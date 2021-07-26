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Прячем денежки. Как защитить свой аккаунт на "Госуслугах" от мошенников?

, ИА "Амител"
Киберпреступники взламывают аккаунты российских граждан на портале государственных услуг и берут от их имени кредиты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Онлайн-мошенники начали взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы. В социальных сетях и блогах люди рассказывают, как стали жертвами киберпреступников. Что делать, для того чтобы себя обезопасить, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Разве через "Госуслуги" можно оформить кредит?

Конечно, можно. Портал "Госуслуги" – это настоящая шкатулка с драгоценностями, внутри которой хранятся все персональные данные. Это и паспорт, и полис, и СНИЛС. У многих в личном кабинете загружена информация о банковской карте, электронная подпись, с помощью которой можно проводить операции с недвижимостью.

А некоторые банки сейчас оформляют кредиты дистанционно. Поэтому мошенники, которые уже научились взламывать личные кабинеты добропорядочных граждан, легко могут воспользоваться их данными. Они привязывают свой номер телефона и электронную почту к чужому личному кабинету и могут им пользоваться в своих интересах.

В этот период доступ настоящего владельца к аккаунту обрезан. Чтобы его восстановить, требуется время.

Злоумышленникам же достаточно полчаса, чтобы авторизоваться на сайтах банков и микрофинансовых организаций (МФО) и подать заявку. Их рассматривают сейчас быстро: каких то 10-20 минут и вы с кредитом, а мошенник – с деньгами.

2
Что делать, чтобы себя обезопасить?

В первую очередь нужно установить сложный пароль и менять его время от времени. Многие используют в качестве ключа слишком простую комбинацию, например, адрес электронной почты, номер телефона или дату рождения. Это значительно упрощает работу мошенникам. Эксперты предполагают, что сейчас на "Госуслугах" залезают в профили тех, кого слишком легко взломать.

Также не рекомендуется заходить на "Госуслуги" с общих компьютеров, например, на работе.

Чтобы повысить уровень защиты, можно включить двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет, публикует РБК совет руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.

В этом случае для подтверждения услуги на мобильный телефон через push-уведомления либо SMS будет приходить дополнительный код. Как только мошенники увидят, что страница защищена, они, скорее всего, отступятся.

Чтобы подключить двухфакторную аутентификацию, необходимо в личном кабинете нажать ссылку "Профиль" и в левом вертикальном меню выбрать пункт "Вход в систему". Далее выбираем "Вход с подтверждением по SMS" и настраиваем аккаунт. Теперь каждый вход будет возможен только с кодом из SMS, который придёт на ваш номер.

Впрочем, эксперты говорят, что уже в ближайшем будущем проблема будет только усугубляться. Так что людям советуют просто проявлять бдительность: чаще отслеживать оповещения сервиса, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не давать пароли от своих аккаунтов.

3

А как доказать, что кредит оформил не я, а мошенник?

По всей вероятности, в этом случае свою правоту придётся отстаивать в суде. В теории в качестве доказательства можно будет указать, что у клиента чужой IP-адрес и он из другого региона, предположили в беседе с "Коммерсантом" специалисты по кибербезопасности. Но как это всё будет на деле, пока сказать крайне сложно. И тем более непонятно, что делать, если взломщики окажутся также жителями вашего же региона.
 
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.07.2021 08:19
Гость

Утечка данных в госуслугах вот за это надо наказывать, мошенники это уже следующее

26.07.2021 08:25
ПЕТР

Мошенники на " Госуслугах"!?
Как гражданину защититься от них?
А государство почему не желает нас защитить на государственном сайте?!
Сначала собрала там все данные, включая паспорт, а теперь в роли "лоха" кричит - "спасайся, кто может"! Или может, те кто ведает этим сайтом бизнес такой имеют - продай что можно?

26.07.2021 08:40
Дэн

какое отношение к госуслугам имеют кредитные организации. с какого времени они стали государственными. запретить доступ и нет проблем.

26.07.2021 08:46
krash

оформляешь карту в банке, платишь за обслуживание, находишься в опасности, предлагают платить за безопасность.
Заставили народ на госуслугах всех зарегаться, а теперь спсайся кто может.

ПОЧЕМУ эти ДЫРЯВЫЕ системы и тупые разработчики, получающие миллиарды за разработку этих дырявых порталов, НЕ отвечают за безопасность МОИХ данных, и закон вроде есть.

Почему рядовой пользователь должен беспокоиться за то, что его данные , которые его заставило государство предоставить, теперь в опасности? Когда закончится уже этот бардак в этой стране

26.07.2021 08:47
гость

вчера несколько раз на радио Комсомольская правда сообщалось о территориях РФ в которых проживает много граждан с психическими заболеваниями-1-е место Чукотка,2-е место Алтайский край и ещё есть какая-то область. Всё.Вся РФ здорова.

раньше анекдотов много было про Чукотского мальчика-- а теперь,ребятки,живёшь в Алт крае?-сразу диагноз!- психиатрия. Это кто же из местных начальников в Москву сведения отправляет такие?!===это для прокуроров края.И помните.прокуроры,читая ваши многочисленные отписки понимаешь,что-то напутано так что трудно по тексту понять чего эти спецы сообщают гражданам.

26.07.2021 08:54
гость

8-25,
смотрите олимпиаду сейчас на тв-обратите на белый флаг,под которым наш спорт представлен: нет триколора-нет страны-нет государства-и про какую защиту гос-ва можно думать?

26.07.2021 08:57
ПенсионЭрка

А если мы не зарегены ни в каких госуслугах?

26.07.2021 08:59
- гость -

Люди не виноваты, что у них пароли не такие, и что их регулярно не меняют. Банки между собой конкурируют, и придумали, чтобы кредиты брали у них дистанционно, для удобства кредитозаёмщиков. А теперь тут и там уже на протяжении многих лет новости, как кого-то ограбили. Всё просто, нету росписи личной в получении кредита - до свидания. Спрашивайте с того, кому давали. По IP адресу или как там, сами ищите. Иногда профжулики будут делать вид, что с их аккаунта взломанного тоже взяли кредит и пустят по ложному следу. Ситуаций много можно раскачать, без росписи и личного посещения банка.

26.07.2021 09:16
- гость -

Оформление кредита возможно, это понятно, данные все собрали. Собрали - обеспечивайте и отвечайте за безопасность. Опять виноваты все кругом, кроме госуслуг. Государство в очередной раз нам ничего не должно, но все должны государству. Сам сайт зарегистрирован на одну даму и к государству мало имеет отношения. Почему? Почему все должны доказывать свою невиновность, а как же презумпция? Ладно. Оформили. Но кто получает? Лично - идентификация в банке на каком уровне? На карту или счёт - на кого оформлен? Карту или счёт так же оформили на заёмщика? Но тогда это совсем не бардак, бордель! Не можете обеспечить безопасность - закрывайте доступ и исправляйте! Убирайте вообще возможность оформления таких кредитов, тем более от микрофинансовых организаций! Это вредительство! Почему сайт обслуживают такие бездари, что не могут отслеживать, а такие самородки занимаются кражами? Сплошные почему. Что делать нам посоветовали, толку мало от этого. Что делается самими госуслугами для предотвращения???

26.07.2021 09:44
гость

А некоторые банки сейчас оформляют кредиты дистанционно

Вот и вся проблема. И мошенников надо искать здесь же. Это нарушение закона, ГК РФ, требование к форме заключения договора. Банки обнаглели настолько, что скоро будут звонить и говорить, все, вы у нас кредит взяли

26.07.2021 09:57
АБОРИГЕН

Подавать в суд на государство, которое оказалось неспособным оказать услуги должного качества и уровня безопасности. Почему я должен доказывать что я не ишак? Проверяйте, ищите, анализируйте. Сколько я зарабатываю, сколько трачу, где были потрачены/обналичены и прочее кредитные деньги, где был я в это время.
А то смотри ка как удобно устроились.

26.07.2021 10:18
гость

А это только у нас? В Европе, США, Китае так не прокатывает? Или там Госуслуг нет?

26.07.2021 11:55
- гость -

Это чисто законодательная проблема. Намутили что-то с электронными подписями, что даже сами не могут разобраться, и не понимают возможных последствий.
С какого перепуга аккаунту на Госуслугах дистанционно дают кредит? Где банк, и где госуслуги?
Может аккаунту в одноклассниках тоже давать кредит? Нет? А почему? Кто с кем в доле?

26.07.2021 12:57
гость

Банки специально упрощают процедуру выдачи кредита, чтобы говорить, не знаем, кто взял, отдавать вам. Если суды в этих случаях будут вешать на банки судебные издержки и моральный ущерб, Роспотребнадзор будет проверять на соблюдение законности, а полиция на признаки мошенничества, таких удаленных кредитов неизвестно кому станет меньше

26.07.2021 13:55
- гость -

26.07.2021 12:57
гость

Банки могут сколько угодно упрощать, их бы воля - чтобы если ответил им "да" по телефону, значит взял кредит.
Суды ориентируются на законы, и вот в них проблема. Логин с паролем на госуслугах приравнивается к электронной подписи (некомпетентные товарищи это придумали), а электронная подпись юридически значима (что в целом конечно нужно), вот и получается в итоге, что у тебя могу спереть пароль и набрать на тебя кредитов.

26.07.2021 14:54
гость

26.07.2021 13:55
- гость -
Банки могут сколько угодно упрощать, их бы воля - чтобы если ответил им "да" по телефону, значит взял кредит

Ну вот в этом и проблема. В ГК РФ есть требование к форме договора, договор заключенный в не предусмотренной законом форме, недействителен. "Да" это явно непредусмотренная законом форма, а электронная подпись это не только логин с паролем. Раньше в банках были камеры, перед кредитом делали фото берущего и сравнивали с паспортом, потом одобряли. Через некоторое время до банков дошло, что можно этого не делать, так можно выдавать кредиты мошенникам. Вот и вся проблема. Надо вернуть требование обязательного присутствия берущего и его фото. В сбере и сейчас при снятии денег подходит сотрудник и сличает лицо с паспортом

26.07.2021 16:10
- гость -

26.07.2021 14:54
гость
а электронная подпись это не только логин с паролем

Это не так. В законе зачем-то прописали три вида электронной подписи, и один из них это комбинация логина и пароля.
В другом законе разрешили выдавать кредит по электронной подписи, вот и получилось что получилось.
Банки и финансовые организации тут действуют в рамках закона, бессмысленно им что-то предъявлять.

26.07.2021 17:25
- гость -

Защищены ли данные

Ваши персональные данные в безопасности. Они хранятся в полном соответствии с требованиями к информационной безопасности, принятыми в России.

Для защиты данных используются технологии, аттестованные по требованиям ФСБ и ФСТЭК. За сохранность ваших данных отвечает Минцифры России (ранее Минкомсвязь России) — оператор портала Госуслуг.

- с сайта Госуслуги. Вот пусть и ответит Минцифры. Ждем пояснений по данному вопросу. А то получается: зарегистрировался на Госуслугах - сам дурак.

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