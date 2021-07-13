Стало проще. Как сироты в Алтайском крае могут оформить сертификат на покупку жилья

В Алтайском крае облегчили условия получения жилищного сертификата для детей-сирот. Напомним, изначально подать заявление в КГКУ "Региональное жилищное управление" на получение сертификата можно было только до 1 июля 2021 года. Однако теперь в крае отменили ограничения по дате обращения, сообщили в региональном Минстрое. Кроме того, из списка требований исключен пункт, согласно которому у детей-сирот, претендующих на получение выплаты, должен был иметься вступивший до 1 января 2019 года в законную силу судебный акт о предоставлении жилого помещения.

Благодаря нововведениям, количество детей-сирот, которые смогут получить выплату на жилье, увеличилось на 459 человек, подчеркивают в ведомстве. Кстати, отметим, что Алтайский край один из первых регионов в Сибири ввел жилищные сертификаты для детей-сирот.

Что такое жилищный сертификат для детей-сирот?

Сертификат – это выплата на приобретение жилья, на которую имеют право дети-сироты, достигшие 23 летнего возраста, не имеющие непогашенную или неснятую судимость и не состоящие на учете у нарколога. Право на получение сертификата подтверждается соответствующим судебным решением.

"Человек получает сертификат, находит продавца, договаривается с ним, что передаст ему сертификат и дополнительные средства, оформляет сделку, приходит к нам с договором купли-продажи", — пояснил схему работы с сертификатом во время пресс-конференции в июне министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв.

В ведомстве отмечают, что внедрение сертификатов позволит ускорить процесс обеспечения жильем детей-сирот. По мнению экспертов, этот механизм предоставляет больше возможностей для граждан, так как они могут добавлять личные накопления, кредитные средства, материнский капитал и приобретать квартиры большей площади. Причем — в том населенном пункте края, который они сами выберут.

Полномочия по выдаче сертификатов возложены на КГКУ "Региональное жилищное управление".

Иван Гилев подчеркнул, что граждане имеют право выбрать что им удобнее: воспользоваться жилищным сертификатом, или дождаться предоставления недвижимости от государства.

Сколько денег можно получить по сертификату?

Выплата составляет 1 миллион 325 тысяч рублей. Номинал сертификата рассчитывали, исходя из цены одного квадратного метра, утвержденного Министерством строительства России для Алтайского края (40,2 тысячи рублей). Предполагается, что на эти деньги человек сможет приобрести квартиру площадью от 28 до 32 квадратных метров.

Кстати, эту сумму можно увеличить за счет личных сбережений или ипотеки, а, значит, есть возможность приобрести жилье побольше.

И какое жилье можно приобрести на этот сертификат?

Согласно требованиям, площадь приобретаемого жилья должна быть не менее 28 кв. метров. При этом неважно, какое жилье решит приобрести владелец сертификата: дом или квартира, новостройка или вторичка: главное, чтобы дом, в котором находится приобретаемая жилплощадь, не был аварийным.

В какой период нужно воспользоваться сертификатом?

Срок действия такой выплаты – 12 месяцев, за это время в РЖУ необходимо будет предоставить документы о покупке жилья, после этого продавцу переведут средства.

А где узнать подробности?

По вопросам получения жилищного сертификата можно обращаться по телефону горячей линии: 8 (800) 350 26 61, а также лично в РЖУ: ежедневно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:00). Адрес: г. Барнаул, ул. Крупской, 101, корп. 1 (этаж 2).

Справка: право детей-сирот на получение жилья за счет государства введено Федеральным законом с 1996 года. С 2013 года эти полномочия возложены на субъекты РФ. За это время в Алтайском крае жильем обеспечено больше 2 тысяч человек.

На сегодняшний день в краевой список детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, включены 5967 человек. С начала года детям сиротам предоставлено 294 жилых помещения.

Реализация функции по предоставлению жилья детям сиротам осуществляется при поддержке средств федерального бюджета. Дополнительно софинансирование осуществляется из краевого бюджета.

По состоянию на 7 июля в региональное жилищное управление поступило 224 заявления на предоставление удостоверенной сертификатом выплаты для приобретения жилья в собственность.

Всего в 2021 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 674 млн рублей. (369 млн рублей из федерального бюджета и 305 млн рублей из краевого).