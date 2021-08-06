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Встретил на улице бродячее животное или стаю. Как себя вести и куда обращаться?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как защититься от агрессивных животных. И как помочь милым и добрым, но никому не нужным
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Бродячие животные в городах – настоящая проблема. Стаи собак кидаются на людей, а службы по отлову не могут поймать всех и сразу. Эвтаназия безнадзорных собак и кошек запрещена, ответственности за самовыгул безалаберные хозяева не несут (как и за подбрасывание щенков в приюты). Всё это приводит к тому, что количество бродячих животных с каждым годом только растёт. Иногда нам приходится защищаться от злых собачьих стай, а иногда – спасать несчастных пёсиков и котиков от гибели на улице. Рассказываем, как себя вести, если на вас нападает агрессивная собачья свора, как определить – уличное перед вами животное или домашнее и помочь ему.

1
Увидел животное или стаю зверей на улице. Что сначала нужно сделать?

Самое первое, что вы должны сделать – это убедиться в своей безопасности, говорит частный кинолог Ольга Крылова. Испуганное животное может укусить. Стая собак склонна нападать, особенно если в ней есть щенки или на территории их обитания нужно охранять еду или место ночлега.

В целом зоопсихологи советуют подходить к собаке (или кошке, они тоже бывают бродячими) только в том случае, если поведение животного похоже на растерянность. "Потеряшка" будет поджимать хвост, уши, может метаться по дороге или прятаться в углы, скулить. Если вы подошли, и пёс немного расслабился, начал медленно вилять хвостом, а голову опустил немного вниз – всё хорошо, вас кусать не собираются.

2

Как понять, домашнее животное или бродячее?

Собаки (или кошки), которые жили в обществе людей, по поведению и внешним признакам всегда отличаются от тех, кто родился и вырос на улице. Потерявшееся или выброшенное животное, так или иначе, будет искать общения с человеком и легче подпустит вас к себе, объясняет кинолог.

"На домашней собаке зачастую есть ошейник, адресный значок и другая экипировка. Проще найти хозяина, если собака чипирована или носит жетон с контактами владельца. Но если их нет, то определить домашнего питомца вы сможете только по поведению – оно более дружелюбно, чем у диких псов. Изначально уличная собака контакта с человеком постарается избежать, они людей боятся", – говорит Ольга Крылова.

С кошками сложнее. Они все по своей природе к человеку относятся настороженно и склонны убегать и прятаться при опасности. Определить –  домашняя или уличная – в основном можно по чистоте и ухоженности шерсти, по неуверенному поведению на улице (домашние кошки, как правило, очень сильно боятся улицы, чужих животных и людей).

3
А как определить, что собака настроена агрессивно?

Дело плохо, если:

– у собаки напряжён корпус и она заняла максимально устойчивую позу;
– шерсть на загривке встала дыбом;
– хвост виляет очень быстро и задран высоко;
– пёс приподнимает переднюю лапу или встаёт на самые кончики подушечек;
– уши и голову животное держит высоко, а взглядом неотрывно за вами следит.

В таком случае готовьтесь к нападению. Не покусает, так облает и напугает.

4.
Как себя вести, если на меня нападают злые собаки?
Вот план действий, который подойдёт и взрослому, и ребёнку:

– не делайте резких движений, не машите руками и ни в коем случае не пытайтесь убежать, спокойно отступайте назад, не отводя взгляда от животного;
 
– если собаки не отстали, попробуйте кричать или рычать низким голосом (как правило, бродячие псы боятся резких и громких звуков);

– можно сделать вид (или на самом деле это сделать), что вы поднимаете камень (палку, снежок) и кидаете в сторону животного, при этом не приближайтесь к нему слишком близко;

– если собака всё же на вас кинулась, выставьте вперёд свою сумку, пакет с продуктами, возьмите любую палку или подставьте руку, чтобы пёс не дотянулся до лица и не мог вас сбить. Второй рукой тем временем возьмите горсть снега (песка, земли и прочее) и киньте собаке в глаза. Не молчите и не впадайте в ступор – громкий крик, команды "фу", "пошла вон" помогут гораздо эффективнее;

– если ничего не помогает, остаётся физическая оборона. Собаку лучше ударить в уязвимое место – брюхо, пах, нос, уши, глаза. Помните, ваша главная задача – не упасть.
5.
А вдруг я упаду?
Постарайтесь перевернуться на живот. Даже если у вас это не получилось, обязательно сгруппируйтесь и закройте лицо и шею руками.

Ещё вариант (для взрослых, потому что потребуется физическая сила) – постарайтесь подмять животное под себя так, чтобы можно было прижать шею и голову собаки к земле и удерживать её в статичном положении до тех пор, пока зверь не успокоится или к вам не придёт помощь. При нападении стаи, конечно, этот способ никому не поможет.
6.
Есть ли какие-то средства защиты от собачьих стай?
Да, есть несколько инструментов самозащиты, которые вы всегда можете носить с собой:

– перцовый баллончик. Его нужно распылять собакам в глаза. Нюанс: не стоит делать это при сильном ветре, иначе пострадаете сами;

– электрошокер – опытные собачники советуют брать вариант с длинными электродами, мощностью примерно 2-3 Вт;

– ультразвуковой свисток. Когда вы в него свистите, вам ничего не слышно, а вот для животных звук неприятен. Неэффективен при нападении сильно агрессивных особей;

– подойдут для защиты и обычные хлопушки, петарды.

7.
Что делать, если меня всё же укусили?

Представим, что вы не смогли уберечь при нападении собаки все части тела. Ваша задача – как можно быстрее промыть и обработать раны и обратиться в травмпункт. Вам, помимо медицинской помощи, также должны сделать прививку от бешенства.

8.
Мне стало жалко бродячую собаку (кошку). Что я могу для неё сделать?
Предположим, что собачка или кошечка попалась хорошая, но очень несчастная, и вам стало её жалко. Для начала стоит её сфотографировать или снять на видео и выложить во все соцсети (есть специальные группы для "потеряшек", где люди выкладывают посты о найденных животных). Кстати, по закону, если хозяин животного не объявился в течение полугода, вы имеете право найти питомцу новый дом и его уже никто не сможет забрать (да, даже первый хозяин).

Допустим, животное бродячее и хозяина нет. Тогда вам – в службу отлова. В Барнауле это приют "Ласка": 8 (3852) 37-16-20 (с 08:00 до 17:00 часов), 8 (3852) 57-35-57 (ежедневно с 09:00 до 18:00 часов). Ещё можно обратиться в Управление ветеринарии по Алтайскому краю. Также есть частные приюты – "Бусинка", Catshelp, бийский "Преданность" и прочие. В первую очередь волонтёры реагируют на оказание помощи раненым животным, а отлов ориентирован на поимку стай.

9.
Я решил оставить питомца себе. С чего начать?

Если вы захотели оставить бродяжку себе, для начала оцените свои ресурсы и возможности, потому что содержание животного – это трата приличного количества денег и времени.

Первое, что нужно сделать, – отвезти новоиспечённого питомца к ветеринару на осмотр (и по необходимости – на лечение), обработку от паразитов и вакцинацию. Лучше всего дворняжку стерилизовать – это рекомендуют как волонтёры приютов, так и ветеринары. Операция убережёт вас от нежелательного приплода, а также продлит животному жизнь (такие, как правило, живут дольше) и избавит вас от ряда поведенческих проблем (метки, побеги во время течки и половая агрессия устраняются только стерилизацией).

Далее – процесс адаптации. Можете нанять зоопсихолога и кинолога и постепенно налаживать с новым другом контакт. "Не нужно навязываться, но в то же время стоит хвалить за каждый взгляд в вашу сторону, за каждую попытку с вами общаться, за каждый зрительный контакт. Говорите не громко, ласково и ни в коем случае не наказывайте за промахи – новичку и так непросто к вам привыкнуть", – советует кинолог.

Когда общение налажено, можете начать дрессировку и воспитание. Кто-то ограничивается приучением к режиму, выгулу и играм (а котиков так и вовсе забирают, просто чтобы их гладить и любить), а кто-то может увлечься и заняться с дворняжкой спортом, сдать норматив по курсу дрессировки и многое другое – зависит от вашего желания и стремления. Главное, чтобы и вам, и вашему четвероногому другу было комфортно и не страшно.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

6.08.2021 10:52
- гость -

А что делать если у соседей пустобрёшная собака не дающаяя спать всем вокруг ???

6.08.2021 11:01
- гость -

6.08.2021 10:52
- гость -

-----------------------
жалобу в администрацию района на нарушение закона о тишине. Хозяином, естественно, так как зверь в юриспруденции - имущество, а не субъект ответственности.

6.08.2021 13:29
- гость -

А если кому то взбредет в голову завести медведей и выпустить их на улицу. Цацкаться будем с медведями? Приюты создавать?

6.08.2021 15:17
- гость -

6.08.2021 10:52
- гость -
А что делать если у соседей пустобрёшная собака не дающаяя спать всем вокруг ???

Попросить, чтобы на ночь закрывали ее.

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