Воскресенье, 1 Август, 17:16

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,14
€ 86,99
28°


6288677 +22804
Обь
171см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Взрыв газа на ул. МолодежнойОлимпиада в Токио
Вопрос дня



Согласие не требуется! Зачем штрафы с водителей хотят списывать автоматически?

, ИА "Амител"
Эксперты считают, что это существенно осложнит защиту прав автомобилистов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Штрафы с водителей в России хотят начать взимать автоматически. Деньги предлагают списывать с банковского счёта без согласования его владельца после истечения срока на добровольное исполнение. Эксперты уже бьют тревогу, отмечая, что это поставит автомобилистов в невыгодное положение и осложнит защиту их прав. Что ждёт автовладельцев, если эту инициативу решат воплотить в реальность, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Это шутка? Какое право кто-то имеет списывать деньги с моего счёта?

Чему вы удивляетесь, такая практика в России уже существует. Специалист ФССП отправляет запрос в финансовую организацию, чтобы выяснить, какие счета есть у должника. А после списывает денежные средства в счёт погашения долга по исполнительному производству. Неприкосновенными являются средства нескольких категорий. К ним относятся материнский капитал, алименты, пенсия по смерти кормильца и др.

Теперь Министерство юстиции решило шагнуть дальше и предложило списывать автоматически все долги по административным штрафам, включая штрафы ГИБДД. Ведомство уже вынесло проект поправок в КоАП на общественное обсуждение.

2
И как это будет работать?

Минюст предлагает перейти на реестровую модель исполнительного производства. Для этого создадут единую электронную систему, в которой будут содержаться данные кому и сколько должен человек.

Делать записи будут те, кто уполномочен. Например, суды или полиция. А приставы сразу же приступят к работе, как только информация о штрафе зафиксируется в базе данных. Речь – обо всех делах, которые исполняют приставы.

Например, выписал сотрудник ГИБДД штраф за то, что человек не был пристёгнут ремнём безопасности. На следующий день информация отобразится в электронной системе. После этого судебные приставы уже смогут приступить к работе (однако в течение 60 дней после выписки штрафа списать деньги всё равно не смогут). Причём запись увидят и банки.

Если человек не оплатит штраф в течение 60 дней, ждать судебные приставы больше не будут. Сумму спишут сразу, как истечёт установленный срок на погашение задолженности.

Если водитель решит заплатить штраф со скидкой 50%, у него на это будет 20 дней, как и сейчас.

3
Сколько будет дней на обжалование штрафа?

Сроки на обжалование останутся прежними: 10 дней. Если человек обжалует штраф, то исполнение решения будет приостановлено на время разбирательства. Отметку об этом сделает суд. Так что деньги у человека, который защищает свои права, не спишут. По крайней мере – так предполагается. И так повезёт тем, кто о штрафе узнает.

Но эксперты опасаются, что при переходе на новую систему взимания штрафов права водителей будут нарушать чаще. В России не редки случаи, когда камеры фиксации нарушений выписывают штрафы по ошибке. Водители могут даже не знать, что в отношении их начато административное производство. И выяснят это только, когда увидят списание денежных средств.

Как пояснил "РГ" адвокат Сергей Радько, водители будут закрывать счета в банках или переводить деньги на счета родственников. Это в первую очередь ударит по банковской системе.

Напомним, сейчас пристав после возбуждения производства обязан направить копию решения гражданину. А тот может обжаловать решение в суде.

Материалы по теме


 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.08.2021 09:23
гость

Хорошая реклама электронных денег. Бумажные резко повысятся в цене. А электронные появятся на счетах несовершеннолетних

1.08.2021 09:42
Виктор

Представляется картина: Едет человек, нарушает. А смски в телефоне — "динь-динь-динь"

1.08.2021 10:05
- гость -

Всем кто норовит украсть деньги из чужого кармана надо ручонки рубить

1.08.2021 10:18
- гость -

Не нарушать.

1.08.2021 10:26
- гость -

Ваше дело трудящиеся -телятина
Где насрал, там и лежи

1.08.2021 10:44
- гость -

горланят и нарушают, нарушают и горланят одни и те же

1.08.2021 11:47
гость

Согласие не требуется!
И так почти во всех сферах жизни дорогих россиян.

1.08.2021 11:47
гость

В этом и была идея всех на электронные деньги подсадить

1.08.2021 12:06
- гость -

Тем кто идею поддерживает:
с вас, видимо, приставы не списывали деньги "по ошибке" и "у нас система так работает".

Когда уже сидишь в самолёте, а тебе SMS "Иван Иваныч, с карты ***1234 взыскана сумма ***р. по исполнительному производству №*** ... Информация у судебного пристава..."
И тут "Пристегните ремни, уберите телефоны..."
И вот ты уже летишь навстречу приключениям в другой город без копейки денег.
Здорово, правда?

1.08.2021 14:47
- гость -

12:06
за два месяца не смог заплатить штраф, но успел сесть в самолет и дождался "пристегните ремни"

1.08.2021 15:35
гость

1.08.2021 14:47
- гость -
за два месяца не смог заплатить штраф

Речь о том, что не знал про штраф. Ничего никогда не нарушал, а оштрафовали "по ошибке" и "у нас система так работает". Бывает, я тоже про такое слышал

1.08.2021 15:50
- гость -

1.08.2021 11:47
гость
Согласие не требуется!
И так почти во всех сферах жизни дорогих россиян.

Не надо ляля, так в Европе сейчас!!!
А в России крикуны типа тебя все время орут, родную страну тюрьмой рисуют.

1.08.2021 16:12
- гость -

15:35 так же работают торговцы, слесаря, менеджеры, доктора, программисты и все остальные(
Всем работать по старому?

1.08.2021 17:00
гость

1.08.2021 16:12
- гость -
15:35 так же работают торговцы, слесаря, менеджеры, доктора, программисты и все остальные(

Так это хреново. Это надо менять, а не говорить, что кругом бардак и с этим ничего не сделаешь. Когда так работают доктора, это кому то стоит жизни. Зачем мирится с бардаком, тем более, что не так уж трудно навести порядок. Это не гиперзвуковую ракету сделать, немного попроще

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:48
Более 162 млн рублей направят на подготовку образовательных учреждений в Барнауле 0
16:19
Глава USADA потребовал опубликовать результаты допинг-тестов российских спортсменов 3
15:44
12-летняя девочка уехала в лес под Бийском и не вернулась 2
15:11
В России разработали уникальный воздухоочиститель для самолётов 0
14:45
Число невыездных из-за долгов россиян выросло до 7,2 млн человек 4
14:15
Празднование Дня ВДВ в Барнауле отменили из-за коронавируса 10
13:32
Барнаулец разобрал чужой гараж и украл резину на дисках 2
12:40
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу в России 6
12:05
24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 4
11:56
Эксперт рассказал, как навсегда удалять данные со смартфона 0
11:20
В Краснодаре девочка лишилась семьи, после того как её родные вакцинировались 73
10:45
Экс-полицейский признался в убийстве школьницы в Самарской области 3
10:17
Россиянам разрешили получить второй "дальневосточный гектар" 9
09:45
Статую из Рубцовска установили на вершине Эльбруса 8
09:17
Согласие не требуется! Зачем штрафы с водителей хотят списывать автоматически? 14
08:35
С органом и колокольней: католический костёл в Барнауле отреставрируют за 70 миллионов 46
08:07
Росгидромет дал прогноз погоды на август в Алтайском крае 0
07:37
Прямой эфир с генеральным директором "Росводоканала" пройдёт 2 августа в Instagram amic.ru 0
07:00
Эксперты назвали продукты, которые после нагревания наносят вред 4
06:33
Водолеям – деньги, Близнецам – любовь. Каких знаков зодиака ждёт большая удача в августе? 0
06:02
Первый день августа в Алтайском крае начнётся с жары 0
23:38
Такой день. Планы ремонта четырёх мостов в Барнауле и запуск двух заводов 0
22:41
БК "Барнаул" официально включили в состав Суперлиги-1 0
21:40
Самолёт СУ-35С разбился под Хабаровском из-за отказа двигателя 9
20:42
Алтайский тиктокер бросил муляж гранаты в полицейских и сел в тюрьму 6
19:53
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 июля 2
19:19
Предложивший "меньше питаться" депутат за год не заработал ни рубля 9
18:52
Российские саблистки взяли командное золото на Олимпиаде в Токио 2
18:25
Мощный град засыпал толстым слоем трассу Кемерово – Новосибирск 3
17:58
В Якутии медведи выходят к дорогам, спасаясь от лесных пожаров 1
17:23
18 тысяч человек переболели коронавирусом в Горном Алтае 0
16:53
Высокая пожароопасность угрожает 11 районам Алтайского края 0
16:22
В Барнауле 13 тысяч человек получили горячую воду на неделю раньше 1
15:48
23,8 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
15:17
В Алтайском крае запустили два асфальтобетонных завода 0
14:44
"Нива" столкнулась с "Волгой" и перевернулась в Барнауле 3
14:15
Власти Барнаула ищут подрядчика на ремонт четырёх мостов через Пивоварку 3
13:40
Умер глава Алтайской федерации панкратиона Антон Кленьшев 12
13:00
В Алтайском крае выявили ещё 279 случаев заражения коронавирусом 14
12:30
"Билайн" поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов 0
12:17
Бригадам скорой помощи в Барнауле выдали экспресс-тесты на ковид 7
11:59
Совершенство без границ. Какие инструменты делают работу алтайских предприятий эффективнее 1
11:25
Легковушка врезалась в трамвай у Нового рынка в Барнауле 4
10:46
Водителей с серьёзными заболеваниями автоматически лишат прав 30
10:13
В Алтайском крае организуют новые места для тяжелобольных с ковидом 4
09:39
Семилетний ребёнок погиб в лобовом ДТП на алтайской трассе. Видео 15
09:02
"Чёрная дыра в голове". Подростку из Алтайского края требуется помощь в лечении рака мозга 12
08:32
Лидер комроссов Сурайкин наведался на Алтай, чтобы объединиться с "народными силами" 9
08:12
Специалист развеяла главный миф о вакцинации от коронавируса 7
07:38
Настя Каменских показала горячие фото в бикини 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.