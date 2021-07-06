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Следствие, а не симптом. Что такое "желудочный синдром" при ковиде и как он проявляется?

, ИА "Амител"
Врачи говорят, что коронавирус может вызывать расстройства ЖКТ. А может это вообще новый штамм?
Фото https://pixabay.com

Фото https://pixabay.com

Индийский штамм коронавируса "Дельта" вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта. Врачи научно-исследовательского центра "Гамалея" заявили, что это специфическое проявление нового штамма, который к тому же сопровождается уже привычными нам признаками ковида: кашель, слабость и ломота в мышцах. Однако в соцсетях заявили, что это уже новый, "коронавирус". Amic.ru разобрался, так ли это на самом деле.

1.
Правда ли, что индийский штамм ковида отличается по симптомам от уханьского?
Да, это правда. Инфекционисты отмечают, что так называемый индийский штамм "Дельта" отличается от первого, уханьского, нетипичной симптоматикой.

Первое. Он более заразен.
Второе. Помимо легких, поражаются и другие органы. В первую очередь, желудочно-кишечный тракт. 
Третье. Индийский штамм быстрее вызывает тромбозы и более смертелен.

Но одним из самых характерных отличиев индийского штамма от других врачи называют расстройства ЖКТ. Инфекционисты отмечают, что в большом количестве случаев новый ковид начинался у пациентов с болях в животе, из-за чего болезнь путали с отравлением. А уже после вирус поражает легкие и другие системы организма.

РБК, со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную, пишут, что характерные признаки индийского штамма COVID-19 — потеря слуха, боли в суставах, боль в животе, тошнота и диарея, а также потеря аппетита.

Остальные симптомы у штаммов схожи — кашель, насморк, боль в горле, ломота в теле, температура, отсутствие вкусов и запахов (появляется не у всех). Так же к симптомам ковида относят слабость, проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушения двигательных, моторных функций и перепады настроения.
2.
То есть штамм "Дельта" поражает желудочно-кишечный тракт?
И да, и нет. С этой формулировкой эпидемиологи не совсем согласны. Они отмечают, что зачастую расстройство ЖКТ проходит в легкой форме и не задерживается надолго — поэтому полноценным симптомом ковида называть его все же не следует. Скорее, это следствие заражения и осложняющий фактор.

"Сложно сказать, что это симптом, потому что он проявляется не у всех. Рвота и диарея может быть и на фоне высокой температуры и общей интоксикации организма вирусом, как может и действительно быть сопутствующим симптомом — зависит от индивидуальных особенностей больного", — сказала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова 5 июля во время пресс-конференции в региональном минздраве.
3.
Расстройство ЖКТ присуще только индийскому штамму?
На самом деле нет. Тошнота, рвота, боли в животе и диарея были отмечены и у тех, кто болел другими штаммами. Да и отдельные исследования каждого симптома инфекционисты не проводят. Просто врачами была замечена тенденция, что при "дельте" пациенты чаще жалуются на проблемы с пищеварением, преимущественно в начале болезни.
В прошлом году тоже были люди с желудочно-кишечными проявлениями вируса, просто их было меньше, чем потери обоняния или нарушения вкуса, приводит в Telegram-канале радио Sputnik слова кандидат медицинских наук Зухры Павловой.
4.
А может ли быть такое, что это — новая разновидность коронавируса?
Нет, не может. У коронавируса нет "кишечных мутаций", говорят эпидемиологи. Вирус, поражающий ЖКТ — как мы его привыкли называть "кишечный грипп" на деле — отдельная категория инфекций — ротавирусы. Они поражают исключительно ЖКТ и характеризуются специфическими проявлениями, но при этом человек не ощущает таких симптомов, как боль в горле, насморк и прочее. Ротавирусы "специализируются" только на желудке и кишечнике. Ковид к ним никакого отношения не имеет.
5.
Я все пропустил. Что за индийский штамм коронавируса?

В марте 2021 года в штате Махараштра индийские врачи обнаружили мутацию COVID-19, которую назвали "Дельта". Ученые заявили, что этот штамм в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане и может вообще стать доминирующим в мире. Позднее врачи обнаружили, что штамм "Дельта" мутировал в "Дельта плюс" и стал еще опаснее, так как делает антитела менее эффективными в борьбе с вирусом. От обычной "Дельты" "Дельта плюс" отличается более высокой скоростью распространения и более агрессивным поведением в организме. Врачи опасаются, что он может стать более смертоносным, чем прежний коронавирус.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

6.07.2021 09:08
- гость -

Болела осенью ковидом, до респираторных проявлений были неделю жуткие желудочные боли.

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