От хиппи до хипстеров. Как менялись молодёжные субкультуры в России и кто популярен сейчас

12 августа отмечают Международный день молодёжи. ООН учредило его, чтобы напомнить о том, насколько значительно влияние молодых на этот мир. Он продолжает развиваться благодаря бунтарству юных. У каждого поколения свои музыкальные предпочтения, сленг, символика, порой свои ценности и принципы самовыражения. И чем яростнее это противостояние с прошлым, тем ярче и необычнее молодёжные субкультуры, тем более значительное влияние они оказывают на искусство и общественную жизнь. Amic.ru сделал подборку самых популярных молодёжных течений в России XX и XXI века. Может, кто-то из вас вспомнит юность и поддастся ностальгии, рассматривая свои фото в образе стиляги или эмо-кида.
Считается, что в Советском Союзе первыми молодёжными бунтарями стали стиляги. Это движение в нашей стране появилось в конце 1940-х годов. В основном – в крупных городах, где больше было пересечений с заграницей. Для российских стиляг эталоном стал американский образ жизни, зарубежная мода, музыка и танцы. Они выступали против советского единообразия, намеренно цинично нарушали дозволенные рамки и нормы поведения. При всём этом стиляги были аполитичны. Выделялись яркой одеждой, причёсками, определённым сленгом. Например, именно эти ребята оставили нам в наследство слова "чувак", "хата", "жлоб", "туса".
В 60-е годы до России дошло движение хиппи. Изначально это направление несло в массы философию любви и пацифизма, естественности и природной чистоты. Самый известный во всём мире девиз хиппи – Make love, not war! ("Занимайтесь любовью, а не войной!"). Они пропагандировали мысли о том, что человек должен быть свободен, а духовная община – идеальная форма общежития.
Характерные элементы, по которым можно было узнать хиппи: многочисленные этнические элементы одежды, бусы и браслеты из бисера, фенечки из ниток, хлопковая одежда.
В годы хрущёвской оттепели советских хиппи объединяли словом "система" и в целом негативно относились к этой субкультуре. По большей части из-за того, что многие её представители употребляли алкоголь и наркотики.
В те же 60-е годы появились битники – группы хулиганской молодёжи, пренебрегающие социальными нормами. Как правило, они вели асоциальный образ жизни. Отличительная особенность битников – любовь к джазовой музыке, чёрным свитерам и беретам.
На смену воздушным хиппи пришли грубые панки, которые принесли в общество популярность рок-культуры. Их расцвет пришёлся на 70-80-е годы, когда в мире были популярны такие панк-рок-группы, как Ramones и Sex Pistols.
Панки придерживались прогрессивных политических взглядов, основанных на стремлении к личной свободе. Многие представители этой субкультуры пропагандировали анархизм. Отличительная черта представителей панк-культуры – причёски в виде ирокезов, окрашенные в яркие вызывающие цвета, рваные джинсы, тяжёлые ботинки, кожаные куртки-косухи и черепа с шипами в качестве аксессуаров.
Бок о бок с панками шли металлисты. Обыватели отличали их друг от друга по причёскам: металлисты предпочитали носить длинные волосы, примерно как музыканты группы Metallica.
В 80-е годы среди российской молодёжи стала популярна готическая субкультура. Она была связана с появлением музыкального направления – готического рока. Кстати, представителей готики можно встретить и сегодня. Они одеваются преимущественно в чёрный цвет, интересуются мистикой, любят чёрный юмор. Изначально культура готов объединяла молодёжь, теперь же встречаются готы 35-40 лет (наверное, это повзрослевшие неформалы, которые не захотели отказаться от своего амплуа).
Готика также опирается не на политический или духовный протест, а на культуру и искусство – субкультура тесно связана с популяризацией фильмов ужасов, вампирской тематики в кино и литературе. Единого мировоззрения у готов нет, их объединяет не активное сопротивление, а пассивное и молчаливое неприятие общепринятых норм.
В конце 80-х и 1990-е годы на смену мрачному стилю панков и готов пришли яркие и зажигательные представители субкультуры хип-хоп. В большей степени субкультура завязана на музыкальном направлении латиносов и афроамериканцев. Представители этой субкультуры увлекаются исполнением рэпа или битбокса, танцами в стиле брейк-данс, диджеинг и рисованием граффити.
Афроамериканская субкультура стала ярким противопоставлением американской "белой" культуре и её молодёжным направлениям. Характерный стиль человека, приверженного культуре хип-хопа: свободная одежда в спортивном стиле (футболки и толстовки на пару размеров больше, кроссовки, кепки, мешковатые штаны), демонстрация брендов одежды (чем известнее, тем лучше). Причёски хип-хоперы предпочитают короткие либо носят дреды (впрочем, сейчас это уже не так модно). Популярностью в этой среде пользуются массивные украшения – толстые цепи, медальоны.
Характерный внешний вид эмо:
– рваная стрижка и длинная чёлка, закрывающая один глаз, волосы при этом выкрашены в чёрный, белый или розовый оттенок;
– пирсинг (и чем больше, тем лучше – эмо прокалывали носы, губы, брови, переносицы);
– выбеленные лица тональным кремом и густо накрашенные чёрной подводкой глаза – как у девушек, так и у парней, маникюр чёрным лаком;
– обилие чёрно-розовых элементов одежды, клетчатых рубашек, кед, а также аксессуары – значки, бантики, изображение черепа с костями или разбитого сердца.
Расцвет эмо пришёлся на начальный этап развития соцсетей, поэтому у представителей этой субкультуры можно было заметить никнеймы с намёками на трагическую любовь. Да и в целом это движение считалось очень депрессивным. Противники эмо-кидов считали, что субкультура пропагандирует суицид, культивирует депрессию и самоповреждения.
В итоге в России эмо потеряли популярность в 2010-е годы. Но уже вскоре бывшие его представители образовали новую маленькую субкультуру – "ваниль".
"Ванильками" называли девочек, которые культивировали вокруг себя образ воздушной, трепетной барышни. Они носят преимущественно розовые наряды, мечтают о романтике, "сидя на подоконнике с чашкой кофе и думая о нём". Сейчас эта мини-культура также ушла в прошлое.
После 2010-х годов наступило субкультурное затишье. Но в 2016-18 годах они снова начали возвращаться в молодёжные круги. Появились так называемые "новые стиляги" XXI века – хипстеры. Само слово и культура пришли к нам с тех же 1950-х, но исполнение уже изменилось. Современные хипстеры любят узкие джинсы с подворотами, модные ботинки и микс дорогих брендов с винтажными вещами из секонд-хенда. Мужчины носят шляпы и отпускают бороды, за которыми тщательно ухаживают. Один из обязательных атрибутов хипстера – это очки в массивной оправе (могут быть тёмными или с обычным стеклом без диоптрий).
Но современные хипстеры не привержены к какому-то мировоззрению и не отстаивают свои моральные или политические ценности. Они выражаются только за счёт внешнего вида. Впрочем, на пике популярности хипстеры были недолго. Уже сейчас их практически не найти. Видимо, поверхностные культуры без опоры на идеологию долго не живут.
Ранее похожие, но малые субкультурные группы формировались на основе японских мультфильмов аниме, на которые их поклонники делали косплеи (реконструкция персонажа с помощью костюмов, париков, макияжа). Это направление так же живо, как и десять лет назад, но довольно малочисленно, по сравнению с K-pop фанатами.
Комментарии
на завод всех этих хипстеров вкалывать!
Какие к- рорушки симпотные.
Израильские хипстеры не обрезают, они подворачивают...
Из-за этих выродков виниловые пластинки подорожали примерно в 10 раз.
Молодость это круто.