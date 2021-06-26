Как оформить новую выплату родителям-одиночкам и каков её размер в Алтайском крае?

С 1 июля в России начнётся приём заявлений на выплату для неполных семей и родителей-одиночек, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. На эту меру поддержки правительство выделило более 36 млрд рублей. Однако рассчитывать на эту выплату могут не все. Разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
Такую выплату с 1 июля сможет оформить мама или папа, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет. Главное условие: у родителя есть судебное решение на получение алиментов от второго родителя.
Также на это пособие могут рассчитывать матери-одиночки (или отцы), если в свидетельстве о рождении ребёнка нет записи о втором родителе или данные были внесены со слов матери. Есть право претендовать на помощь и у семей, где один из родителей пропал без вести или умер.
Важно: среднедушевой доход семьи при этом должен быть меньше регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, специалисты Пенсионного фонда проведут комплексную оценку нуждаемости.
Сумма в субъектах Российской Федерации будет отличаться, так как размер выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Алтайском крае он равен 10 611 рублям. Ежемесячно родителю будут платить ровно половину – по 5305 рубля 50 копеек. Предполагается ежегодная индексация пособия.
Выплата предусмотрена на каждого ребёнка, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем.
Право на пособие необходимо подтверждать ежегодно.
В первую очередь для получения пособия учитывается размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Алтайском крае его размер – 10 655 руб.
Кроме того, как и при выплатах семьям с детьми от трёх до семи лет, помимо доходов, во внимание примут и имущество. Таким образом, будут отсекать тех, кто только формально попадает в категорию малообеспеченных.
Критерии комплексной оценки нуждаемости станут известны после того, как выйдет постановление правительства.
Если вы в разводе, но на алименты не подавали, и супруг оказывает финансовую помощь на условиях устной договорённости, выплату не назначат. Рассчитываете на эту меры поддержки – обратитесь с иском в суд. После того как решение вступит в силу, вы сможете обратиться за выплатой. Кстати, подать на алименты можно, даже если вы всё ещё в браке с отцом детей или до решения о разводе.
Приём заявлений для назначения новых выплат начнётся с 1 июля. Подать документы можно будет на сайте госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Комментарии
Опять наврали. Когда объявляла о благе...
Обещали всем деткам.
Обещал.
Да уж. По факту 10% всего родителей-одиночек будут получать данное пособие.
Да уж. По факту 10% всего родителей-одиночек будут получать данное пособие
10% лучше, чем 0 %
Пионер
Да уж. По факту 10% всего родителей-одиночек будут получать данное пособие
10% лучше, чем 0 %
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оу, месье из тех, кому 10% засунутых туда-куда-все-подумали лучше, чем еслиб засунули 100%?)))