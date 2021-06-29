Правда ли, что оповещения о штрафах ГИБДД больше не будут приходить по почте. А как тогда?

Каким образом будут приходить оповещения о нарушении ПДД?

Если вы зарегистрированы на "Госуслугах", вам в личный кабинет пришлют оповещение о нарушении, которое выявила камера фотовидеофиксации (впрочем, как и сейчас). Дополнительно вас оповестят об этом SMS, push-cообщением, по электронной почте и по другим каналам.

Новое заключается в том, что сейчас с автовладельцев будут брать согласие на получение сообщений о штрафе через портал "Госуслуги".

При этом документ будет считаться врученными автовладельцу на следующий день после его размещения в системе (даже если вы не зайдете в личный кабинет).