Гений, хулиган и отшельник. Каким был легендарный актёр и музыкант Пётр Мамонов

Легендарный актёр, музыкант и философ Пётр Мамонов умер в четверг, 15 июля 2021 года, от коронавируса. Удивительно яркий и противоречивый человек. Талантливый, кажется, во всём, за что брался. Отчаянный хулиган, в совершенстве выучивший английский и норвежский, лифтёр и банщик, экстравагантный музыкант и потрясающей глубины актер. Amic.ru вспоминает самые значимые вехи биографии Петра Мамонова.
Пётр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Отец был инженером, а мать – переводчицей. Знакомые Мамоновых рассказывают, что с детства Пётр рос очень артистичным ребёнком. И большим хулиганом.
В подростковом возрасте Мамонов увлёкся танцами. Причём, как рассказывал его друг Александр Липницкий, во всей Москве никто не мог сравниться с Петром в пластичности.
Тогда же за Мамоновым закрепилась слава хулигана и дебошира. Его выгоняли из разных школ. В конце концов он окончил полиграфический техникум, а после – Московский полиграфический институт. И при этом в совершенстве овладел английским, шведским и норвежским языками. Начал писать стихи.
В армию Мамонов не пошёл – прикинулся сумасшедшим. Комиссия поверила артистичному призывнику и вручила белый билет.
После этого начались поиски себя. Чаще всего в стакане со спиртным. Он работал в редакции журнала "Пионер", устраивался банщиком и лифтёром, подрабатывал грузчиком. И продолжал писать стихи.
В начале 80-х Мамонов создаёт собственную рок-группу, которую назвал "Звуки Му". Уже вскоре они стали выступать наравне с такими знаменитыми коллективами, как "Кино", "Аквариум", "Алиса". В 1988 году у группы вышел первый студийный диск "Простые вещи".
А в 1989 году англичанин и один из величайших продюсеров в истории рок-музыки Брайан Эно настолько впечатлился творчеством музыкантов, что помог им выпустить в Англии альбом Zvuki Mu, который имел потрясающий успех. Мамонов с группой отправились в турне по европейским городам, дважды им организовывали концерты в Америке. В 1991 году у них вышел альбом "Транснадёжность", а в 1995 – "Грубый закат". После этого коллектив распался.
Как рассказывал сам актёр, в 45 лет он потерял интерес к жизни, решил стать затворником и уехал в деревню Ефаново под Москвой.
По его словам, только на природе он сумел заполнить пустоту в душе. Там он пришёл к вере, построил дом. В 2003 году перенёс серьёзную болезнь, много времени провёл в больнице, пережил кому, реанимацию, несколько раз был на грани.
Зловещий хирург. Первым фильмом в кинокарьере Петра Мамонова стала картина Рашида Нугманова "Игла", в которой снимался Виктор Цой. Режиссёр решил оригинально подойти к работе и пригласил на ключевые роли людей, которые до этого ни разу не снимались в кино. Кто-то указал ему на Мамонова. Нугманов рисковал: Мамонов в то время уже был известен своим пристрастием к алкоголю. Но с ролью справился и сыграл поставщика наркотиков – хирурга Артура – так, что его заметили другие режиссёры.
Режиссёр Павел Лунгин стал тем, кто сумел показать публике великого актёра Мамонова.
Восторженный саксофонист. В 1990 году вышел фильм "Такси-блюз", в котором Мамонов сыграл спивающегося музыканта-саксофониста Селиверстова. Картина получила пальмовую ветвь Каннского фестиваля.Старец. В 2006 году Павел Лунгин выпустил в прокат фильм "Остров", где Мамонов сыграл старца Анатолия. Причём играть приходилось в сложных условиях: было очень холодно, да и в целом погода была отвратительна. Однако позже артист вспоминал, что ощущал небывалое счастье во время работы. Образ старца оказался настолько ярким и искренним, что после выхода фильма в деревню, где жил Пётр, повалили паломники и те, кто решил, что актёр и правда может исцелять болезни.
Царь. Ещё одна культовая роль Мамонова – образ Ивана Грозного в исторической драме всё того же Павла Лунгина "Царь". Образ царя оказался неоднозначным, а сам актёр был очень недоволен своей работой. Но все критики признавали, что Иван Грозный в исполнении Мамонова оказался сложной и чрезвычайно противоречивой личностью и, пожалуй, наиболее живой фигурой, чем это показывают мифы.
Всего Пётр Мамонов снялся в 16 фильмах. Помимо кино, он работал и в театре, где прославился моноспектаклями.
Как пишут СМИ, официально Пётр Мамонов был женат дважды. В первый раз – ещё в студенчестве. У него родился сын, но жена ушла.
В 1982 году Мамонов женился второй раз. Его избранницей стала девушка Оля, танцовщица варьете "Звёздное небо". У пары двое сыновей.
В 2019 году у Петра Мамонова случился инфаркт миокарда. Он пережил
сложную операцию на сердце. В конце июня 2021 года актёр и музыкант попал в больницу с коронавирусом в тяжёлом состоянии. 2 июля его подключили к аппарату ИВЛ.
15 июля 2021 года Петра Мамонова не стало. Ему было 70 лет. Трагическую новость опубликовали в социальных сетях артиста: "Не стало Петра Николаевича Мамонова. По поводу отпевания и похорон сообщим завтра. Царство Небесное новопреставленному рабу божьему Петру".
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