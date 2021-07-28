Всё, что известно на данный момент о взрыве газа в многоэтажном доме в Барнауле

Где в Барнауле произошёл взрыв газа?

Инцидент произошёл в квартире № 78, расположенной на верхнем этаже пятиэтажного дома по адресу улица Молодёжная, 37. Сообщение о случившемся поступило в МЧС 28 июля около 09:15. В момент взрыва жители дома услышали хлопок.

МЧС по Алтайскому краю сообщило, что из-за взрыва рухнула межкомнатная стена, вынесло оконные рамы и двери на балконе.

Хлопок был настолько сильным, что осколки стёкол долетели до подъезда дома № 39 по ул. Молодёжной и на дорогу. Пострадали два человека. Пожара в результате случившегося не возникло.