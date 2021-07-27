Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 27 июля

23 человека с коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае за сутки. В регионе фиксируют попытки суицида в ковидных госпиталях. Власти планируют нарастить темпы вакцинации до 10 тысяч человек. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 27 июля – в подборке amic.ru.
Выздоровели за весь период 48 628 человек, в том числе 72 – за последние сутки.
Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3870 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 786 заражённых, из них 230 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 758 коек.
В Алтайском крае не рассматривают введение QR-кодов по примеру Москвы, заявил в ходе пресс-конференции глава Алтайского края Виктор Томенко.
По его словам, во многих учреждениях действует ограничение по наполняемости, а также масочный режим и особый входной контроль. В связи с этим в системе QR-кодов сейчас нет необходимости, констатировал губернатор.
В бийском ковидном госпитале на базе роддома № 2 убрали ручки с окон ради безопасности пациентов, так как было несколько "неосознанных" попыток суицида.
По словам специалистов ведомства, "пациенты страдают от недостатка воздуха, у них развивается гипоксия, которая влияет на психоэмоциональное состояние", что может спровоцировать необдуманный поступок. К тому же некоторые из поступающих в больницу уже имеют психические заболевания, отметили в региональном Минздраве.
Задач по приостановке или изменению плановой медицинской помощи в Алтайском крае сегодня нет, заявил в ходе пресс-конференции глава Алтайского края Виктор Томенко.
По его словам, даже при ухудшении ситуации неотложная или экстренная помощь сохранится в любом случае. Но в настоящее время эпидемическая обстановка прогнозируема и предсказуема, выразил уверенность губернатор.
В Алтайском крае растёт количество детей, заболевших коронавирусом. Медики отметили, что раньше дети выступали в основном носителями вируса, а сейчас стали болеть наравне со взрослыми. И количество заражённых детей намного больше, чем в предыдущие волны пандемии.
В основном дети по-прежнему переносят вирус легко, он больше похож на обычную простуду и не оставляет серьёзных осложнений. Но, к сожалению, стали чаще встречаться и случаи средне-тяжёлого течения болезни.
Для формирования коллективного иммунитета в Алтайском крае необходимо наращивать темпы вакцинации – более 10 тысяч человек в сутки, об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, к этому подталкивает эпидситуация, и у большинства жителей есть понимание, что вакцинация – это единственный способ преодолеть пандемию.
Учебный год в школах Алтайского края начнётся в очном формате, об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и регион уже вышел на верхнюю планку заболеваемости. За нею должен пойти спад, поэтому пока вопрос о переходе на дистанционный формат обучения школьников не стоит.
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Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
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О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- как часто нужно ревакцинироваться;
- как болеют коронавирусом после вакцинации;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
Что ещё почитать и посмотреть 27 июля:
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- Застройщика ЖК "Парковый" в Барнауле вновь попытались обанкротить;
- В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 30 июля;
- Томенко высказался о возможности введения четырёхдневной рабочей недели на Алтае;
- Семилетняя девочка погибла в ДТП в Алтайском крае.
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