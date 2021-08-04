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Когда Успенский пост и как правильно питаться?

, ИА "Амител"
Успенский пост – самый короткий в православном календаре и единственный, посвящённый Пресвятой Богородице
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Успенский пост – самый короткий из четырёх многодневных постов в православной традиции. Но по строгости он не уступает Великому. В чём особенности Успенского поста, сколько он длится и как правильно поститься – читайте на amic.ru.

1
Когда начинается Успенский пост и сколько дней длится?
Успенский пост всегда начинается 14 августа: за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это единственный пост, посвящённый Богородице. Длится он ровно две недели и заканчивается 27 августа.
2
Чему посвящён Успенский пост?

Успенский пост предваряет один из важнейших (двунадесятых)  церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Православные отмечают его 28 августа и называют "богородичной Пасхой". Предание гласит, что Божья Матерь не умерла, а "уснула".

После завершения земной жизни Богородицу похоронили апостолы. По преданию, в Гефсиманский сад явился Господь и забрал её душу в Рай. Этот сюжет изображён на главной праздничной иконе – Успение Пресвятой Богородицы.

Апостол Фома, которого не было на похоронах, прибыл в Иерусалим лишь через несколько дней. Как и в случае с воскресением Христа, он не поверил рассказам других апостолов, что Христос забрал душу Своей Матери. Фома отправился к гробнице, но Девы Марии там не обнаружил.

Поэтому праздник называется не кончиной, а успением Богородицы. Это славянское слово означает "сон".

3
Что можно есть в Успенский пост?

Успенский пост строгий. Из меню исключаются мясо и мясные изделия, рыба, морепродукты, яйца и молочные продукты. И только в день Преображения Господня верующим можно есть рыбу.

Рацион должен состоять из растительных продуктов – овощей, фруктов, различных круп. Однако верующие христиане называют Успенский пост самым вкусным. К августу уже поспевают фрукты, овощи, зелень, большое разнообразие грибов и орехов. Недаром Успенский пост в народе издавна называется "лакомкой"; голодным в него точно не останешься.

Согласно монашескому уставу, сухоядение предписано в понедельник, среду и пятницу. Варёная пища без растительного масла разрешена во вторник и четверг. Блюда с растительным маслом готовят на выходных.

Представители Церкви отмечают, что для мирян ограничения могут быть менее строгими. Тут всё зависит от состояния здоровья, возраста и подготовленности человека. Поэтому если раньше вы никогда не постились, попросите совета у священника. Он расскажет, как сделать всё правильно и определить меру поста. Важно помнить, что пост – это не диета, а время духовного воздержания.

4
Что нельзя делать в Успенский пост?

В этот период не рекомендуется проводить увеселительные мероприятия. Запрещено злоупотребление алкоголем. Вино допускается лишь в небольших количествах.

Нельзя ругаться, сквернословить, злиться и сплетничать, совершать поступки, которые разрушают мир между людьми. В первую очередь нужно думать о своей душе.

5
Можно ли играть свадьбы в Успенский пост?
Регистрации брака во время любого поста в ЗАГСах проводят. Но обвенчаться в церкви в этот период не получится. По церковному уставу таинство венчания в дни многодневных постов не совершается.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.08.2021 07:59
Filin

Крест католический, ведете речь о православном посте?

4.08.2021 08:07
- гость -

«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»
-------
Дальше делайте выводы сами!?

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