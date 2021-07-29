В каких случаях молодожёнам разрешат зарегистрировать брак на дому?

Минюст России разрешил регистрировать браки на дому и в больницах. Поправки в административный регламент вступят в силу уже в начале августа. Но это не значит, что теперь любая пара, которая мечтала о выездной регистрации, сможет воспользоваться такой возможностью. В каких случаях получится услышать заветные "объявляю вас мужем и женой" за пределами ЗАГСа, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Влюблённые смогут расписаться в домашней обстановке, если у них на это есть веские причины. К ним, согласно Семейному кодексу, относятся:
– беременность;
– рождение ребёнка;
– угроза жизни одного из новобрачных.
"При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые", – сообщила "РГ" член Ассоциации юристов России Ольга Митева.
Брак могут зарегистрировать в медицинском учреждении "или иной организации", если в обычных условиях это невозможно. Например, у одного из влюблённых тяжёлая болезнь и он прикован к больничной койке.
Особые причины могут быть и другими, но какими именно, не уточняется. Говорят, это покажет практика.
Если обстоятельства серьёзные, зарегистрировать брак могут даже в день обращения. Сотрудник ЗАГСа оповестит пару о времени своего приезда.
Если причины посчитают малозначительными, то пришлют письменный отказ. С этим документом можно будет обратиться в суд, чтобы обжаловать решение.
Штамп о регистрации брака поставят, если вы этого захотите. С 21 июля 2021 года в российских паспортах эту отметку, также как и о детях до 14 лет, ставят по желанию.
Теперь обязательными будут только штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учёта и о воинской обязанности.
Комментарии
отмена штампа в паспорте нанесет урон институту семьи в России.
Это большая ошибка или намеренный вред
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29.07.2021 12:41
- гость -
это какой интересно вред? типо те, что женился ради штампа перестанут это делать )))
– угроза жизни одного из новобрачных
т.е. выйдет из дома и помрет?
В Москве уже скоро можно будет прийти в МФЦ и там заключить брак. А у нас когда?
29.07.2021 13:45
- гость -
В больнице, например, 90-летний дед на кислородном концентраторе пожелал сочетаться браком с 25-летней возлюбленной
90-летний дед
с 25-летней
ааа.ну тут счет идет на секунды))))