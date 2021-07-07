Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 7 июля

Заболеваемость перевалила за две сотни

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 212 случаев заражения коронавирусом.

За все время в крае зарегистрировали 55 787 случев коронавируса, 47 398 человек выздоровели (+29 за сутки), 3518 — скончались (+14 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 477 пациентов, из них 165 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 889 коек.