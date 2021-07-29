Урезали список. Когда прививку от COVID-19 при обязательной вакцинации можно не ставить?

В каких случаях прививку можно не ставить?

Это возможно при наличии противопоказаний. Судя по временным методическим рекомендациям Минздрава России, их стало меньше. Согласно инструкциям к препаратам, для всех российских вакцин ("Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"), есть несколько общих противопоказаний.

Прививку можно не ставить:

– при гиперчувствительности к любому компоненту вакцины;

– тяжёлых аллергических реакциях;

– в период грудного вскармливания.

В двух первых случаях вам выдадут постоянный медотвод. Для кормящих мам отсрочка положена только на период лактации.