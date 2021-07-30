Все на пляж! Какая погода будет на выходных в Алтайском крае?

В выходные в Алтайском крае ожидается жаркая погода, об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов. Небольшие дожди с грозами пройдут локально лишь в ночь на 1 августа.

"В ночь на субботу в регионе будет +9...+14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. В воскресенье будет ещё жарче: ночью +11...+16 градусов, днём +26...+31°С", – рассказал Эдуард Болгов.

С понедельника в Алтайском крае установится аномально жаркая погода. Тепло будет даже ночью: +12...+17°С. Днём синоптики прогнозируют +28...+33 градуса.

И такая жара продлится несколько дней. По предварительным прогнозам, в первой декаде августа температура воздуха в крае будет выше климатической нормы на несколько градусов.