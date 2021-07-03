Как ужесточили наказание за пьяную езду в России и как будут ловить таких водителей?

За пьяных водителей в России решили взяться твердо и конкретно. 1 июля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Но это еще не все: сотрудники ГИБДД уже в 2022 году смогут всего за 30 секунд с помощью специальных приборов вычислять тех, кто сел за руль "подшофе". Подробнее об этом рассказываем в рубрике "вопрос-ответ".
Изменения довольно серьезные. Теперь ЭТО КОГДА? С КАКОГО ВРЕМЕНИ? С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ? за повторное вождение в нетрезвом виде можно попасть в тюрьму на три года вместо двух. Это максимальное наказание за нарушение ст. 264.1 УК РФ .
Кроме того, горе-водителю грозит серьезный штраф: от трехсот тысяч рублей до полумиллиона (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет). Но и это еще не все. Суд может запретить любителю пьяной езда садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.
Закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
А какими такими супер-приборами будут выявлять пьяных?
Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников в эфире радио "Милицейская волна" сообщил, что будут некие средства индикации, которые позволяют "моментально индексировать водителей с признаками опьянения". Действуют они по словам Черникова так: "по выдыхаемому воздуху в специальный прибор можно будет выявлять, есть ли там пары алкоголя или нет". Если прибор не показал наличие алкоголя, то водитель может спокойно продолжить движение и не тратить время на медосвидетельствования.
Черников сообщил, что оборудование должно поступить на "вооружение" в рамках нацпроекта уже в следующем году. Он подчеркнул, что такие средства индексации уже давно успешно применяют сотрудники дорожной полиции в других странах.
Алкозамок — это устройство, которое идентифицирует водителя и одновременно проверяет наличие в организме паров этилового спирта. Если водитель не пройдет идентификацию (например, за руль сядет другой человек) или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе будет превышена, автомобиль просто не тронется с места.
Алкозамок работает на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании.
Обязать устанавливать алкозамки хотят водителей, которые хоть раз попадутся за пьяную езду. И каждая поездка должна сопровождаться подтверждением, рассказывали "Известия".
Комментарии
Все это пустое. Пили и будут пить.