Когда Успенский пост и как правильно питаться?

Чему посвящён Успенский пост?

Успенский пост предваряет один из важнейших (двунадесятых) церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Православные отмечают его 28 августа и называют "богородичной Пасхой". Предание гласит, что Божья Матерь не умерла, а "уснула".

После завершения земной жизни Богородицу похоронили апостолы. По преданию, в Гефсиманский сад явился Господь и забрал её душу в Рай. Этот сюжет изображён на главной праздничной иконе – Успение Пресвятой Богородицы.

Апостол Фома, которого не было на похоронах, прибыл в Иерусалим лишь через несколько дней. Как и в случае с воскресением Христа, он не поверил рассказам других апостолов, что Христос забрал душу Своей Матери. Фома отправился к гробнице, но Девы Марии там не обнаружил.

Поэтому праздник называется не кончиной, а успением Богородицы. Это славянское слово означает "сон".