Где-то прибавят, где-то убавят. Как в Барнауле изменятся тарифы на коммунальные услуги

Как изменятся тарифы на электроэнергию?

С 1 июля для всех категорий населения Алтайского края подорожает электроэнергия. Уже с завтрашнего дня сельские жители будут платить за электричество 3,52 рубля за киловатт-час (сейчас пока еще 3,36 руб). Горожане со стационарными электроплитами — 3,67 руб. ( было 3,50 руб). А жители городов, в домах которых установлены газовые плиты — 4,50 рублей за киловатт-час (было 4,29 руб).

Тариф для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений составит 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,36 руб./кВт⋅ч).