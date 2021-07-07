Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 7 июля

В Алтайском крае растет число заражений коронавирусом. Вместе с тем увеличивают число коек, оборудуют новые ковидные госпитали и продолжают активную вакцинацию населения. Какие события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 7 июля – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 212 случаев заражения коронавирусом.
За все время в крае зарегистрировали 55 787 случев коронавируса, 47 398 человек выздоровели (+29 за сутки), 3518 — скончались (+14 за сутки).
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 477 пациентов, из них 165 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 889 коек.
За весь период в регионе выявили 18 186 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 177 пациентов, в том числе 27 – за последние сутки.
Ранее в регионе умерло 290 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них 245 скончались непосредственно от ковида.
А мэрию Горно-Алтайска и вовсе по предписанию Роспотребнадзора закрыли на карантин. Он продлится до 14 июля
За прошедшую неделю в регионе открыли дополнительное 671 место для стационарного лечения пациентов с признаками COVID-19. Они расположены в Барнауле, Заринске, Мамонтовском, Рубцовском и Тальменском районах.
На этой неделе их число пополнили Павловская ЦРБ и городская больница №12 в Барнауле. Теперь мощность госпиталей составляет 4369 коек. 2828 из них подсоединены к кислороду, а 292 оборудованы как реанимационные места.
На утро 7 июля 370 947 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида.
Из них 269 374 человека поставили оба компонента, 101 573 – только один.
В Алтайский край уже поступило свыше 423 тысяч комплектов препарата.
Власти Барнаула отозвали разрешение на пикет на площади Свободы, которое было дано противникам принудительной вакцинации провести.
Решение объяснили введением новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
О вакцинации
- чем лучше питаться перед прививкой от коронавируса;
- как вакцинироваться от ковида, если заболел после первой прививки;
- куда обращаться, если после прививки от COVID на Госуслугах нет электронного сертификата
- для кого вакцинацию хотят сделать обязательной в Алтайском крае;
- когда проходить ревакцинацию и как это сделать в Алтайском крае.
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- В Барнауле усилят рейды против антимасочников;
- Ведущие эксперты составят стратегию развития Барнаульской агломерации.
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