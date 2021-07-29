Почему в России требуют приостановить вакцинацию от коронавируса "ЭпиВакКороной"?

Приостановить использование вакцины "ЭпиВакКорона" требуют в России. В Минздрав, Росздравнадзор и к президенту РФ Владимиру Путину обратилась инициативная группа по гражданской вакцинации. С такой просьбой выступил и депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов. Что не так с "ЭпиВакКороной" и почему в её эффективности усомнились, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
С "ЭпиВакКороной" вроде бы всё хорошо, но пока только со слов разработчиков. В центре "Вектор" утверждают, что антитела появляются в 100% случаев. Но загвоздка в том, что выявить их может только специальная тест-система. Её, кстати, тоже разработали в "Векторе". Это наталкивает учёных из инициативной группы по гражданской вакцинации на определённые выводы.
"Если бы образовались антитела, они выявлялись бы любым тестом", – приводит мнение молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ Сергея Харитонова "Коммерсант".
На самом деле споры об эффективности "ЭпиВакКороны" не утихают уже несколько месяцев. Кроме того, собственные исследования биологов из инициативной группы показывают, что вакцина не даёт защиты привившимся, а коронавирус после неё может протекать с серьёзными осложнениями (согласно их данным, только 68% привитых имели антитела, которые выявила тест-система "Вектора").
Общественники отмечают, что данные об эффективности "ЭпиВакКороны" недоступны, несмотря на то, что они уже дважды просили о независимой проверке. В открытом доступе нет информации, которая бы позволила воссоздать систему для независимого исследования.
"Несмотря на огромный общественный резонанс, усугубляющийся существенным конфликтом интересов при разработке данной вакцины (руководитель Роспотребнадзора является одним из авторов патента на "ЭпиВакКорону"), никакой внятной реакции на данные замечания Роспотребнадзором, центром "Вектор" и иными уполномоченными организациями опубликовано не было", – написал в своём обращении депутат Мосгордумы Павел Тарасов.
Учёные центра "Вектор" опубликовали только промежуточные результаты первой и второй фаз клинических испытаний. Из отчёта следует, что антитела выработались в 100% случаев на 21 день после второй прививки. Вакцина показала стопроцентную безопасность, выше, чем у "Спутника V".
Однако об эпидемиологической эффективности, то есть способности защищать организм от вируса, можно говорить только после завершения третьей фазы испытаний. Для этих целей были организованы расширенные исследование среди трёх тысяч добровольцев. Замгендиректора центра "Вектор" Татьяна Непомнящих в марте говорила, что предварительный отчёт будет доступен "не ранее середины апреля". Но результаты не представлены до сих пор.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что данные по исследованиям "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" (ещё одна зарегистрированная в России вакцина) опубликуют в конце 2021 – начале 2022 года.
На этом настаивают представители инициативной группы и депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов. По крайней мере, до того момента, пока не будут опубликованы промежуточные данные испытаний препарата "с недоказанной эффективностью".
В Минздраве и Роспотребнадзоре пока отмалчиваются. В "Векторе" пообещали рассмотреть обращение "в установленном законом порядке". Что касается публикации итоговых данных об исследовании вакцины среди трёх тысяч добровольцев в научных журналах, Татьяна Непомнящих сообщила, что они планируют это сделать к осени 2021 года.
"ЭпиВакКорона – вторая российская вакцина против коронавируса. Вакцину, которую разработали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", зарегистрировали в октябре 2020 года.
"ЭпиВакКорона" содержит пептидные антигены – короткие куски белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме. Три пептида имитируют эпитопы шиповидного белка коронавируса (S-белка), то есть участки, сильнее всего активирующие иммунный ответ.
Эти пептиды синтезированы искусственно и объединены в единую молекулу с белком-носителем, который наработан биотехнологическим способом. Белок-носитель представляет собой оболочечный белок SARS-CoV-2 (N-белок). Для усиления иммунного ответа в композицию добавлен адъювант – гидроксид алюминия. Есть также несколько вспомогательных веществ.
В отличие от "Спутника V" и "КовиВака", в препарате нет вируса, ДНК, РНК. Все пептиды синтетические. Они имитируют маленькие участки белков реального коронавируса, вызывающие выработку защитных антител. Из-за того, что организму предъявляют не весь вирус, иммунный ответ на "ЭпиВакКорону" слабее. В крови вырабатываются только специфические вируснейтрализующие антитела.
В "Векторе" поясняют, что их разработка эффективна против различных штаммов коронавируса, поскольку содержит консервативные, то есть редко изменяющиеся, эпитопы.
Комментарии
Почему они одновременно с этим не попросили допустить к применению в России иностранные вакцины?
С "ЭпиВакКороной" вроде бы все хорошо, но пока только со слов разработчиков.
А с остальными вакцинами как то не так?))
29.07.2021 15:51
- гость -
не так, у спутника 3 статьи в иностранных уважаемых научных журналах
загуглил бы хоть перед тем как комментировать
29.07.2021 15:56
- гость -
ну так загуглите сами - про что эти статьи, а потом умничайте.... сплошная вода эти статьи...
29.07.2021 15:56
- гость -
не так, у спутника 3 статьи в иностранных уважаемых научных журналах
загуглил бы хоть перед тем как комментировать
Я вчера ссылку на статью в ланцете давал , но грохнули пост быстро, а суть её в том, что со спутником мутят сильно.
Точно такая же аргументация справедлива и против Спутника. Однако...
Не так давно на Амике была статья про Спутник, где представители минздрава говорили, что привившись Спутником, вероятность заболеть ковидом всё равно есть, т.к. прививка идет еще от первого ковида, немутировавшего. Так что вероятность заболеть Дельтой или Британским штаммом довольно высока.
Спутник - это всё бизнес, в его производство впулены деньги и немалые. + статистику привитых надо показать.
Вот и носятся с этими вакцинами. И в тоже время разрешают различные массовые мероприятия: крестные ходы, алые паруса, дни города и прочее и прочее
вам должно твёрдо знать: слово президента не подлежит обсуждению-казахи отменили вакцинацию===значит,будем жить хорошо и скоро...
она самая безвредная!
Вакцинация не гарантирует что ты не заболеешь, что не умрёшь. Она только снижает вероятность этих событий. Откуда вы всю эту чушь берёте о том что вакцинация должна вам что-то гарантировать?!
29.07.2021 16:24
АБОРИГЕН
Аборигейка, а ты то чего тогда прививки поставил если от них толку нет? Сцыкляво подумал, а вдруг помогают?
29.07.2021 15:56
- гость -
29.07.2021 15:51
- гость -
не так, у спутника 3 статьи в иностранных уважаемых научных журналах
О да, а результаты его применения только в октябре обьявят)
Кто-то работает, изобретает и выпускает вакцины, а дерьмомёты из московского отделения КПРФ, заменившие гульфик-фюрера, только и занимаются изрыганием экскрементов. Впрочем, у кого что есть, тот тем и делится.
29.07.2021 16:18
гость
Что ща бред? В Казахстане вакцинация идет вовсю.
29.07.2021 16:26
- гость -
Попробуй ещё раз. Только теперь внимательно прочитай. А то чёт совсем мимо кассы высрался.
Вброс?
Всё просто: спутник продаёт дочь путина (он её называет - "вот эта женщина", вот и устраняют конкурентов.
Антипривовочникам все вакцины не нравятся, в том числе астрозенки, пфайзеры, синоваки и прочие.
Так же как веганам не дают покоя мясоеды.
Так же как представителям ЛГБТ не дают покоя традиционные гетеросексуалы.
И т.д.
В каждой избушке свои погремушки.