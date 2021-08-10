Всё, что известно о гибели девяти человек в Северной Осетии из-за нехватки кислорода

Что стало причиной трагедии?

В больнице скорой медицинской помощи произошла авария на кислородной станции. Как сообщил врио главы республики Сергей Меняйло, повредилась труба, проходящая под землёй.

"Фактически произошёл прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землёй, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать", – цитирует Меняйло ТАСС.

При этом причины прорыва трубы пока неизвестны. Как пишет "КП", временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев утверждает, что никаких работ, которые могли бы повредить трубу подачи кислорода, в медучреждении не проводили.

По словам Сергея Меняйло, подача кислорода была налажена в течение нескольких минут: "Буквально через полчаса наладили подачу, магистральную трубу продолжают ремонтировать". Тем не менее трагедии избежать не удалось.

В момент аварии в реанимации клинической больницы Владикавказа находился 71 человек, 13 из них – на инвазивной искусственной вентиляции лёгких. Из-за поломки системы обеспечения кислородом скончались девять пациентов: мужчина и восемь женщин. Все они были в крайне тяжёлом состоянии. Возраст погибших от 47 до 85 лет.