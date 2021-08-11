Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 11 августа

Отделение онкоцентра "Надежда" закрыли из-за заразившегося коронавирусом пациента, а в барнаульской больнице нашли врачей, которые торгуют сертификатами. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 11 августа – в подборке amic.ru.
Также за сутки в больницах скончались 24 пациента, из которых 20 – от коронавируса, ещё четверо – по иным причинам. Всего за время пандемии в регионе умерло 4209 пациентов, из которых 1052 – по причинам, не связанным с COVID-19.
Сколько именно медиков принимали участие в продаже сертификатов, пока неизвестно, но речь идёт как минимум об одном враче и медсестре. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
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