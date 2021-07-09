Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 июля

Недостаточно вакцины

Жители Барнаула жалуются на то, что не могут получить вторую дозу вакцины "ЭпиВакКорона". В региональном Минздраве отметили, что людям нужно ждать следующей поставки препарата в Алтайский край.

Тех, кто получил первую дозу, но все еще не может дождаться второй, успокоили. В инструкции сказано, что перерыв между первой и второй дозой вакцины должен составлять минимум 21 день.