Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 11 августа

+272 заражённых

272 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 65 121.Также за сутки в больницах скончались 24 пациента, из которых 20 – от коронавируса, ещё четверо – по иным причинам. Всего за время пандемии в регионе умерло 4209 пациентов, из которых 1052 – по причинам, не связанным с COVID-19.