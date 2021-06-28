От 13 до 30 тепла. Какая погода будет в Алтайском крае в конце июня - начале июля?

Неустойчивая с осадками погода сохранится на большей территории Алтайского края до конца рабочей недели, сообщил amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов. Столбики термометров по ночам покажут около до +13...+17°С. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.

"В Барнауле в период с 28 июня по 2 июля вновь пройдут дожди небольшой и умеренной интенсивности. Жара в региональную столицу придет не раньше следующей недели", — рассказал синоптик.

Жарко будет лишь в западных районах края. Начиная со второй половины недели в Кулунде, Славгороде, Ключах осадки прекратятся и установится ясная без осадков погода. Максимальная температура днем начиная с четверга тут ожидается в районе +30 градусов и выше.