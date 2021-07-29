Почему в России требуют приостановить вакцинацию от коронавируса "ЭпиВакКороной"?

А что не так с вакциной "ЭпиВакКорона"?

С "ЭпиВакКороной" вроде бы всё хорошо, но пока только со слов разработчиков. В центре "Вектор" утверждают, что антитела появляются в 100% случаев. Но загвоздка в том, что выявить их может только специальная тест-система. Её, кстати, тоже разработали в "Векторе". Это наталкивает учёных из инициативной группы по гражданской вакцинации на определённые выводы.

"Если бы образовались антитела, они выявлялись бы любым тестом", – приводит мнение молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ Сергея Харитонова "Коммерсант".

На самом деле споры об эффективности "ЭпиВакКороны" не утихают уже несколько месяцев. Кроме того, собственные исследования биологов из инициативной группы показывают, что вакцина не даёт защиты привившимся, а коронавирус после неё может протекать с серьёзными осложнениями (согласно их данным, только 68% привитых имели антитела, которые выявила тест-система "Вектора").