Урезали список. Когда прививку от COVID-19 при обязательной вакцинации можно не ставить?

Обязательную вакцинацию для определённых групп граждан на сегодняшний день ввели уже более чем в 40 регионах России, в том числе и в Алтайском крае. И теперь представители профессий, которые наиболее подвержены риску заражения, должны обязательно сделать прививку. В противном случае работодатель имеет полное право отстранить сотрудника от работы до того момента, пока прививка не будет сделана или до улучшения эпидемиологической обстановки. За период такого простоя зарплату платить не будут. Отказаться от вакцинации можно при наличии противопоказаний. Каких именно – рассказывает amic.ru.
Это возможно при наличии противопоказаний. Судя по временным методическим рекомендациям Минздрава России, их стало меньше. Согласно инструкциям к препаратам, для всех российских вакцин ("Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"), есть несколько общих противопоказаний.
Прививку можно не ставить:
– при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины;
– тяжёлых аллергических реакциях;
– в период грудного вскармливания.
В двух первых случаях вам выдадут постоянный медотвод. Для кормящих мам отсрочка положена только на период лактации.
Хронические заболевания являются противопоказанием к вакцинации, но только в период обострения. В этом случае пациенту выдают временный медотвод, но через две-четыре недели срок (в зависимости от заболевания) его действия закончится.
Точно такая же ситуация и с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями. В частности, прививку нельзя делать при наличии симптомов ОРВИ, крапивницы, конъюнктивита. Рекомендуется выдержать две недели после выздоровления. При этом период действия временного медотвода не превысит одного месяца (за исключением особых случаев).
"Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдаётся сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", – подчеркнули в Минздраве.
Наличие антител (даже подтверждённых тестом) не является противопоказанием к вакцинации. Никакого медотвода не будет.
Но если вы предоставите работодателю справку о перенесённом в течение последних шести месяцев COVID-19, вакцинацию для вас отложат. Прививаться, по протоколу Министерства здравоохранения, нужно через полгода после болезни.
Комментарии
Тоесть если у тебя с сосудами что-то не то и холестирином то тебе просто не повезло да? Всё так и задумано????
29.07.2021 07:27
- гость -
Ага,мировая закулиса так и норовит вас угробить.
29.07.2021 07:32
Гость
Ага,мировая закулиса так и норовит вас угробить.
Вы дома спите, а мировое закулисье под кроватью против вас козни строит.)) Мания величия.
Те, кто против вакцинации
Основной аргумент — коллективное бессознательное отрицание. Интуитивно-​логический подход. Недоверие, основанное на жизненном опыте.
А с хрена ли такая забота о людях во всем мире? Тех, кто устраивает кризисы, войны, использует человека как расходный материал?
Западная идея устойчивого развития — это прямое сокращение населения на планете Земля. И вдруг всех спасти. Душевно. Билл Гейтс почти святой после этого. Предвидел всё заранее. Теперь всех пугает новыми штаммами.
"Наличие антител (даже подтверждённых тестом) не является противопоказанием к вакцинации. Никакого медотвода не будет.", это четко показывает, что не здоровье людей так тревожит власть, а прибыль определенных власть имущих на коронавирусе!
1 сентября в школах не будет хватать опытных преподавателей (не привитых), а первоклашек,по 37 человек в а.б.в.г.д.е. будут учить егэшные студенты.
Билл Гейтс почти святой после этого. Предвидел всё заранее. Теперь всех пугает новыми штаммами
А, так это Билл Гейтс
В школах уже лет 10 не хватает нормальных преподавателей, за 15 тысяч идут работать только егэшные студенты, нормальные преподы занимаются репетиторством
Гиперчувствительность к вакцинне. Как узнать?
29.07.2021 08:10
- гость -
Поставить прививку. Для достоверности результата повторить через 21 день.
29.07.2021 07:32
Гость
Тоесть если у тебя с сосудами что-то не то и холестирином то тебе просто не повезло да? Всё так и задумано????
Ага,мировая закулиса так и норовит вас угробить.
Словишь тромбоз и хана тебе.
Организация объединенных наций (ООН) опубликовала доклад о лучших практиках работы в период пандемии, в котором высоко оценивает опыт разработки вакцины «Спутник V» и сообщает, что российский препарат и модель работы над его созданием обладают лучшим сочетанием ключевых параметров.
«Основным результатом проверенной практики ускоренной разработки вакцины является создание вакцины Sputnik V с наилучшим сочетанием эффективности, стоимости и требований к температуре холодовой цепи менее чем за шесть месяцев», — отмечает ООН.
В докладе описываются шаги, которые помогли Центру Гамалеи разработать препарат от коронавирусной инфекции всего за шесть месяцев. Авторы призывают перенять положительный опыт научные организации других стран.
«Мы считаем, что аденовирусная платформа имеет очень большую перспективу как противодействия для текущей пандемии, так и новых пандемий, которыми человечество может встретиться в будущем. Дальнейшее использование этой платформы позволит большему числу людей во всем мире получить доступ к эффективным вакцинам»
29.07.2021 08:23
- гость -
А без прививки ты тромбоз не словишь?
29.07.2021 08:26
- гость -
А в ланцете совершенно другое пишут.
29.07.2021 08:36
Гость
А без прививки ты тромбоз не словишь?
По вашему это надо ускорить?
29.07.2021 08:39
- гость -
Ты свой тромбоз хоть к чему можешь привязать,например-не пошёл на работу сегодня или съел путинские продукты из магазина. У тебя фантазий много.
Если своих антител полно больше чем через полгода после ковида, почему надо вакцинироваться, не факт что от нее антител прибавится.
29.07.2021 09:23
Неотрицатель вакцинации
Если своих антител полно больше чем через полгода после ковида, почему надо вакцинироваться, не факт что от нее антител прибавится.
Чем дальше я смотрю на эту прививкобесию тем больше становлюсь уверен, что вся эта прививочная компания это совсем не про твоё благополучие!!!!!!
с хрена ли такая забота о людях во всем мире?
Когда появилась чёрная оспа, я с родителями ещё жила в Москве, была ребёнком, но помню эту дикую панику. Прививки ставили всем скопом, семьями, меня к маме на работу для этого возили. Не знаю, как здесь, мы сюда приехали на несколько лет позже. Но эпидемии-то не дали развиться! А полиомиелит... Видела его последствия, паренёк по соседству жил - весь перекорёженный, хуже ДЦП. И потому свом детям ставила все положенные прививки.
Это про благополучие американцев, они уже 60 % привили
съел путинские продукты из магазина
Это стопроцентный тромбоз
А вы, противники прививок, будьте последовательны уж тогда!!! От столбняка - да на фиг, ерунда тот столбняк, врут всё про него, нет никакого столбняка и не было! Путинские происки! Собака дикая покусала - да зачем прививка: то ли взбешусь, то ли нет, кто доказал!
Прививки ставили всем скопом, семьями,
Речь о том, что прививке от оспы на том момент 200 лет было.
Путинские происки!
Путин в США 60 % населения вакцинировал, негров геноцидит?
Речь о том, что прививке от оспы на том момент 200 лет было
США наверное сразу после своего создания вакцину от ковида сделали, раз так активно прививаются
29.07.2021 09:23
Неотрицатель вакцинации
Каким образом ты будешь контролировать антитела? Будешь каждый месяц сдавать по тыще-полторы анализ? Ты уверен (а) что большинство россиян так будет делать? Ладно, допустим фантастика, все ходят тратят по косарю в месяц и смотрят на антитела и вдруг видят, что уровень антител упал ниже грани (хотя эта грань тоже примерная) и бегут прививаться. Втыкают жижу первую, но иммунитет то выработается только через 40 с чем то дней. То есть у Вас будут полноценные 40 дней чтобы заразиться, а это в эпидемию очень много.
29.07.2021 09:38
гость
съел путинские продукты из магазина Это стопроцентный тромбоз
Вы явно не там живёте, вам надо в демократическую страну, например сюда
Министр здравоохранения Латвии Латвия заберёт всё вакцину Астра Зеника от которой отказалась Дания из за побочного эффекта, множественных тромбозов.
Привились бы демократической вакциной и были бы счастливы, если бы выжили.
Компания Google обязала всех сотрудников, работающих в офисах компании, пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Как пишет «The Wall Street Journal», такое же требование выдвинули компании Morgan Stanley, Goldman Sachs и Wells Fargo, американские власти не исключают в ближайшем будущем сделать обязательной вакцинацию всех федеральных служащих.
А теперь хочется спросить у всех «светлоликих российских либералов», бившихся в истерике и обвинявших в репрессиях российские власти, которые вынесли решение об обязательной вакцинации граждан работающих в общепите, транспорте, бюджетных организациях - что с этим было не ТАК? Чем сейчас решение Google или Morgan Stanley об обязательной вакцинации работников отличается от решения российских властей? Ах да, я забыл, у вас как обычно, все заграничные решения «это другое».
29.07.2021 09:58
Объяснятель недалеким
неужели? ну типа от прививки иммунитет гарантированно будет и уж точно ровно на 6 месяцев?
Объяснитель, вот и объясни, "жижа" - это аденовирус с прилепленным белком шипа коронавируса (ну типа как ГМО), так вот каким образом он вызовет формирование более хорошего иммунитета, чем перенесенный коронавирус?
(подсказка - какой-то там светила АГМУ сказала, что формирование иммунитета на прививку идет так же, как и на заболевание! но при этом во все щели дуют, что только вакцина является полным и абсолютным спасением)
(отказываться от вакцинации не призываю, предлагаю подходить к этому разумно, в первую очередь подумать о людях без антител)
Компания Google обязала всех сотрудников, работающих в офисах компании, пройти обязательную вакцинацию от коронавируса
Это геноцид?
29.07.2021 10:10
- гость -
Привились бы демократической вакциной и были бы счастливы, если бы выжили.
Хотим привиться нашей КовиВак, чумаковской - ГДЕ ?!?!?!?
29.07.2021 10:35
баба
в первую очередь подумать о людях без антител
Оплатишь всем анализы? 20% официально нищие сидят от зарплаты до зарплаты. Или им в "Быстроденьги" тыщенку занять на анализ по антителам. Да и денег у кого лопатой греби не будут сдавать - максимум один раз сдадут
29.07.2021 11:03
Объяснятель недалеким
есть много людей, которые уже сдали и сдают анализ, имеют на руках справку о наличии антител, такие как "Неотрицатель вакцинации", но их обязывают вакцинироваться,
зачем?
справка о вакцинации имеет другую силу - почему? на другой бумажке написана? на святой? отпущение грехов гарантирует?
29.07.2021 12:39
баба
Потому что твоя справка в моменте ни о чем не говорит. В динамике ты не будешь отслеживать падение антител. Как их потом ловить этих антительщиков? как куриц в курятнике будет. Одну поймал, упал -три убежали сдохли
29.07.2021 13:23
Объяснятель недалеким
Потому что твоя справка в моменте ни о чем не говорит. В динамике ты не будешь отслеживать падение антител. Как их потом ловить этих антительщиков? как куриц в курятнике будет. Одну поймал, упал -три убежали сдохли
А с чего ты взял, что вакцина поможет у неё же в инструкции разве не написано - "Защитный титр не известен" ????
29.07.2021 13:44
- гость -
Я тебе больше скажу. Например, от вирусов нет лекарств (СПИД, Герпес, Папиломовирус не лечатся). Их можно только на время придушить, но в организме они все равно будут. Лечение состоит в иммуномодуляции (повышении иммунитета, который должен побороть вирус). Так вот поднимется ли у тебя иммунитет или нет, насколько поднимется, хватит ли у него сил для подавления вируса или нет никто не скажет. Всё будет индивидуально. Но большему кол-ву людей они помогают
За прививки одни боты с администрации стараются, отрабатывают пайку.
За прививки в США боты с администрации Байдена хорошо стараются, уже 60 % привили. Потому что там пайка в долларах. У нас 24 % привитых, ботам вообще походу не платят
Так то если будет количество привитых 60 %, как в США, никаких ограничений не будет, это же всем выгодно
29.07.2021 14:21
- гость -
За прививки одни боты с администрации стараются, отрабатывают пайку.
Вы против прививки, бот? От кого отработать пайку стараетесь? От группы граждан "со светлыми лицами", которые "за всё хорошее, против всего плохого".