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Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 14 июля

, ИА "Амител"
Как обстоит эпидемическая обстановка с ковидом сегодня
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 11 смертей инфицированных. 632 тяжелобольных пациентв с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 14 июля – в подборке amic.ru.

1
+261 зараженный в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 261 заболевшего COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлись 96 инфицированных, на Бийск – 22, на Рубцовск – 21. Остальные распределились следующим образом: Алейск – 8, Топчихинский район – 7, Первомайский, Третьяковский районы – по 6, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 5, Калманский, Косихинский, Кулундинский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 4, ЗАТО Сибирский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3, Красногорский, Краснощёковский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 2, Егорьевский, Крутихинский, Новичихинский, Павловский, Суетский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

2
Новые летальные случаи

В Алтайском крае умерли еще 11 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 3622 человека с коронавирусом, из них 2620 – от COVID-19.

3
632 тяжелобольных

632 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.

Около трети из них (195 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших в регионе достигло 57 488, человек, выздоровевших – 47 725.

4
У соседей

В Горном Алтае выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заразившихся в регионе выросло до 18 552.

При этом выздоровели 17 388 человек, 42 из которых – за последние сутки.

5
Мобильных пунктов вакцинации становится больше

Четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса начнут работу в Барнауле. Три из них открылись уже 14 июля. Они будут работать рядом с торгово-развлекательными центрами "Весна" (ул. Малахова, 86в) и "Волна" (ул. Власихинская, 65), а также на автовокзале (пл. Победы, 12). 

Ещё один мобильный комплекс, где можно будет поставить прививку от ковида, откроют 15 июля на площадке у ТРЦ "Галактика".

Мобильные комплексы у ТРЦ Праздничный и на пл. Спартака с 14 июля работать не будут.

6
После прививки тоже болеют

В Алтайском крае зафиксировали уже больше тысячи случаев заражения ковидом среди тех, кто поставил вакцину.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, такой показатель считается минимальным, а большинство заражённых переносят коронавирус в лёгкой форме. И это, уверены в Минздраве, лишь подтверждает эффективность вакцинации.

7
Обязательную вакцинацию в регионе еще не ввели, но планируют

Сотрудники нескольких сфер могут попасть под обязательную вакцинацию в Алтайском крае, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, речь идёт об отдельных категориях профессий – транспортной сферы, социальных услуг, медицинской сферы, образования

8
В детских лагерях есть заболевшие

Во время прохождения смен в детских лагерях региона зафиксировали два случая заболевания ковидом, рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. 

Заражения в Шипуновском и Бийском районах были уже в период прохождения смены. В одном случае заболел ребёнок, в другом – сотрудники. Кроме того, выявлено ещё несколько учреждений, в которых у 13 сотрудников между сменами также в рамках профобследования были зафиксированы случаи инфицирования

9
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О деньгах

О работе

О профилактике

О вакцинации

Что еще почитать и посмотреть 14 июля:

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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