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Можно ли заниматься спортом после прививки от коронавируса?

, ИА "Амител"
Вакцина потребует от организма усилий для выработки антител, поэтому после ее введения необходимо соблюдать рекомомендации

В России продолжается вакцинация от COVID-19. Ответная реакция организма на привику очень индивидуальна, напоминают врачи. Чтобы дискомфорт после укола был минимальным, нужно избегать любых стрессов. Занятие спортом — это тоже стресс для организма. Можно ли тренироваться сразу после прививки и через сколько дней лучше идти в спортзал, читайте на amic.ru.

1
Можно ли ходить на тренировку после вакцинации от коронавируса?

В первые три дня от активных физический нагрузок лучше отказаться, рекомендуют специалисты Роспотребнадзора. Также в ведомстве советуют в первые дни после прививки избегать любых стрессов для организма, не переохлаждаться и не перегреваться, внимательнее относиться к рациону. Это позволит снизить нагрузку на иммунитет.

При этом в Центре Гамалеи (в котором разработали "Спутник V") говорят, что занятий спортом не противопоказаны и даже могут уменьшить боль в месте укола. Главное, чтобы они были не чрезмерными. Если температура повысится до 38-39 градусов, тренировку лучше отложить, чтобы не давать нагрузку на сердце.

2
Если температуры нет, можно сходить на тренировку?
Если у вас нет температуры и вы хорошо себя чувствуете, можете сходить в спортзал. Главная рекомендация — без фанатизма. Полезны прогулки на свежем воздухе, ходьба быстрым шагом тоже приветствуется. Они улучшают кровообращение, работу всех органов и систем организма, включая иммунную.

"Физическими нагрузками можно заниматься, единственное — не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила", — приводят слова директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга "Известия".

Глюкоза нужна, чтобы клетки нормально размножались, поскольку после прививки антитела начинают делиться. Александр Гинцбург отметил, что если спортсмены очень интенсивно занимаются, глюкозы становится меньше, она перерабатывается в энергию. В результате организм истощается.

3
А когда уже можно будет проводить тренировки в обычном режиме?

В рекомендациях указано, что интенсивных занятий спортом следует воздержаться два-три дня после вакцинации. Но тут все индивидуально и больше зависит от вашего самочувствия.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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