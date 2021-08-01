Согласие не требуется! Зачем штрафы с водителей хотят списывать автоматически?

И как это будет работать?

Минюст предлагает перейти на реестровую модель исполнительного производства. Для этого создадут единую электронную систему, в которой будут содержаться данные кому и сколько должен человек.

Делать записи будут те, кто уполномочен. Например, суды или полиция. А приставы сразу же приступят к работе, как только информация о штрафе зафиксируется в базе данных. Речь – обо всех делах, которые исполняют приставы.

Например, выписал сотрудник ГИБДД штраф за то, что человек не был пристёгнут ремнём безопасности. На следующий день информация отобразится в электронной системе. После этого судебные приставы уже смогут приступить к работе (однако в течение 60 дней после выписки штрафа списать деньги всё равно не смогут). Причём запись увидят и банки.

Если человек не оплатит штраф в течение 60 дней, ждать судебные приставы больше не будут. Сумму спишут сразу, как истечёт установленный срок на погашение задолженности.

Если водитель решит заплатить штраф со скидкой 50%, у него на это будет 20 дней, как и сейчас.