частицу, но и ткани собственного организма", – объясняет доктор Комаровский.

Термин цитокиновый шторм ввёл американский гематолог-онколог Джеймс Феррара в 1993 году при изучении реакции отторжения трансплантата.

2
Что вызывает цитокиновый шторм?

На эту тему было проведено много исследований, но однозначного ответа, что именно запускает патологическую реакцию в организме, до сих пор нет. Есть мнение, что свою роль может играть генетическая предрасположенность иммунных клеток.

То, что точно известно, это заболевания и состояния, при которых может возникнуть цитокиновый шторм. Среди них – вирусные инфекции (в том числе грипп и COVID-19), сепсис, рак, аутоиммунные болезни, сепсис, операции по трансплантации органов, тяжёлые черепно-мозговые травмы, экстракорпоральное оплодотворение, острый панкреатит с панкреонекрозом, печёночная энцефалопатия, тяжёлые формы бронхиальной астмы.

3
Каковы симптомы при цитокиновом шторме?

Для цитокинового шторма характерны рвота, диарея, лихорадка, головная боль, падение уровня кислорода в крови, сильная слабость, пульс более 90 ударов в минуту, боли в теле. Считается, что если есть хотя бы два из этих признаков, можно уже подозревать надвигающийся цитокиновый шторм.

4
Как выявляют цитокиновый шторм?

Старт такой реакции можно выявить с помощью анализа крови. Для шторма характерно падение лимфоцитов, повышение уровня ферритина и цитопения (снижение количества клеток).

Кроме того, у больных коронавирусом фиксируется повышенный уровень интерлейкина-2 (IL) и фактор некроза опухолей альфа (TNF-α). На рентгеновском снимке не всегда можно разглядеть начало такого шторма. 

5
Как развивается цитокиновый каскад при COVID-19?

При COVID-19 цитокиновый шторм атакует лёгкие, вызывая острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), при котором пузырьки-альвеолы заполняются отёчной жидкостью.

"Такое лёгкое не может принимать участие в газообмене, человек задыхается. Так называемый синдром булыжной мостовой – двусторонняя субтотальная пневмония, лёгкие поражены тотально. Человек с такими лёгкими не может жить, не может дышать", – приводит слова главного пульмонолога Забайкальского края Сергея Лукьянова Life.

Цитокиновый шторм может сопровождать любые инфекционно-вирусные и аутоиммунные болезни, сепсис, терминальные стадии лейкоза, операции по трансплантации органов, тяжёлые черепно-мозговые травмы.

Возникает риск умереть от отёка лёгких (происходит в 50% случаев), от сердечной недостаточности, могут отказать почки или печень. 

6
Можно ли остановить цитокиновый шторм?

Цитокиновый шторм можно остановить только в условиях клиники. Лечение в стационаре подбирает врач. Чаще всего назначают гормональные препараты с противовоспалительным, противошоковым, антиаллергическим и иммунодепрессивным действием. Это делают для подавления иммунитета. Также используют препараты, изначально разработанные для лечения ревматоидного артрита. При угрозе развития острой дыхательной недостаточности больного подключают к аппарату ИВЛ.

Но спасти человека удаётся не всегда. Во время выработки огромного количества цитокинов может возникнуть "полиорганное" поражение (одновременное или последовательное нарушение функций нескольких органов) и, как следствие, смерть пациента.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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