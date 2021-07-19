Какая погода будет в Алтайском крае на этой неделе и когда вернётся жара?

Погода в Алтайском крае в период с 21 по 26 июля будет неустойчивой, местами пройдут дожди с грозами и усилением ветра. Жара вернётся в регион с середины недели. Уже в среду воздух прогреется до 28-30 градусов, рассказал amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

"Начиная с 21 июля в регионе установится аномально жаркая погода, столбики термометров достигнут отметки +30°С и выше. Если ещё во вторник, 20 июля, днём ожидается +24...+29°С, то в среду будет уже +25...+30°С, в четверг – от +27 до +32°С. И такая тенденция на повышение сохранится до 26 июля", – сообщил Эдуард Болгов.

Ночи будут в первой половине недели довольно прохладны: столбики термометров покажут +7...+12 градусов. К выходным потеплеет до +13...+18°С.

Напомним, в настоящее время в Тогульском районе Алтайского края действует штормовое предупреждение. До 21 июля в регионе сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), что может привести к возникновению ландшафтных и техногенных пожаров. С 21 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.