Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 14 июля

Мобильных пунктов вакцинации становится больше

Четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса начнут работу в Барнауле. Три из них открылись уже 14 июля. Они будут работать рядом с торгово-развлекательными центрами "Весна" (ул. Малахова, 86в) и "Волна" (ул. Власихинская, 65), а также на автовокзале (пл. Победы, 12).

Ещё один мобильный комплекс, где можно будет поставить прививку от ковида, откроют 15 июля на площадке у ТРЦ "Галактика".

Мобильные комплексы у ТРЦ Праздничный и на пл. Спартака с 14 июля работать не будут.