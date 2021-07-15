Гений, хулиган и отшельник. Каким был легендарный актёр и музыкант Пётр Мамонов

Детство и юность Петра Мамонова

Пётр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Отец был инженером, а мать – переводчицей. Знакомые Мамоновых рассказывают, что с детства Пётр рос очень артистичным ребёнком. И большим хулиганом.

В подростковом возрасте Мамонов увлёкся танцами. Причём, как рассказывал его друг Александр Липницкий, во всей Москве никто не мог сравниться с Петром в пластичности.

Тогда же за Мамоновым закрепилась слава хулигана и дебошира. Его выгоняли из разных школ. В конце концов он окончил полиграфический техникум, а после – Московский полиграфический институт. И при этом в совершенстве овладел английским, шведским и норвежским языками. Начал писать стихи.

В армию Мамонов не пошёл – прикинулся сумасшедшим. Комиссия поверила артистичному призывнику и вручила белый билет.

После этого начались поиски себя. Чаще всего в стакане со спиртным. Он работал в редакции журнала "Пионер", устраивался банщиком и лифтёром, подрабатывал грузчиком. И продолжал писать стихи.