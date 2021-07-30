Какие тяжёлые последствия от ковида обнаруживают у детей?

Какие осложнения выявляют чаще всего у детей после COVID-19?

В списке постковидных осложнений у детей: поражение почек, сердца, эндокринных желёз, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, цитируют РИА Новости заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента Российской академии наук (РАН) Александра Горелова. Риск таких осложнений преимущественно высок у детей с избыточной массой тела.

Медики в Алтайском крае отмечают, что тяжелее всего ковид переносят младенцы. Зачастую у них фиксируют последствия в виде заболеваний мочеполовой системы.

"На нашей практике такое впервые, чтобы младенцев приходилось неделями, а то и месяцами, лечить сначала от ковида, а потом от длительных осложнений на почки и мочевой пузырь – у малышей начинаются циститы и другие болезни мочевыводящих путей. У младенцев хрупкий организм и мы не знаем, как это отразится на них в будущем", – сообщила 26 июля на пресс-конференции главный врач барнаульской детской поликлиники № 3 Раиса Леер.

Российский академик РАН Виктор Малеев отметил, что у детей и подростков коронавирус может стать причиной слизисто-кожного синдрома Кавасаки, при котором поражаются средние и мелкие артерии, пишет Lenta.ru. В подострой стадии этот синдром смертельно опасен. Из-за того что лихорадка длится более двух недель, высок риск развития сердечных осложнений.