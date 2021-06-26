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Приметы на 26 июня. Почему нельзя жаловаться и ходить на свидания на Акулину Гречишницу

, ИА "Амител"
Новых сотрудников в этот день на работу обычно не принимали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

26 июня в народном календаре известно как Акулина Гречишница. Православная церковь в этот день чтит память мученицы Акилины Старшей, которая в двенадцатилетнем возрасте приняла пытки и смерть за веру во Христа. На Руси же её прозвали Гречишницей и считали, что святая помогает крестьянам взращивать хороший урожай гречки. Считалось, что этот день знаменует собой приход настоящего лета: с обилием комаров и оводов. А ещё люди очень осторожно нанимали работников 26 июня, боясь ошибиться в выборе. О том, почему на Акулину Гречишницу боялись ходить на свидания и старались никому не говорить о своём счастье, – в материале amic.ru.

1
Чему посвящён день Акулины Гречишницы?

Очевидно, главные традиции праздника связаны с гречихой. Культура была (и остаётся) очень важным продуктом на Руси: добрую долю блюд готовили именно из гречки. У крестьян она была символом изобилия и материального благополучия. Правда, 26 июня никаких полевых работ не проводили. Считалось, что идеальное время для посева гречки либо за неделю до, либо за неделю после Акулины Гречишницы.

Работать в этот день вообще считалось неправильным. Мол, никакого толку от этого всё равно не будет. Традицией на Акулину было, наоборот, по максимуму отдыхать. К вечеру семья собиралась за богатым столом. А на столе в основном были блюда из прошлогодней гречки: считалось, что такие угощения привлекут удачу и в будущем помогут получить хороший новый урожай.

Конечно, главным блюдом была гречневая каша. Только вот варить её на молоке строго запрещалось. Крестьяне верили, что именно 26 июня молочные продукты становятся ядовитыми и могут серьёзно подпортить здоровье. Дом было принято украшать веточками гречихи, собранными в поле или на огороде. Считалось, что это тоже приносит удачу.

Ну а ещё на Руси на Акулину Гречишницу было принято встречать лето. По мнению крестьян, по-настоящему тёплое время года приходило именно 26 июня. А вместе с ним появлялись полчища комаров и оводов. У праздника даже есть другое необычное название – "Акулина задери хвост". Так день прозвали, поскольку коровы забавно отбивались хвостами от назойливых насекомых, пока бежали от них в загоны.

2
Что нельзя делать на Акулину Гречишницу?
  • Заниматься тяжёлым трудом. Считалось, что 26 июня работа принесёт вам только проблемы. Толку, говорили, не будет: только здоровье подпортишь. А потому крестьяне, наоборот, оставались дома, отдыхали и закатывали пышные застолья.
  • Жаловаться на кого-нибудь или что-нибудь. Нытья, как говорили в народе, Акулина не любит. И каждому, кто излишне себя жалеет 26 июня, судьба в наказание преподнесёт ещё больше проблем. Акулину Гречишницу на Руси считали символом оптимизма. И старались в праздник тоже настроиться на позитивную волну.
  • Уходить далеко от дома. На Руси верили, что делать это 26 июня без веской причины очень опасно. А тот, кто ослушается, мигом навлечёт на себя сглаз или порчу. Если обстоятельства складывались таким образом, что покинуть жилище всё же нужно, в народе советовали трижды прочитать "Отче наш" и перекреститься. Мол, это поможет прогнать все неприятности.
  • Делиться радостью с другими. Причём даже с самыми близкими. Согласно примете, если разболтать кому-то о своём счастье на Акулину Гречишницу, то оно совсем скоро вас покинет. Так что радости следует держать при себе. Недаром на Руси говорили, что счастье любит тишину.
  • Ходить на первое свидание. Считается, что 26 июня – чуть ли не самый худший день в году для этого. Мол, отношения точно не завяжутся. Лучше перенести встречу на другой день.
3
Народные приметы 26 июня
  • Мошкара кружится вокруг и не отлипает – погода будет хорошей.
  • Цыплята прячутся за курицей от солнечного света – погода скоро испортится.
  • Собаки катаются по траве – к дождю.
  • Цветы лютика закрылись средь бела дня – грядёт ухудшение погоды.
  • Если пчёлы жужжат и активно вьются вокруг цветов ранним утром – день будет удачный.
  • Увидеть крупного овода – будут крупные колосья на полях. Повстречается мелкий как муха овод – и урожай будет скудным.
  • Комары летают тучами – следующий день будет сухим.
  • Посадить огурцы в этот день – вырастут кривыми и маленькими.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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