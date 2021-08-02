Позагорали и хватит. Какая погода будет в Алтайском крае на этой рабочей неделе?

На смену жаре в Алтайский край пришла неустойчивая с дождями и грозами погода, об этом amic.ru рассказал ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов.

Самая тёплая ночь на этой рабочей неделе будет 3 августа: +14…+19 градусов. Днём во вторник воздух ещё прогреется до +26…+31°С. Но в последующие дни из-за сильной облачности температура пойдёт на понижение.

"Уже в среду и четверг на большей части территорий пройдут дожди с грозами. Порывы ветра местами будут достигать 18 метров в секунду. С 4 по 6 августа ночью ожидается около +10…+15°С, днём – от +22 до +27 градусов", – рассказал синоптик.

Кроме того, в регионе сохраняется высокая пожароопасность (4 и 5 классы горимости). Синоптики рассчитывают, что осадки помогут улучшить ситуацию.