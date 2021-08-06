Огороды можно не поливать. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае?

Температура воздуха в Алтайском крае на выходных пойдёт на повышение: ночью ожидается +10...+17 градусов, днём столбики термометров поднимутся до отметок +26...+31 градус. При этом неустойчивая погода местами с дождями в регионе сохранится, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"7 августа дожди с грозами пройдут в отдельных районах по северу и востоку края. 8 августа осадки ожидаются уже по западу, и их интенсивность усилится. А 9 августа дожди с грозами, местами сильные, пройдут на большей части края. По югу возможен град", – рассказала синоптик.

В утренние часы при слабом ветре будет образовываться туман. С середины новой рабочей недели ожидается небольшое понижение температуры.