Как оформить новую выплату родителям-одиночкам и каков её размер в Алтайском крае?

Что за выплата для одиноких родителей?

Такую выплату с 1 июля сможет оформить мама или папа, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет. Главное условие: у родителя есть судебное решение на получение алиментов от второго родителя.

Также на это пособие могут рассчитывать матери-одиночки (или отцы), если в свидетельстве о рождении ребёнка нет записи о втором родителе или данные были внесены со слов матери. Есть право претендовать на помощь и у семей, где один из родителей пропал без вести или умер.

Важно: среднедушевой доход семьи при этом должен быть меньше регионального прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, специалисты Пенсионного фонда проведут комплексную оценку нуждаемости.