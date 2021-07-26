Прячем денежки. Как защитить свой аккаунт на "Госуслугах" от мошенников?

Разве через "Госуслуги" можно оформить кредит?

Конечно, можно. Портал "Госуслуги" – это настоящая шкатулка с драгоценностями, внутри которой хранятся все персональные данные. Это и паспорт, и полис, и СНИЛС. У многих в личном кабинете загружена информация о банковской карте, электронная подпись, с помощью которой можно проводить операции с недвижимостью.

А некоторые банки сейчас оформляют кредиты дистанционно. Поэтому мошенники, которые уже научились взламывать личные кабинеты добропорядочных граждан, легко могут воспользоваться их данными. Они привязывают свой номер телефона и электронную почту к чужому личному кабинету и могут им пользоваться в своих интересах.

В этот период доступ настоящего владельца к аккаунту обрезан. Чтобы его восстановить, требуется время.

Злоумышленникам же достаточно полчаса, чтобы авторизоваться на сайтах банков и микрофинансовых организаций (МФО) и подать заявку. Их рассматривают сейчас быстро: каких то 10-20 минут и вы с кредитом, а мошенник – с деньгами.