Как ужесточили наказание за пьяную езду в России и как будут ловить таких водителей?

Как ужесточают наказание за пьяную езду?

Изменения довольно серьезные. Теперь ЭТО КОГДА? С КАКОГО ВРЕМЕНИ? С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ? за повторное вождение в нетрезвом виде можно попасть в тюрьму на три года вместо двух. Это максимальное наказание за нарушение ст. 264.1 УК РФ .

Кроме того, горе-водителю грозит серьезный штраф: от трехсот тысяч рублей до полумиллиона (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет). Но и это еще не все. Суд может запретить любителю пьяной езда садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.