Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 июля

В Алтайском крае продолжается рост числа зараженных коронавирусом, регион вошел в число субъектов с низким уровнем тестирования, а в городах проходят рейды по соблюдению масочного режима. Какие события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 9 июля – в подборке amic.ru.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 90, Бийск, Рубцовск – по 21 заболевшему, Алейский район – 11, Камень-на-Оби, Бийский, Павловский районы – по 6 заболевших, Заринск, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы –по 4 заболевших, Егорьевский, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Змеиногорский, Каменский, Угловский районы –по 2 заболевших, Залесовский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Третьяковский районы – по одному заболевшему.
Кроме Алтайского края в число регионов с низким охватом включили Псковскую, Кемеровскую, Костромскую, Саратовскую, Вологодскую, Смоленскую области, Адыгею, Кабардино-Балкарию, Башкортостан, Ямало-ненецкую и Еврейскую автономную области.
Жители Барнаула жалуются на то, что не могут получить вторую дозу вакцины "ЭпиВакКорона". В региональном Минздраве отметили, что людям нужно ждать следующей поставки препарата в Алтайский край.
Тех, кто получил первую дозу, но все еще не может дождаться второй, успокоили. В инструкции сказано, что перерыв между первой и второй дозой вакцины должен составлять минимум 21 день.
Во время таких проверок полицейские и сотрудники городской администрации контролируют, носят ли маски кондукторы, водители и пассажиры, а также проверяют транспорт на наличие необходимых дезинфицирующих средств.
В адрес перевозчиков, нарушивших эти правила, направили требования об устранении нарушений, выявленных во время проверки.
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- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
О вакцинации
- чем лучше питаться перед прививкой от коронавируса;
- как вакцинироваться от ковида, если заболел после первой прививки;
- куда обращаться, если после прививки от COVID на Госуслугах нет электронного сертификата
- для кого вакцинацию хотят сделать обязательной в Алтайском крае;
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