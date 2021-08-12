От хиппи до хипстеров. Как менялись молодёжные субкультуры в России и кто популярен сейчас

Хиппи и битники

В 60-е годы до России дошло движение хиппи. Изначально это направление несло в массы философию любви и пацифизма, естественности и природной чистоты. Самый известный во всём мире девиз хиппи – Make love, not war! ("Занимайтесь любовью, а не войной!"). Они пропагандировали мысли о том, что человек должен быть свободен, а духовная община – идеальная форма общежития.

Характерные элементы, по которым можно было узнать хиппи: многочисленные этнические элементы одежды, бусы и браслеты из бисера, фенечки из ниток, хлопковая одежда.

В годы хрущёвской оттепели советских хиппи объединяли словом "система" и в целом негативно относились к этой субкультуре. По большей части из-за того, что многие её представители употребляли алкоголь и наркотики.



В те же 60-е годы появились битники – группы хулиганской молодёжи, пренебрегающие социальными нормами. Как правило, они вели асоциальный образ жизни. Отличительная особенность битников – любовь к джазовой музыке, чёрным свитерам и беретам.