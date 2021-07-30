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Вопрос дня



Какие тяжёлые последствия от ковида обнаруживают у детей?

, ИА "Амител"
В Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией превышает 61 тысячу человек, из них более четырёх тысяч – дети
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Коронавирус у детей протекает легче, чем у взрослых. Чаще всего COVID-19 заражаются подростки в возрасте от 14 до 17 лет, но есть случаи, когда инфекцию выявляют даже у младенцев. Специалисты предупреждают: примерно у трети переболевших детей могут развиться постковидные осложнения. Какие именно и на что нужно обратить внимание родителям, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какие осложнения выявляют чаще всего у детей после COVID-19?

В списке постковидных осложнений у детей: поражение почек, сердца, эндокринных желёз, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, цитируют РИА Новости заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента Российской академии наук (РАН) Александра Горелова. Риск таких осложнений преимущественно высок у детей с избыточной массой тела.

Медики в Алтайском крае отмечают, что тяжелее всего ковид переносят младенцы. Зачастую у них фиксируют последствия в виде заболеваний мочеполовой системы.

"На нашей практике такое впервые, чтобы младенцев приходилось неделями, а то и месяцами, лечить сначала от ковида, а потом от длительных осложнений на почки и мочевой пузырь – у малышей начинаются циститы и другие болезни мочевыводящих путей. У младенцев хрупкий организм и мы не знаем, как это отразится на них в будущем", – сообщила 26 июля на пресс-конференции главный врач барнаульской детской поликлиники № 3 Раиса Леер.

Российский академик РАН Виктор Малеев отметил, что у детей и подростков коронавирус может стать причиной слизисто-кожного синдрома Кавасаки, при котором поражаются средние и мелкие артерии, пишет Lenta.ru. В подострой стадии этот синдром смертельно опасен. Из-за того что лихорадка длится более двух недель, высок риск развития сердечных осложнений.

2
Осложнений не будет, если ребёнок переболел в легкой форме?
  

Этого никто не может гарантировать. Инфекционист Иван Коновалов в интервью "Парламентской газете" сообщил, что у детей, которые перенесли коронавирус в лёгкой форме, могут возникнуть отсроченные иммунные последствия. Он пояснил, что коронавирус вызывает у некоторых детей системное поражение всех органов, а также мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), который приводит к множественным поражениям сосудистого звена сердечной мышцы.

Учёные из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США) провели эксперимент, в котором участвовали 100 детей. Исследования показали, что у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике спустя две-четыре недели после перенесённого COVID-19. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.

Дело в том, что частицы SARS-CoV-2, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, из-за чего организм даёт иммунный ответ, характерный для MIS-C. По словам ведущего пульмонолога Массачусетской больницы Леля Йонкера, это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.07.2021 11:48
- гость -

Этот вирус точно не искусственного происхождения?

30.07.2021 11:53
- гость -

30.07.2021 11:48
- гость -
Этот вирус точно не искусственного происхождения?
----------
Да кто ж его знает... В любом случае, теперь уже поздно обратно в пробирку запихивать.

30.07.2021 12:16
- гость -

30.07.2021 11:48
- гость -
Этот вирус точно не искусственного происхождения?

Сначала эпидемии говорили что не искусственный. ВОЗ провела исследование в Китае, источников в мышах и прочем зверье не нашла. В США отмечалась вспышка непонятной болезни в 2019 году. Теперь говорят, но очень тихо, что искусственный, но случайно сбежавший из лаборатории, но пальцем нельзя показывать в сторону этой страны.
В мед журналах печатали ещё в 2014 году, что вирусологи создали так называемую "химеру" скрестив вирус атипичной пневмонии и вирус ВИЧ, но про это тоже не принято говорить в "приличном обществе", вирусологи сами понимаете чьи.

30.07.2021 12:29
- гость -

Пропаганда подготавливает население к вакцинации детей? Иначе зачем такие статьи.

30.07.2021 12:34
- гость -

30.07.2021 12:29
- гость -
Пропаганда подготавливает население к вакцинации детей? Иначе зачем такие статьи.

Своих можете не прививать, хозяин-барин. Кстати о прививках детей пака никто не говорит

30.07.2021 12:41
- гость -

30.07.2021 12:34
- гость -
Своих можете не прививать, хозяин-барин. Кстати о прививках детей пака никто не говорит

Врете вы. Говорят, и еще как говорят. Со взрослыми так же начиналось. Хотелось бы напомнить, что на нюрнбергском процессе судили пропагандистов тоже. Так что журналисты, которые пишут статейки про "науку" и "вы не были в красной зоне", а также комментаторы, такие как вы, проплаченные, вполне себе могут предстать перед судом, когда все это закончится

30.07.2021 12:41
- гость -

Искусственный вирус или природный определить в принципе невозможно.

30.07.2021 12:49
- гость -


30.07.2021 11:48
- гость -

а тебе какая разница какого? что это меняет?

30.07.2021 12:49
- гость -


30.07.2021 12:34
- гость -

30.07.2021 12:29
- гость -
Пропаганда подготавливает население к вакцинации детей? Иначе зачем такие статьи.

Своих можете не прививать, хозяин-барин. Кстати о прививках детей пака никто не говорит

Взрослым тоже можно не прививаться? Путин так сказал? А на деле - увольняют, если прививку не сделаешь. Также и с детьми будет: можешь не прививать, только в детский сад, школу не возьмут.

30.07.2021 12:58
- гость -

30.07.2021 12:49
- гость -

Взрослым тоже можно не прививаться? Путин так сказал? А на деле - увольняют, если прививку не сделаешь. Также и с детьми будет: можешь не прививать, только в детский сад, школу не возьмут.

Вирус быстро мутирует, представьте, какой компот из вирусов народ привезёт с мест отдуха, с Олимпиады, можно только догадываться. И если первая волна выбивала пожилых и старых (больных), то вторая волна прошлась по более молодым, а третья захватывает молодых, успешных, ЗОЖников. Уже писали, что заболевают подростки и дети, да немного. Но страшно подумать, что будет если вирус ударит по молодому поколению, тем более после болезни остаются значительные проблемы со здоровьем.

30.07.2021 13:03
- гость -


30.07.2021 12:58
- гость -

30.07.2021 12:49
- гость -

Взрослым тоже можно не прививаться? Путин так сказал? А на деле - увольняют, если прививку не сделаешь. Также и с детьми будет: можешь не прививать, только в детский сад, школу не возьмут.

Вирус быстро мутирует, представьте, какой компот из вирусов народ привезёт с мест отдуха, с Олимпиады, можно только догадываться. И если первая волна выбивала пожилых и старых (больных), то вторая волна прошлась по более молодым, а третья захватывает молодых, успешных, ЗОЖников. Уже писали, что заболевают подростки и дети, да немного. Но страшно подумать, что будет если вирус ударит по молодому поколению, тем более после болезни остаются значительные проблемы со здоровьем.

Да, вирус быстро мутирует, поэтому прививки не эффективны. Пока будет разрабатываться вакцина от старого штамма, вирус уже мутирует.

30.07.2021 13:05
Виктор

А почему именно мочеполовая система?

30.07.2021 13:32
- гость -

30.07.2021 13:03
- гость -

Да, вирус быстро мутирует, поэтому прививки не эффективны. Пока будет разрабатываться вакцина от старого штамма, вирус уже мутирует.

Давайте оденем саван и все пойдём на кладбище). Да, вакцина не даёт 100% гарантии, но лучшего способа защиты у нас нет. Вакцина помогла людям справиться с многими болезнями. Вспомните СССР, когда за короткий срок справлялись со вспышкой холеры, чумы, только с "правами человека" в этот период было "плохо".

30.07.2021 14:13
Гость

Ну так вакцина недавно гарантии, что чел не заболеет, возможно переболент в лёгкой форме , и что? В статье тут же написано, неизвестно о последствиях после ковида в лёгкой форме у детей. То есть , если поставил прививку, переболел легко, но последствия будут все равно, что с прививкой, что нет.

30.07.2021 14:21
- гость -

30.07.2021 12:49
- гость -
Только человек, которому не дороги собственные дети, отказывается от прививок.

30.07.2021 17:37
South

30.07.2021 12:41
- гость -

Врете вы. Говорят, и еще как говорят. Со взрослыми так же начиналось. Хотелось бы напомнить, что на нюрнбергском процессе судили пропагандистов тоже. Так что журналисты, которые пишут статейки про "науку" и "вы не были в красной зоне", а также комментаторы, такие как вы, проплаченные, вполне себе могут предстать перед судом, когда все это закончится
----------------
У вас с головкой всё в порядке? Перед законом предстают как раз такие больные на головку антипрививочники, как вы.

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