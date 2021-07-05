Неподражаемый и оскароносный. Чем запомнился режиссер Владимир Меньшов и от чего он умер?

Первые шаги

За годы студенчества Владимир Меньшов завел немало полезных знакомств в мире кино. И удивлялся — еще несколько лет назад читал про больших актеров и режиссеров в книжках, а теперь работает с ними вместе и общается с ними на равных. МХАТ он закончил в 1965 году.

Вот только попасть "с корабля на бал" начинающему актеру не удалось: места ни в одном московском театре ему не нашли. Предложили отправиться работать на Кавказ, в Ставропольский драматический театр. Меньшов не испугался и поехал. На протяжении двух лет молодой актер был любимцем местной публики. Но в глубине души всегда мечтал вернуться в столицу и все-таки ее покорить. В 1970-м году он заочно окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе. И после этого окончательно приехал в Москву.

Тогда же случился и кинодебют артиста. Он снялся в корометражке "Счастливый Кукушкин", которую в качестве дипломной работы снимал его однокурсник. Картина получила приз "Молодость-71" на Киевском кинофестивале. А талантливого и статного актера Меньшова заприметили многие советские режиссеры.

В том же 1971 году режиссер Алексей Сахаров позвал артиста сниматься в своем фильме "Человек на своем месте" и доверил ему главную роль. За эту работу Меньшов получил свою первую награду – премию Алмаатинского фестиваля лучшему актеру. После этого успеха для актера открылись практически все двери советского кино. Теперь он не ждал предложений, а уже сам мог выбирать из множества.

В 70-е он снялся в фильмах "Ар-хи-ме-ды!", "Соленый пес", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Последняя встреча" и других.

А в 1976-м году Меньшов дебютировал и в качестве режиссера: снял фильм "Розыгрыш". Лента побила рекорды прокатов, а артист обрел всенародную славу и удостоился Государственной премии РСФСР.