Правда ли, что оповещения о штрафах ГИБДД больше не будут приходить по почте. А как тогда?

С 1 сентября 2021 года в России обжаловать штраф ГИБДД можно будет через портал "Госуслуги". Туда же будут приходить и оповещения о нарушении правил дорожного движения, которые выявляют автоматические камеры фотовидеофиксации. Как это будет работать, какие в этом новшестве есть плюсы и минусы для водителей, разбираемся в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Есть случаи, когда на присланном фото с нарушением запечатлен чужой автомобиль, но доказать это сложно даже в своем регионе. Автовладельцам приходится простаивать в очередях отделений дорожной полиции или подавать в суд. Поэтому многие водители предпочитаю заплатить штраф с 50% скидкой, чем тратить время и нервы.
Но с 1 сентября в силу вступают поправки в Кодекс об административных правонарушениях. С этого момента постановления о штрафах, вынесенных комплексами фотовидеофиксации, можно будет обжаловать в электронном виде через "Госуслуги". То есть оспорить штраф можно будет не выходя из дома, если автовладелец уверен, что не совершал нарушения. Так что, ура, товарищи!
Новое заключается в том, что сейчас с автовладельцев будут брать согласие на получение сообщений о штрафе через портал "Госуслуги".
При этом документ будет считаться врученными автовладельцу на следующий день после его размещения в системе (даже если вы не зайдете в личный кабинет).
Если вы такого согласия не давали, но в течение семи дней после того, как вам пришло оповещение, заходили на портал (например, чтобы записаться к врачу или заполнить "дневник самоконтроля" после прививки от COVID-19), "письмо счастья" тоже будет считаться врученным.
Если же вы не заглядывали на портал в эту неделю, вам пришлют по почте традиционное бумажное письмо с оповещением о штрафе.
Если вы вообще не регистрировались на "Госуслугах", "письма счастья" по старинке будут приходить в ваш почтовый ящик.
У вас будет на обжалование 10 дней с того момента, как постановление получило статус "вручено". Именно такой срок предусмотрен на обжалование.Напомним, сейчас постановление также вступает в силу через 10 дней после его получения собственником автомобиля. Этот период также дается на обжалование.
Комментарии
Ну и следующий логический шаг под эту дудку, убрать сведения о месте проживания из документов на автомобиль.
29.06.2021 13:31
АБОРИГЕН
Ну и следующий логический шаг под эту дудку, убрать сведения о месте проживания из документов на автомобиль.
Сегодня прямо ударник кап труда, во всех новостях кучи навалил. Премию выдали?
достали эти СЧИТАТЕЛИ!! То у них считается, это считается!
Ну и следующий логический шаг под эту дудку, убрать сведения о месте проживания из документов на автомобиль.
для чего это пузырение лужи из пятой точки? что ты попытался из себя выдавить, но как обычно ничего умного не вышло??... причем тут прописка в документах на авто?
Отлично!
29.06.2021 13:52
- гость -
для чего это пузырение лужи из пятой точки? что ты попытался из себя выдавить, но как обычно ничего умного не вышло??... причем тут прописка в документах на авто?
Он же на сдельной оплате, платят за количество. Видно сильно деньги нужны, вот сегодня и старается, всю клавиатуру стёр))