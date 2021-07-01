Можно ли заниматься спортом после прививки от коронавируса?

В России продолжается вакцинация от COVID-19. Ответная реакция организма на привику очень индивидуальна, напоминают врачи. Чтобы дискомфорт после укола был минимальным, нужно избегать любых стрессов. Занятие спортом — это тоже стресс для организма. Можно ли тренироваться сразу после прививки и через сколько дней лучше идти в спортзал, читайте на amic.ru.
В первые три дня от активных физический нагрузок лучше отказаться, рекомендуют специалисты Роспотребнадзора. Также в ведомстве советуют в первые дни после прививки избегать любых стрессов для организма, не переохлаждаться и не перегреваться, внимательнее относиться к рациону. Это позволит снизить нагрузку на иммунитет.
При этом в Центре Гамалеи (в котором разработали "Спутник V") говорят, что занятий спортом не противопоказаны и даже могут уменьшить боль в месте укола. Главное, чтобы они были не чрезмерными. Если температура повысится до 38-39 градусов, тренировку лучше отложить, чтобы не давать нагрузку на сердце.
"Физическими нагрузками можно заниматься, единственное — не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила", — приводят слова директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга "Известия".
Глюкоза нужна, чтобы клетки нормально размножались, поскольку после прививки антитела начинают делиться. Александр Гинцбург отметил, что если спортсмены очень интенсивно занимаются, глюкозы становится меньше, она перерабатывается в энергию. В результате организм истощается.
В рекомендациях указано, что интенсивных занятий спортом следует воздержаться два-три дня после вакцинации. Но тут все индивидуально и больше зависит от вашего самочувствия.
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