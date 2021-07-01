Можно ли заниматься спортом после прививки от коронавируса?

Можно ли ходить на тренировку после вакцинации от коронавируса?

В первые три дня от активных физический нагрузок лучше отказаться, рекомендуют специалисты Роспотребнадзора. Также в ведомстве советуют в первые дни после прививки избегать любых стрессов для организма, не переохлаждаться и не перегреваться, внимательнее относиться к рациону. Это позволит снизить нагрузку на иммунитет.

При этом в Центре Гамалеи (в котором разработали "Спутник V") говорят, что занятий спортом не противопоказаны и даже могут уменьшить боль в месте укола. Главное, чтобы они были не чрезмерными. Если температура повысится до 38-39 градусов, тренировку лучше отложить, чтобы не давать нагрузку на сердце.