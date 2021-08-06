Плюют на закон ради хайпа. Как современная молодёжь зарабатывает лайки, рискуя жизнью

Кто такие Сергей Косенко и его спутница?

"Героя" зовут Сергей Косенко и в Instagram у него пятимиллионная армия подписчиков. Известно, что машина блогеру не принадлежит. Телеграм-канал "112" написал, что за этим автомобилем числится 68 штрафов на общую сумму 78 500 рублей.

В рискованной поездке приняла участие Илона Дрожь. У неё на данный момент в Instagram 538 тысяч подписчиков. И их количество значительно увеличилось как раз после этого ролика в социальной сети.

По одной из версий, молодые люди участвовали челлендже, который предполагал выполнение различных рискованных заданий. По другой – что стрим снимали ради лайков, которые приносят молодым людям баснословную прибыль. Не случайно Forbes начал составлять рейтинги блогеров.

В TikTok, например, по оценкам экспертов, топовые блогеры в среднем получают по 300-500 тысяч рублей в месяц. Доход лидера рейтинга, по данным на конец прошлого года, составил 10,47 миллиона рублей. Это не всё состояние молодой звезды, а лишь оценочный доход за определённый период времени, не больше года, пишет "РГ".