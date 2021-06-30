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Где-то прибавят, где-то убавят. Как в Барнауле изменятся тарифы на коммунальные услуги

, ИА "Амител"
Середина лета - традиционное время для повышения тарифов на коммуналку. Но в этом году на ряд услуг тарифы даже подешевеют
Деньги, кошелек, траты. Фото: pixabay.com

Деньги, кошелек, траты. Фото: pixabay.com

С 1 июля барнаульцев ждет очередной рост тарифов на коммунальные услуги. Впрочем, не на все и не для всех. Некоторые услуги даже подешевеют. Как такое может быть рассказываем в нашем обзоре.

1
Как изменятся тарифы на электроэнергию?

С 1 июля для всех категорий населения Алтайского края подорожает электроэнергия. Уже с завтрашнего дня сельские жители будут платить за электричество 3,52 рубля за киловатт-час (сейчас пока еще 3,36 руб). Горожане со стационарными электроплитами — 3,67 руб. ( было 3,50 руб). А жители городов, в домах которых установлены газовые плиты — 4,50 рублей за киловатт-час (было 4,29 руб).

Тариф для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений составит 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас – 3,36 руб./кВт⋅ч).

2
Как изменится тариф на отопление?

Это как раз та самая услуга, которая в Барнауле подешевеет. Такое решение еще в ноябре 2020 года приняло управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов для клиентов АО "Барнаульская генерация" (входит в структуру СГК). В результате с 1 июля 2021 тепловая энергия для барнаульцев станет дешевле аж на 109 рублей за гигакалорию и ее стоимость составит 1882,47 рубля (до этого мы платили 1991,52 рубля за гигакалорию).

Ощутить всю прелесть этого решения жители столицы края смогут с начала отопительного сезона. Эксперты говорят, что ежемесячно горожане будут экономить порядка 100-200 рублей и более в зависимости от размера квартиры.

3
Как изменится тариф на холодную воду?

Холодная вода с 1 июля для большинства барнаульцев станет дороже на 1,35 за кубометр. Таким образом, платить мы будем теперь 23,09 рублей за кубометр (пока платим 21,74 руб).

Значительно больше придется платить жителям пригородных поселков, которые взял под концессионное соглашение "Барнаульский водоканал" (Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное, Новомихайловка, Бельмесево). Тариф для них вырастет с с 89,54 до 94,50 рублей за кубометр. Впрочем, жители этих поселков могут получить компенсацию затрат на воду. Пот этому вопросу нужно обратиться с городской комитет по соцподдержке населения, МФЦ или подать заявление через портал "Госуслуги".

4
Как изменится тариф на горячую воду

Тут складывается очень интересная ситуация, так как вода подорожает (до 23,09 рублей за кубометр), а подогрев подешевеет (до  1 882,47 рублей за гигакалорию).

Что получится в итоге — посмотрим, когда получим квитанцию.

5
Как изменится тариф на водоотведение
Тариф на водоотведение с 1 июля в Барнауле не изменится. Потребители "Барнаульского водоканала" будут так же платить по 20,05 рублей за кубометр. А жители поселков Центральный и Лебяжьего — 44,20 рубля за куб.
6
Как изменится цена на газ?

С 1 июля стоимость сжиженного газа составит:

  • в баллонах без доставки до потребителя – 32,99 руб./кг (подорожает на 1 руб./кг);
  • в баллонах с места промежуточного хранения (склада) – 39,62 руб./кг (прирост 1,2 руб./кг);
  • на сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок – 31,99 руб./кг (прирост 1,2 руб./кг) или 75,50 руб./куб.м.

Стоимость природного газа с 1 июля 2021 года составит 6,83 рубля за кубический метр (сейчас — 6,64 рубля за куб).
На природный газ, поступающий по газопроводу "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" цена составит 8 рублей за метр кубический.

Читайте также в сюжете: Рост тарифов на ЖКУ
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.06.2021 08:22
- гость -

Когда подавитесь

30.06.2021 08:22
- гость -

Ветераны труда 25-ти рублёвой надбавкой покроють... Хе-хе, блин

30.06.2021 08:41
Правдаискатель

Может мне кто-нибудь объяснит, где связь между подорожанием электричества в квартирах которых установлена СТАЦИОНАРНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА?

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