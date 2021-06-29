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Вопрос дня



Правда ли, что оповещения о штрафах ГИБДД больше не будут приходить по почте. А как тогда?

, ИА "Амител"
Оспорить несправедливый штраф с 1 сентября станет гораздо проще
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

С 1 сентября 2021 года в России обжаловать штраф ГИБДД можно будет через портал "Госуслуги". Туда же будут приходить и оповещения о нарушении правил дорожного движения, которые выявляют автоматические камеры фотовидеофиксации. Как это будет работать, какие в этом новшестве есть плюсы и минусы для водителей, разбираемся в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Зачем вводят дистанционное обжалование штрафов?
Эта необходимость назрела давно. Сейчас обжаловать штраф можно только лично подав заявление в то подразделение, которое его вынесло, либо направив по почте. Все это ставит водителей в крайне невыгодное положение. Особенно, когда вы проживаете, например, в Барнауле, а нарушение выявили в Кемерове или в Москве.

Есть случаи, когда на присланном фото с нарушением запечатлен чужой автомобиль, но доказать это сложно даже в своем регионе. Автовладельцам приходится простаивать в очередях отделений дорожной полиции или подавать в суд. Поэтому многие водители предпочитаю заплатить штраф с 50% скидкой, чем тратить время и нервы.

Но с 1 сентября в силу вступают поправки в Кодекс об административных правонарушениях. С этого момента постановления о штрафах, вынесенных комплексами фотовидеофиксации, можно будет обжаловать в электронном виде через "Госуслуги". То есть оспорить штраф можно будет не выходя из дома, если автовладелец уверен, что не совершал нарушения. Так что, ура, товарищи!
2
Каким образом будут приходить оповещения о нарушении ПДД?
Если вы зарегистрированы на "Госуслугах", вам в личный кабинет пришлют оповещение о нарушении, которое выявила камера фотовидеофиксации (впрочем, как и сейчас). Дополнительно вас оповестят об этом SMS, push-cообщением, по электронной почте и по другим каналам.

Новое заключается в том, что сейчас с автовладельцев будут брать согласие на получение сообщений о штрафе через портал "Госуслуги".
При этом документ будет считаться врученными автовладельцу на следующий день после его размещения в системе (даже если вы не зайдете в личный кабинет).

3
А если я не давал согласия и вообще редко захожу на "Госуслуги"?

Если вы такого согласия не давали, но в течение семи дней после того, как вам пришло оповещение, заходили на портал (например, чтобы записаться к врачу или заполнить "дневник самоконтроля" после прививки от COVID-19), "письмо счастья" тоже будет считаться врученным.

Если же вы не заглядывали на портал в эту неделю, вам пришлют по почте традиционное бумажное письмо с оповещением о штрафе.

Если вы вообще не регистрировались на "Госуслугах", "письма счастья" по старинке будут приходить в ваш почтовый ящик.

4
Сколько у меня будет времени, чтобы обжаловать штраф ГИБДД через "Госуслуги"?

У вас будет на обжалование 10 дней с того момента, как постановление получило статус "вручено". Именно такой срок предусмотрен на обжалование.

Напомним, сейчас постановление также вступает в силу через 10 дней после его получения собственником автомобиля. Этот период также дается на обжалование.
5
Как я могу обжаловать штраф через "Госуслуги"?
Если вы со штрафом не согласны, подать жалобу можете через личный кабинет на портале. Не забудьте прикрепить документы, подтверждающие вашу правоту. Это могут быть или фотографии, или материалы с видеорегистраторов. Информации о том, сколько времени будет рассматриваться жалоба, пока еще нет. Но эксперты переживают, что в ГИБДД захлебнутся от количества обращений и в итоге никто разбираться не будет, а потому пойдут одни отписки.  
Но авторы инициативы уверены, что благодаря упрощенному порядку обжалования постановлений водители смогут все же восстановить справедливость, а при этом -  сэкономить и время, и деньги.

 

 

 

 

 

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.06.2021 13:31
АБОРИГЕН

Ну и следующий логический шаг под эту дудку, убрать сведения о месте проживания из документов на автомобиль.

29.06.2021 13:46
- гость -

29.06.2021 13:31
АБОРИГЕН
Ну и следующий логический шаг под эту дудку, убрать сведения о месте проживания из документов на автомобиль.

Сегодня прямо ударник кап труда, во всех новостях кучи навалил. Премию выдали?

29.06.2021 13:50
- гость -

достали эти СЧИТАТЕЛИ!! То у них считается, это считается!

29.06.2021 13:52
- гость -

Ну и следующий логический шаг под эту дудку, убрать сведения о месте проживания из документов на автомобиль.


для чего это пузырение лужи из пятой точки? что ты попытался из себя выдавить, но как обычно ничего умного не вышло??... причем тут прописка в документах на авто?

29.06.2021 13:57
- гость -

Отлично!

29.06.2021 13:58
- гость -

29.06.2021 13:52
- гость -
для чего это пузырение лужи из пятой точки? что ты попытался из себя выдавить, но как обычно ничего умного не вышло??... причем тут прописка в документах на авто?

Он же на сдельной оплате, платят за количество. Видно сильно деньги нужны, вот сегодня и старается, всю клавиатуру стёр))

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