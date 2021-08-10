Всё, что известно о гибели девяти человек в Северной Осетии из-за нехватки кислорода

Девять человек с диагнозом коронавирус скончались в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе (Северная Осетия) из-за поломки оборудования, поставлявшего кислород больным. Люди, которые находились на инвазивной искусственной вентиляции лёгких, просто задохнулись. Всё, что известно о причинах ЧП на данный момент, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В больнице скорой медицинской помощи произошла авария на кислородной станции. Как сообщил врио главы республики Сергей Меняйло, повредилась труба, проходящая под землёй.
"Фактически произошёл прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землёй, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать", – цитирует Меняйло ТАСС.
При этом причины прорыва трубы пока неизвестны. Как пишет "КП", временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев утверждает, что никаких работ, которые могли бы повредить трубу подачи кислорода, в медучреждении не проводили.
По словам Сергея Меняйло, подача кислорода была налажена в течение нескольких минут: "Буквально через полчаса наладили подачу, магистральную трубу продолжают ремонтировать". Тем не менее трагедии избежать не удалось.
В момент аварии в реанимации клинической больницы Владикавказа находился 71 человек, 13 из них – на инвазивной искусственной вентиляции лёгких. Из-за поломки системы обеспечения кислородом скончались девять пациентов: мужчина и восемь женщин. Все они были в крайне тяжёлом состоянии. Возраст погибших от 47 до 85 лет.
Идут работы по восстановлению кислородной станции. Причины аварии выясняются. Правоохранительные органы начали проверку.
Сразу после ЧП была организована подача кислорода по резервной системе. На случай её отказа в больницу привезли кислородные баллоны, которые были в резерве в Северной Осетии. Кроме того, 35 тонн кислорода доставят из Краснодара. Также, как отметил Меняйло, Минобороны договорилось о поставке двух тонн кислорода из Моздока, если возникнет такая необходимость.
Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением", – сообщили в Минздраве региона.
Врио главы республиканского Минздрава Сослан Тебиев сообщил, что врачи сделали всё необходимое для спасения пациентов.
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