Следствие, а не симптом. Что такое "желудочный синдром" при ковиде и как он проявляется?

Индийский штамм коронавируса "Дельта" вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта. Врачи научно-исследовательского центра "Гамалея" заявили, что это специфическое проявление нового штамма, который к тому же сопровождается уже привычными нам признаками ковида: кашель, слабость и ломота в мышцах. Однако в соцсетях заявили, что это уже новый, "коронавирус". Amic.ru разобрался, так ли это на самом деле.
Первое. Он более заразен.
Второе. Помимо легких, поражаются и другие органы. В первую очередь, желудочно-кишечный тракт.
Третье. Индийский штамм быстрее вызывает тромбозы и более смертелен.
Но одним из самых характерных отличиев индийского штамма от других врачи называют расстройства ЖКТ. Инфекционисты отмечают, что в большом количестве случаев новый ковид начинался у пациентов с болях в животе, из-за чего болезнь путали с отравлением. А уже после вирус поражает легкие и другие системы организма.
РБК, со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную, пишут, что характерные признаки индийского штамма COVID-19 — потеря слуха, боли в суставах, боль в животе, тошнота и диарея, а также потеря аппетита.
Остальные симптомы у штаммов схожи — кашель, насморк, боль в горле, ломота в теле, температура, отсутствие вкусов и запахов (появляется не у всех). Так же к симптомам ковида относят слабость, проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушения двигательных, моторных функций и перепады настроения.
"Сложно сказать, что это симптом, потому что он проявляется не у всех. Рвота и диарея может быть и на фоне высокой температуры и общей интоксикации организма вирусом, как может и действительно быть сопутствующим симптомом — зависит от индивидуальных особенностей больного", — сказала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова 5 июля во время пресс-конференции в региональном минздраве.
В прошлом году тоже были люди с желудочно-кишечными проявлениями вируса, просто их было меньше, чем потери обоняния или нарушения вкуса, приводит в Telegram-канале радио Sputnik слова кандидат медицинских наук Зухры Павловой.
В марте 2021 года в штате Махараштра индийские врачи обнаружили мутацию COVID-19, которую назвали "Дельта". Ученые заявили, что этот штамм в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане и может вообще стать доминирующим в мире. Позднее врачи обнаружили, что штамм "Дельта" мутировал в "Дельта плюс" и стал еще опаснее, так как делает антитела менее эффективными в борьбе с вирусом. От обычной "Дельты" "Дельта плюс" отличается более высокой скоростью распространения и более агрессивным поведением в организме. Врачи опасаются, что он может стать более смертоносным, чем прежний коронавирус.
Комментарии
Болела осенью ковидом, до респираторных проявлений были неделю жуткие желудочные боли.