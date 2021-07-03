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Как ужесточили наказание за пьяную езду в России и как будут ловить таких водителей?

, ИА "Амител"
Новые приборы позволят определять состояния алкогольного опьянения за 30 секунд
pixabay.com

pixabay.com

За пьяных водителей в России решили взяться твердо и конкретно. 1 июля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Но это еще не все: сотрудники ГИБДД уже в 2022 году смогут всего за 30 секунд с помощью специальных приборов вычислять тех, кто сел за руль "подшофе". Подробнее об этом рассказываем в рубрике "вопрос-ответ".

1
Как ужесточают наказание за пьяную езду?

Изменения довольно серьезные. Теперь ЭТО КОГДА? С КАКОГО ВРЕМЕНИ? С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ? за повторное вождение в нетрезвом виде можно попасть в тюрьму на три года вместо двух. Это максимальное наказание за нарушение ст. 264.1 УК РФ .

Кроме того, горе-водителю грозит серьезный штраф: от трехсот тысяч рублей до полумиллиона (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет). Но и это еще не все. Суд может запретить любителю пьяной езда садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет. 

Закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

2

А какими такими супер-приборами будут выявлять пьяных?

Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников в эфире радио "Милицейская волна" сообщил, что будут некие средства индикации, которые позволяют "моментально индексировать водителей с признаками опьянения". Действуют они по словам Черникова так: "по выдыхаемому воздуху в специальный прибор можно будет выявлять, есть ли там пары алкоголя или нет". Если прибор не показал наличие алкоголя, то водитель может спокойно продолжить движение и не тратить время на медосвидетельствования. 

Черников сообщил, что оборудование должно поступить на "вооружение" в рамках нацпроекта уже в следующем году. Он подчеркнул, что такие средства индексации уже давно успешно применяют  сотрудники дорожной полиции в других странах.

3
А что решили на счет алкозамков? Ставить будут?
Пока ничего конкретного не решили. О том, что Минпромторг РФ обсуждает с ГИБДД предложение о принудительной установке алкозамков на автомобили водителей, привлеченных к ответственности за пьяную езду, стало известно в последних числах мая. Никакой новой информации по этому вопросу нет.
4
Кажется, я все пропустил. Что такое алкозамок и кто его будет закрывать?

Алкозамок — это устройство, которое идентифицирует водителя и одновременно проверяет наличие в организме паров этилового спирта. Если водитель не пройдет идентификацию (например, за руль сядет другой человек) или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе будет превышена, автомобиль просто не тронется с места.

Алкозамок работает на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании.

Обязать устанавливать алкозамки хотят водителей, которые хоть раз попадутся за пьяную езду. И каждая поездка должна сопровождаться подтверждением, рассказывали "Известия".

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.07.2021 08:04
- гость -

Все это пустое. Пили и будут пить.

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