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Вопрос дня



В каких случаях молодожёнам разрешат зарегистрировать брак на дому?

, ИА "Амител"
Министерство юстиции России расширило полномочия ЗАГСов
Фото: Днепропетровская епархия УПЦ

Фото: Днепропетровская епархия УПЦ

Минюст России разрешил регистрировать браки на дому и в больницах. Поправки в административный регламент вступят в силу уже в начале августа. Но это не значит, что теперь любая пара, которая мечтала о выездной регистрации, сможет воспользоваться такой возможностью. В каких случаях получится услышать заветные "объявляю вас мужем и женой" за пределами ЗАГСа, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кому разрешат жениться дома и в медицинских учреждениях?

Влюблённые смогут расписаться в домашней обстановке, если у них на это есть веские причины. К ним, согласно Семейному кодексу, относятся:

– беременность;
– рождение ребёнка;
– угроза жизни одного из новобрачных.

"При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые", – сообщила "РГ" член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

Брак могут зарегистрировать в медицинском учреждении "или иной организации", если в обычных условиях это невозможно. Например, у одного из влюблённых тяжёлая болезнь и он прикован к больничной койке.

Особые причины могут быть и другими, но какими именно, не уточняется. Говорят, это покажет практика.

2
Через сколько дней влюблённых распишут?

Если обстоятельства серьёзные, зарегистрировать брак могут даже в день обращения. Сотрудник ЗАГСа оповестит пару о времени своего приезда.

Если причины посчитают малозначительными, то пришлют письменный отказ. С этим документом можно будет обратиться в суд, чтобы обжаловать решение.

3
Я могу подать заявление в любой ЗАГС?
Лучше выбрать ЗАГС поближе. Дело в том, что время на оказание услуги строго ограничено: на всё про всё – 150 минут. Столько отводится на регистрацию брака с учётом времени на дорогу специалисту.
4
А штамп в паспорте поставят?

Штамп о регистрации брака поставят, если вы этого захотите. С 21 июля 2021 года в российских паспортах эту отметку, также как и о детях до 14 лет, ставят по желанию.

Теперь обязательными будут только штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учёта и о воинской обязанности.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.07.2021 12:41
- гость -

отмена штампа в паспорте нанесет урон институту семьи в России.
Это большая ошибка или намеренный вред

29.07.2021 12:42
- гость -

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВОЗРОДИТЬ В РОССИИ СЕМЬИ ПОМЕЩИКОВ
В Госдуму намерены внести новый законопроект "О семейных поместьях и семейных поселениях". Информацию об этом сообщил у себя в Telegram-канале депутат Ярослав Нилов, опубликовав документ.(с)

29.07.2021 12:55
- гость -


29.07.2021 12:41
- гость -

это какой интересно вред? типо те, что женился ради штампа перестанут это делать )))

29.07.2021 13:45
- гость -

– угроза жизни одного из новобрачных

т.е. выйдет из дома и помрет?

29.07.2021 14:06
Виктор

В Москве уже скоро можно будет прийти в МФЦ и там заключить брак. А у нас когда?

29.07.2021 14:09
Виктор

29.07.2021 13:45
- гость -

В больнице, например, 90-летний дед на кислородном концентраторе пожелал сочетаться браком с 25-летней возлюбленной

29.07.2021 14:24
- гость -

90-летний дед
с 25-летней

ааа.ну тут счет идет на секунды))))

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