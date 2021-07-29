В каких случаях молодожёнам разрешат зарегистрировать брак на дому?

Кому разрешат жениться дома и в медицинских учреждениях?

Влюблённые смогут расписаться в домашней обстановке, если у них на это есть веские причины. К ним, согласно Семейному кодексу, относятся:

– беременность;

– рождение ребёнка;

– угроза жизни одного из новобрачных.

"При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые", – сообщила "РГ" член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

Брак могут зарегистрировать в медицинском учреждении "или иной организации", если в обычных условиях это невозможно. Например, у одного из влюблённых тяжёлая болезнь и он прикован к больничной койке.

Особые причины могут быть и другими, но какими именно, не уточняется. Говорят, это покажет практика.