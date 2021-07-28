Всё, что известно на данный момент о взрыве газа в многоэтажном доме в Барнауле

Семилетний ребёнок и пожилая женщина пострадали из-за взрыва газа в Барнауле 28 июля. Потребовалась срочная эвакуация 120 жильцов. На стене дома после взрыва появилась небольшая трещина. В настоящее время МЧС и газовая служба выясняют обстоятельства и причины случившегося. Рассказываем всё, что на данный момент известно об этом ЧП.
Инцидент произошёл в квартире № 78, расположенной на верхнем этаже пятиэтажного дома по адресу улица Молодёжная, 37. Сообщение о случившемся поступило в МЧС 28 июля около 09:15. В момент взрыва жители дома услышали хлопок.
МЧС по Алтайскому краю сообщило, что из-за взрыва рухнула межкомнатная стена, вынесло оконные рамы и двери на балконе.
Хлопок был настолько сильным, что осколки стёкол долетели до подъезда дома № 39 по ул. Молодёжной и на дорогу. Пострадали два человека. Пожара в результате случившегося не возникло.
В результате взрыва в квартире пострадала пенсионерка: 69-летняя хозяйка квартиры. Её госпитализировали в краевой ожоговый центр. У женщины около 50% ожогов тела.
Кроме того, медицинская помощь потребовалась семилетней девочке, которая проживает в соседней квартире. Она получила сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба администрации города.
По словам очевидцев, обвалилась стена между двумя квартирами. Ребёнка придавило обломками.
На данный момент точные причины происшествия неизвестны. Предварительной версией случившегося называют неисправность газового оборудования.
Следственный комитет начал доследственную проверку. Специалисты МЧС и администрации города проводят оценку степени повреждения конструкций дома.
"Обрушения не произошло, но специалистам необходимо оценить состояние здания, чтобы решить: можно ли в нём жить. Взрыв разрушил стену, выбил двери и стёкла на балконе. Сейчас жителей двух подъездов эвакуировали. Это около 120 человек. Если будет необходимо – мы обеспечим их жильём. Для этого у нас уже всё готово", – пояснил глава города Вячеслав Франк.
Комментарии
Посмотрел фотографии — внутри серьёзно разворотило, а снаружи выглядит как будто кто-то просто ремонт затеял
"версией случившегося называют неисправность газового оборудования." - если это так, будут ли искать, кто проводил плановое техобслуживание? Мы так то за это платим деньги, темболее не малые. Должны отвечать. Восстановление здания и ремонт за счет проверявшего! Надо отвечать за то....что берешь деньги.
На дядю надежды мало.
Стену вынесло, а телевизор даже не поцарапало. Хороший телевизор
28.07.2021 12:28
гость
Загадка
кто проводил плановое техобслуживание?
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Забегают на 5 минут, мол, проверка оборудования, бумажки заполнили и адью...
Вот и вся проверка.
А бывает проверяющих годами не приглашают/ не запускают.