Согласие не требуется! Зачем штрафы с водителей хотят списывать автоматически?

Штрафы с водителей в России хотят начать взимать автоматически. Деньги предлагают списывать с банковского счёта без согласования его владельца после истечения срока на добровольное исполнение. Эксперты уже бьют тревогу, отмечая, что это поставит автомобилистов в невыгодное положение и осложнит защиту их прав. Что ждёт автовладельцев, если эту инициативу решат воплотить в реальность, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
Чему вы удивляетесь, такая практика в России уже существует. Специалист ФССП отправляет запрос в финансовую организацию, чтобы выяснить, какие счета есть у должника. А после списывает денежные средства в счёт погашения долга по исполнительному производству. Неприкосновенными являются средства нескольких категорий. К ним относятся материнский капитал, алименты, пенсия по смерти кормильца и др.
Теперь Министерство юстиции решило шагнуть дальше и предложило списывать автоматически все долги по административным штрафам, включая штрафы ГИБДД. Ведомство уже вынесло проект поправок в КоАП на общественное обсуждение.
Минюст предлагает перейти на реестровую модель исполнительного производства. Для этого создадут единую электронную систему, в которой будут содержаться данные кому и сколько должен человек.
Делать записи будут те, кто уполномочен. Например, суды или полиция. А приставы сразу же приступят к работе, как только информация о штрафе зафиксируется в базе данных. Речь – обо всех делах, которые исполняют приставы.
Например, выписал сотрудник ГИБДД штраф за то, что человек не был пристёгнут ремнём безопасности. На следующий день информация отобразится в электронной системе. После этого судебные приставы уже смогут приступить к работе (однако в течение 60 дней после выписки штрафа списать деньги всё равно не смогут). Причём запись увидят и банки.
Если человек не оплатит штраф в течение 60 дней, ждать судебные приставы больше не будут. Сумму спишут сразу, как истечёт установленный срок на погашение задолженности.
Если водитель решит заплатить штраф со скидкой 50%, у него на это будет 20 дней, как и сейчас.
Сроки на обжалование останутся прежними: 10 дней. Если человек обжалует штраф, то исполнение решения будет приостановлено на время разбирательства. Отметку об этом сделает суд. Так что деньги у человека, который защищает свои права, не спишут. По крайней мере – так предполагается. И так повезёт тем, кто о штрафе узнает.
Но эксперты опасаются, что при переходе на новую систему взимания штрафов права водителей будут нарушать чаще. В России не редки случаи, когда камеры фиксации нарушений выписывают штрафы по ошибке. Водители могут даже не знать, что в отношении их начато административное производство. И выяснят это только, когда увидят списание денежных средств.
Как пояснил "РГ" адвокат Сергей Радько, водители будут закрывать счета в банках или переводить деньги на счета родственников. Это в первую очередь ударит по банковской системе.
Напомним, сейчас пристав после возбуждения производства обязан направить копию решения гражданину. А тот может обжаловать решение в суде.
Комментарии
Хорошая реклама электронных денег. Бумажные резко повысятся в цене. А электронные появятся на счетах несовершеннолетних
Представляется картина: Едет человек, нарушает. А смски в телефоне — "динь-динь-динь"
Всем кто норовит украсть деньги из чужого кармана надо ручонки рубить
Не нарушать.
Ваше дело трудящиеся -телятина
Где насрал, там и лежи
горланят и нарушают, нарушают и горланят одни и те же
Согласие не требуется!
И так почти во всех сферах жизни дорогих россиян.
В этом и была идея всех на электронные деньги подсадить
Тем кто идею поддерживает:
с вас, видимо, приставы не списывали деньги "по ошибке" и "у нас система так работает".
Когда уже сидишь в самолёте, а тебе SMS "Иван Иваныч, с карты ***1234 взыскана сумма ***р. по исполнительному производству №*** ... Информация у судебного пристава..."
И тут "Пристегните ремни, уберите телефоны..."
И вот ты уже летишь навстречу приключениям в другой город без копейки денег.
Здорово, правда?
12:06
за два месяца не смог заплатить штраф, но успел сесть в самолет и дождался "пристегните ремни"
1.08.2021 14:47
- гость -
за два месяца не смог заплатить штраф
Речь о том, что не знал про штраф. Ничего никогда не нарушал, а оштрафовали "по ошибке" и "у нас система так работает". Бывает, я тоже про такое слышал
1.08.2021 11:47
гость
Согласие не требуется!
И так почти во всех сферах жизни дорогих россиян.
Не надо ляля, так в Европе сейчас!!!
А в России крикуны типа тебя все время орут, родную страну тюрьмой рисуют.
15:35 так же работают торговцы, слесаря, менеджеры, доктора, программисты и все остальные(
Всем работать по старому?
1.08.2021 16:12
- гость -
15:35 так же работают торговцы, слесаря, менеджеры, доктора, программисты и все остальные(
Так это хреново. Это надо менять, а не говорить, что кругом бардак и с этим ничего не сделаешь. Когда так работают доктора, это кому то стоит жизни. Зачем мирится с бардаком, тем более, что не так уж трудно навести порядок. Это не гиперзвуковую ракету сделать, немного попроще