Неподражаемый и оскароносный. Чем запомнился режиссер Владимир Меньшов и от чего он умер?

В Москве 5 июля умер народный артист и заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Меньшов. Актер и режиссер стал знаковой фигурой как для советского, так и для российского кинематографа. Его фильмы "Любовь и голуби" и "Ширли-Мырли" разлетелись на цитаты и стали настоящей классикой нашего кино. А главная лента Меньшова — "Москва слезам не верит" — стала одной из немногих отечественных картин, которая удостоилась американского "Оскара". Хотя всего этого могло и не быть — путь Меньшова в кинематограф получился очень трудным и долгим. О том, каким зрителю запомнится Владимир Меньшов, какими фильмами он покорил зрителя и от чего скончался, — в материале amic.ru.
Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку и провел там все детство. Его отец Валентин Меньшов тогда служил помощником капитана на корабле после окончания мореходки. А его мама Антонина, будучи из зажиточной семьи, в 1937-м году пряталась от репрессий и пошла работать горничной на корабль Баку — Иран. Там пара и познакомилась. В том же году у них и родился маленький Володя. Кстати, оба его родителя родом из Астрахани. Но семье пришлось остаться в Азербайджане: отец будущего актера перешел на службу в НКВД и получил в Баку назначение.
Только в 1947 году Меньшовы перебрались в Архангельск — на новое место службы отца. Там Володя Меньшов и пошел в первый класс. А в 1950-м году семье вновь пришлось переехать — но уже на родину, в Астрахань. Там уже подросший Меньшов и заинтересовался кино. Мальчик не пропускал ни одного сеанса и многие киноленты того времени заучивал наизусть. Володя настолько увлекся, что стал читать специальную литературу. Из книг и журналов он узнавал, как именно делается кино и что представляет собой жизнь актеров и режиссеров. К своему совершеннолетию юноша уже твердо решил связать свою жизнь с кинематографом.
Родителей увлечение сына откровенно не радовало. Отец надеялся, что Владимир пойдет по его стопам и построит хорошую военную карьеру. Но юноша был настроен решительно и ни на какие уговоры не поддавался. Семья не стала давить и позволила сыну самостоятельно вершить свою судьбу.
Путь в артисты Меньшова был труден. Его попытка поступить во ВГИК в 1957 году провалилась: Владимира не взяли в студенты и он вернулся обратно в Астрахань. Там молодой парень устроился токарем на местный завод. Но и про увлечение свое не забыл: его взяли во вспомогательный состав городского драмтеатра. Меньшов набирался там опыта, но и пытаться поступить во второй раз не спешил. Зато успел поработать еще шахтером и матросом.
Только в 1961 году Владимир в очередной раз поехал покорять Москву. На этот раз — успешно: его зачислили на актерский факультет школы-студии МХАТ.
За годы студенчества Владимир Меньшов завел немало полезных знакомств в мире кино. И удивлялся — еще несколько лет назад читал про больших актеров и режиссеров в книжках, а теперь работает с ними вместе и общается с ними на равных. МХАТ он закончил в 1965 году.
Вот только попасть "с корабля на бал" начинающему актеру не удалось: места ни в одном московском театре ему не нашли. Предложили отправиться работать на Кавказ, в Ставропольский драматический театр. Меньшов не испугался и поехал. На протяжении двух лет молодой актер был любимцем местной публики. Но в глубине души всегда мечтал вернуться в столицу и все-таки ее покорить. В 1970-м году он заочно окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе. И после этого окончательно приехал в Москву.
Тогда же случился и кинодебют артиста. Он снялся в корометражке "Счастливый Кукушкин", которую в качестве дипломной работы снимал его однокурсник. Картина получила приз "Молодость-71" на Киевском кинофестивале. А талантливого и статного актера Меньшова заприметили многие советские режиссеры.
В том же 1971 году режиссер Алексей Сахаров позвал артиста сниматься в своем фильме "Человек на своем месте" и доверил ему главную роль. За эту работу Меньшов получил свою первую награду – премию Алмаатинского фестиваля лучшему актеру. После этого успеха для актера открылись практически все двери советского кино. Теперь он не ждал предложений, а уже сам мог выбирать из множества.
В 70-е он снялся в фильмах "Ар-хи-ме-ды!", "Соленый пес", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Последняя встреча" и других.
А в 1976-м году Меньшов дебютировал и в качестве режиссера: снял фильм "Розыгрыш". Лента побила рекорды прокатов, а артист обрел всенародную славу и удостоился Государственной премии РСФСР.
Звездным часом в карьере Меньшова стала его картина "Москва слезам не верит" по сценарию Валентина Черных. Главную роль в фильме сыграла супруга Меньшова Вера Алентова, которую тогда зритель практически не знал. А вот другие роли исполнили уже популярные в то время артисты. Но на большой успех сам Меньшов не надеялся: слишком уж много в то время снималось подобных "современных историй Золушки". Но тут режиссер серьезно ошибся.
Премьера состоялась в 1979 году в кинотеатре "Звездный", а в феврале 1980 года фильм показали по телевидению. И успех был головокружительным: по итогам опроса журнала "Советский экран" картина "Москва слезам не верит" была названа лучшим фильмом года. За первый год в кинотеатре на фильме побывало больше 90 млн человек. Киноленту отметили наградами также на зарубежных кинофестивалях в Бельгии, США, Эквадоре и Португалии.
Но пик славы Меньшова и его произведения пришелся на 1981 год. Тогда жюри американской киноакадемии выбрало "Москва слезам не верит" лучшим фильмом на иностранном языке. А советский режиссер получил заветный "Оскар" — награду, о которой мечтает любой актер или режиссер в мире. Меньшов стал четвертым советским артистом, который удостоился главной кинонаграды.
Еще одной ярчайшей страницей в биографии Меньшова стал фильм "Любовь и голуби". Кинолента обрела всесоюзную любовь и разлетелась на крылатые фразы. Хотя могла вообще остаться на полке: в то время в СССР действовал "сухой закон", а герои фильмы нередко появлялись в сценах подвыпившими. Цензоры предложили режиссеру вырезать несколько сцен. Но Меньшов был человеком принципиальным и править финальную версию отказался. Киноленту поставили "на паузу". На экраны она вышла только через полгода, когда антиалкогольную кампанию в стране свернули.
"Добравшись" до зрителя, картина сразу стала хитом и завоевала немало премий. Среди них — "Золотая ладья" испанского фестиваля кинокомедий.
А в 1995-м году на большой экран вышел фильм "Ширли-мырли". На этот раз Меньшов не только выступал режиссером и артистом, но и сам написал сценарий к картине. Главных героев сыграли Валерий Гаркалин и уже ставшая к тому времени популярной актрисой Вера Алентова. Остальные роли достались не менее известным артистам: Олегу Табакову, Армену Джигирханяну и Инне Чуриковой.
Всего за свою карьеру Владимир Меньшов поучаствовал в создании более чем 100 кинокартин.
Помимо "Оскара", Меньшов получил множество престижных наград и премий. Актер и режиссер за свою карьеру успел стать:
- Членом Союза кинематографистов России
- Лауреатом Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (в 1978 и 1981 годах)
- Лауреатом премии "Золотой орел — 2014" в номинации "За лучшую мужскую роль второго плана" (за фильм "Легенда № 17")
- Лауреатом ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2017), III (2010) и IV (1999) степеней
- Народным артистом РСФСР (1989)
- Заслуженным деятелем искусств РСФСР (1984)
От коронавирусной инфекции. Об этом сообщили семья Владимира Меньшова и киноконцерн "Мосфильм".
"С прискорбием сообщаем, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году.", — говорится в сообщении.
Известно, что в больницу Меньшов попал 26 июня. Сначала некоторые СМИ даже сообщили, что ковид артист переносит в легкой форме. Но затем выяснилось, что врачи госпитализировали его с двухсторонней пневмонией и очень низкой сатурацией.
5 июля в 06:36 Владимира Меньшова не стало.
"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — выразил соболезнования коллектив "Мосфильма".
О месте и времени прощания с легендарным актером и режиссером будет сообщено позднее.
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