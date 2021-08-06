Встретил на улице бродячее животное или стаю. Как себя вести и куда обращаться?

Собаки (или кошки), которые жили в обществе людей, по поведению и внешним признакам всегда отличаются от тех, кто родился и вырос на улице. Потерявшееся или выброшенное животное, так или иначе, будет искать общения с человеком и легче подпустит вас к себе, объясняет кинолог.

"На домашней собаке зачастую есть ошейник, адресный значок и другая экипировка. Проще найти хозяина, если собака чипирована или носит жетон с контактами владельца. Но если их нет, то определить домашнего питомца вы сможете только по поведению – оно более дружелюбно, чем у диких псов. Изначально уличная собака контакта с человеком постарается избежать, они людей боятся", – говорит Ольга Крылова.

С кошками сложнее. Они все по своей природе к человеку относятся настороженно и склонны убегать и прятаться при опасности. Определить – домашняя или уличная – в основном можно по чистоте и ухоженности шерсти, по неуверенному поведению на улице (домашние кошки, как правило, очень сильно боятся улицы, чужих животных и людей).