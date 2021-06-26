Приметы на 26 июня. Почему нельзя жаловаться и ходить на свидания на Акулину Гречишницу

Чему посвящён день Акулины Гречишницы?

Очевидно, главные традиции праздника связаны с гречихой. Культура была (и остаётся) очень важным продуктом на Руси: добрую долю блюд готовили именно из гречки. У крестьян она была символом изобилия и материального благополучия. Правда, 26 июня никаких полевых работ не проводили. Считалось, что идеальное время для посева гречки либо за неделю до, либо за неделю после Акулины Гречишницы.

Работать в этот день вообще считалось неправильным. Мол, никакого толку от этого всё равно не будет. Традицией на Акулину было, наоборот, по максимуму отдыхать. К вечеру семья собиралась за богатым столом. А на столе в основном были блюда из прошлогодней гречки: считалось, что такие угощения привлекут удачу и в будущем помогут получить хороший новый урожай.

Конечно, главным блюдом была гречневая каша. Только вот варить её на молоке строго запрещалось. Крестьяне верили, что именно 26 июня молочные продукты становятся ядовитыми и могут серьёзно подпортить здоровье. Дом было принято украшать веточками гречихи, собранными в поле или на огороде. Считалось, что это тоже приносит удачу.

Ну а ещё на Руси на Акулину Гречишницу было принято встречать лето. По мнению крестьян, по-настоящему тёплое время года приходило именно 26 июня. А вместе с ним появлялись полчища комаров и оводов. У праздника даже есть другое необычное название – "Акулина задери хвост". Так день прозвали, поскольку коровы забавно отбивались хвостами от назойливых насекомых, пока бежали от них в загоны.