Четверг, 29 Июль, 22:49

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 86,86
21°


6218502 +23270
Обь
171см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Взрыв газа на ул. МолодежнойОлимпиада в Токио
Вопрос дня



Почему в России требуют приостановить вакцинацию от коронавируса "ЭпиВакКороной"?

, ИА "Амител"
Путина попросили проверить новосибирскую вакцину от коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Приостановить использование вакцины "ЭпиВакКорона" требуют в России. В Минздрав, Росздравнадзор и к президенту РФ Владимиру Путину обратилась инициативная группа по гражданской вакцинации. С такой просьбой выступил и депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов. Что не так с "ЭпиВакКороной" и почему в её эффективности усомнились, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
А что не так с вакциной "ЭпиВакКорона"?

С "ЭпиВакКороной" вроде бы всё хорошо, но пока только со слов разработчиков. В центре "Вектор" утверждают, что антитела появляются в 100% случаев. Но загвоздка в том, что выявить их может только специальная тест-система. Её, кстати, тоже разработали в "Векторе". Это наталкивает учёных из инициативной группы по гражданской вакцинации на определённые выводы.

"Если бы образовались антитела, они выявлялись бы любым тестом", – приводит мнение молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ Сергея Харитонова "Коммерсант".

На самом деле споры об эффективности "ЭпиВакКороны" не утихают уже несколько месяцев. Кроме того, собственные исследования биологов из инициативной группы показывают, что вакцина не даёт защиты привившимся, а коронавирус после неё может протекать с серьёзными осложнениями (согласно их данным, только 68% привитых имели антитела, которые выявила тест-система "Вектора").

2
Разве нет официальных данных о её эффективности?

Общественники отмечают, что данные об эффективности "ЭпиВакКороны" недоступны, несмотря на то, что они уже дважды просили о независимой проверке. В открытом доступе нет информации, которая бы позволила воссоздать систему для независимого исследования. 

"Несмотря на огромный общественный резонанс, усугубляющийся существенным конфликтом интересов при разработке данной вакцины (руководитель Роспотребнадзора является одним из авторов патента на "ЭпиВакКорону"), никакой внятной реакции на данные замечания Роспотребнадзором, центром "Вектор" и иными уполномоченными организациями опубликовано не было", – написал в своём обращении депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Учёные центра "Вектор" опубликовали только промежуточные результаты первой и второй фаз клинических испытаний. Из отчёта следует, что антитела выработались в 100% случаев на 21 день после второй прививки. Вакцина показала стопроцентную безопасность, выше, чем у "Спутника V".

Однако об эпидемиологической эффективности, то есть способности защищать организм от вируса, можно говорить только после завершения третьей фазы испытаний. Для этих целей были организованы расширенные исследование среди трёх тысяч добровольцев. Замгендиректора центра "Вектор" Татьяна Непомнящих в марте говорила, что предварительный отчёт будет доступен "не ранее середины апреля". Но результаты не представлены до сих пор.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что данные по исследованиям "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" (ещё одна зарегистрированная в России вакцина) опубликуют в конце 2021 – начале 2022 года.

3
"ЭпиВакКорону" поставят на паузу?

На этом настаивают представители инициативной группы и депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов. По крайней мере, до того момента, пока не будут опубликованы промежуточные данные испытаний препарата "с недоказанной эффективностью".

В Минздраве и Роспотребнадзоре пока отмалчиваются. В "Векторе" пообещали рассмотреть обращение "в установленном законом порядке". Что касается публикации итоговых данных об исследовании вакцины среди трёх тысяч добровольцев в научных журналах, Татьяна Непомнящих сообщила, что они планируют это сделать к осени 2021 года.

4
Как работает "ЭпиВакКорона"?

"ЭпиВакКорона – вторая российская вакцина против коронавируса. Вакцину, которую разработали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", зарегистрировали в октябре 2020 года.

"ЭпиВакКорона" содержит пептидные антигены – короткие куски белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме. Три пептида имитируют эпитопы шиповидного белка коронавируса (S-белка), то есть участки, сильнее всего активирующие иммунный ответ.

Эти пептиды синтезированы искусственно и объединены в единую молекулу с белком-носителем, который наработан биотехнологическим способом. Белок-носитель представляет собой оболочечный белок SARS-CoV-2 (N-белок). Для усиления иммунного ответа в композицию добавлен адъювант – гидроксид алюминия. Есть также несколько вспомогательных веществ.

В отличие от "Спутника V" и "КовиВака", в препарате нет вируса, ДНК, РНК. Все пептиды синтетические. Они имитируют маленькие участки белков реального коронавируса, вызывающие выработку защитных антител. Из-за того, что организму предъявляют не весь вирус, иммунный ответ на "ЭпиВакКорону" слабее. В крови вырабатываются только специфические вируснейтрализующие антитела.

В "Векторе" поясняют, что их разработка эффективна против различных штаммов коронавируса, поскольку содержит консервативные, то есть редко изменяющиеся, эпитопы.

Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.07.2021 15:50
Виктор

Почему они одновременно с этим не попросили допустить к применению в России иностранные вакцины?

29.07.2021 15:51
- гость -

С "ЭпиВакКороной" вроде бы все хорошо, но пока только со слов разработчиков.

А с остальными вакцинами как то не так?))

29.07.2021 15:56
- гость -


29.07.2021 15:51
- гость -

не так, у спутника 3 статьи в иностранных уважаемых научных журналах
загуглил бы хоть перед тем как комментировать

29.07.2021 16:01
Дюша Метёлкин


29.07.2021 15:56
- гость -

ну так загуглите сами - про что эти статьи, а потом умничайте.... сплошная вода эти статьи...

29.07.2021 16:04
- гость -

29.07.2021 15:56
- гость -

не так, у спутника 3 статьи в иностранных уважаемых научных журналах
загуглил бы хоть перед тем как комментировать

Я вчера ссылку на статью в ланцете давал , но грохнули пост быстро, а суть её в том, что со спутником мутят сильно.

29.07.2021 16:08
АБОРИГЕН

Точно такая же аргументация справедлива и против Спутника. Однако...

29.07.2021 16:17
- гость -

Не так давно на Амике была статья про Спутник, где представители минздрава говорили, что привившись Спутником, вероятность заболеть ковидом всё равно есть, т.к. прививка идет еще от первого ковида, немутировавшего. Так что вероятность заболеть Дельтой или Британским штаммом довольно высока.
Спутник - это всё бизнес, в его производство впулены деньги и немалые. + статистику привитых надо показать.
Вот и носятся с этими вакцинами. И в тоже время разрешают различные массовые мероприятия: крестные ходы, алые паруса, дни города и прочее и прочее

29.07.2021 16:18
гость

вам должно твёрдо знать: слово президента не подлежит обсуждению-казахи отменили вакцинацию===значит,будем жить хорошо и скоро...

29.07.2021 16:20
- гость -

она самая безвредная!

29.07.2021 16:24
АБОРИГЕН

Вакцинация не гарантирует что ты не заболеешь, что не умрёшь. Она только снижает вероятность этих событий. Откуда вы всю эту чушь берёте о том что вакцинация должна вам что-то гарантировать?!

29.07.2021 16:26
- гость -

29.07.2021 16:24
АБОРИГЕН

Аборигейка, а ты то чего тогда прививки поставил если от них толку нет? Сцыкляво подумал, а вдруг помогают?

29.07.2021 16:38
- гость -

29.07.2021 15:56
- гость -

29.07.2021 15:51
- гость -

не так, у спутника 3 статьи в иностранных уважаемых научных журналах

О да, а результаты его применения только в октябре обьявят)

29.07.2021 16:42
- гость -

Кто-то работает, изобретает и выпускает вакцины, а дерьмомёты из московского отделения КПРФ, заменившие гульфик-фюрера, только и занимаются изрыганием экскрементов. Впрочем, у кого что есть, тот тем и делится.

29.07.2021 16:44
- гость -

29.07.2021 16:18
гость
Что ща бред? В Казахстане вакцинация идет вовсю.

29.07.2021 16:48
АБОРИГЕН

29.07.2021 16:26
- гость -
Попробуй ещё раз. Только теперь внимательно прочитай. А то чёт совсем мимо кассы высрался.

29.07.2021 16:59
Иван

Вброс?

29.07.2021 17:40
- гость -

Всё просто: спутник продаёт дочь путина (он её называет - "вот эта женщина", вот и устраняют конкурентов.

29.07.2021 17:45
- гость -

Антипривовочникам все вакцины не нравятся, в том числе астрозенки, пфайзеры, синоваки и прочие.
Так же как веганам не дают покоя мясоеды.
Так же как представителям ЛГБТ не дают покоя традиционные гетеросексуалы.
И т.д.
В каждой избушке свои погремушки.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
22:34
Минсельхоз раскритиковал чиновников за плохие прогнозы по урожаю зерна 0
21:28
Интерпол помог поймать барнаульского педофила, который фотографировал племянниц жены 0
20:59
Учёные изобрели самое эффективное лекарство от коронавируса 0
20:37
В Турции начали эвакуировать туристов из отелей по причине лесных пожаров 0
19:58
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 29 июля 0
19:42
Российские фехтовальщицы взяли золото на Олимпиаде в Токио в командных соревнованиях 0
19:15
Никакой принудиловки, нужно убеждать. Эсеры высказали своё отношение к вакцинации 0
18:49
Подачу горячей воды возобновили в Рубцовске 0
18:31
Московский суд оштрафовал Google на три миллиона рублей 0
18:03
Выгодные предложения в одном месте: как работает финансовый маркет "Юником24" 0
17:52
Сборная России по волейболу обыграла Китай на Олимпиаде в Токио 0
17:34
Бастрыкин взял на контроль дело женщины, выбросившей ребёнка в окно в Бийске 1
17:18
Неправильная организация вакцинации привела к массовой смертности в Болгарии 3
17:01
В образовательном сервисе "Лицей" от "Ростелекома" стартовала выгодная акция 0
16:51
Гречка подорожала в России за прошедшую неделю 1
16:36
В России за сутки выявили более 23,2 тыс. случаев COVID-19 2
16:20
30 вопросов за три часа. Как прошла большая пресс-конференция Виктора Томенко. Видео 3
16:08
"Как автомат Калашникова": Томенко посетил котельный завод, который спасли от банкротства 10
15:56
Более 12 миллионов рублей выделили на ремонт тротуаров в Барнауле 0
15:44
Почему в России требуют приостановить вакцинацию от коронавируса "ЭпиВакКороной"? 18
15:32
Из-за землетрясения на Аляске объявили угрозу цунами 0
15:20
АлтГТУ вошёл в топ-20 российских вузов по востребованности выпускников 0
15:10
Реальный размер пенсий в России за полгода снизился 3
14:57
В Турции оценили возможность закрытия границ для российских туристов 15
14:43
Стало известно о состоянии девочки, которую мать выбросила с седьмого этажа в Бийске 11
14:32
Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в барнаульской многоэтажке 8
14:16
Онколог рассказал, как красное мясо влияет на развитие рака 11
14:01
"Единая Россия” собрала предложения врачей из регионов для народной программы 0
13:51
Олимпиаду в Токио показывают алтайским осуждённым 3
13:40
Чужих бабушек не бывает: Tele2 поможет пожилым людям освоить интернет 3
13:26
Более 300 млн выделили на строительство сельской школы в Алтайском крае 3
13:12
В Барнауле могут отменить День города в случае ухудшения эпидобстановки 15
13:01
Каждому по "Еве". МегаФон создал собственного голосового ассистента для своих абонентов 0
12:55
В Алтайском крае за сутки выявили 272 случая заражения коронавирусом 14
12:39
Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку пяти берёз 1
12:26
Кураторы колледжей и техникумов будут получать доплату в пять тысяч рублей 0
12:10
В каких случаях молодожёнам разрешат зарегистрировать брак на дому? 7
11:57
Российские гребцы завоевали серебро на Олимпийских играх в Токио 0
11:42
Казанский стрелок предпочёл пожизненный срок психбольнице 10
11:30
"Росводоканал Барнаул" сообщил об увеличении числа канализационных засоров 24
11:15
Ещё 52 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
11:01
Новую беседку установят у входа в барнаульский Нагорный парк 10
10:48
В Екатеринбурге мужчина с оружием гулял по территории жилого комплекса 3
10:32
Барнаулец пригласил женщину на свидание в гаражах и ограбил 12
10:18
В России заблокировали почти тысячу сайтов с поддельными COVID-сертификатами 2
10:03
Регби в массы: как в Алтайском крае развивают необычный для России вид спорта 11
09:53
Власти могут расширить льготную ипотеку на частные дома 2
09:41
Почти 11 тысяч комплектов вакцины "Спутник Лайт" поступило в Алтайский край 55
09:17
Россиянам рекомендуют оставаться в отелях из-за пожаров в Анталье 5
09:07
Россиян предупредили об активизации финансовых пирамид в соцсетях 2
08:51
Пять этажей тишины. Репортаж из красной зоны, где больше года борются с ковидом и смертью 66
08:40
Стала известна дата празднования Дня города в Барнауле 31
08:29
Космические аппараты и соль: как проходит реабилитация после коронавируса на Алтае 2
08:15
Первый канал опроверг закрытие шоу "Док-Ток" с Ксенией Собчак 5
08:03
Работники завода "Алтайлесмаш" прошли тренинги от Регионального центра компетенций 2
07:51
Лихорадка на белой полосе: почему Барнаул остался без дорожной разметки 30
07:40
Природа против цивилизации. Удивительные заброшенные места 3
07:19
Урезали список. Когда прививку от COVID-19 при обязательной вакцинации можно не ставить? 42
07:03
"У меня свой критерий": Сергей Миронов похвалил алтайских эсеров за хорошую работу 3
06:51
Собака на сене. Почему в Барнауле сдвигаются сроки ремонта образовательных учреждений 10
06:38
Не попал в десятку: что делать, если кажется, что никуда не поступишь 2
06:18
Доктор Мясников объяснил опасность обезболивающих 1
06:01
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 июля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.