Взрыв в автобусе в Воронеже. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент

В маршрутном автобусе в Воронеже вечером 12 августа произошёл взрыв. В результате пострадали 18 человек, одна женщина скончалась в реанимации. Рассказываем всё, что известно о ЧП на данный момент в рубрике "Вопрос-ответ".
Взрыв прогремел в пассажирском автобусе в центре Воронежа вечером 12 августа, когда в него на остановке заходили люди. Взрывная волна была такой силы, что у ПАЗика соврало крышу, вывернуло обшивку наизнанку, выбило двери и стёкла. При этом кабина водителя практически не повреждена, сообщает "Коммерсант".
Осколки стёкол разлетелись на шесть полос улицы и тротуар, засыпав припаркованные автомобили. Взрывной волной и осколками была повреждена остановка и соседние киоски.
На видеозаписях, которые зафиксировали происшествие, видно, что вспышка в эпицентре была продолжительной, а после неё образовалось большое количество белого дыма. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.
В момент взрыва внутри салона было 35 человек, все сидячие места были заняты. Изначально сообщалось о 16 пострадавших, позже их количество увеличилось до 18. Детей среди них нет.
Одной из пассажирок оторвало обе голени. В травматическом шоке третьей степени её доставили в больницу скорой медицинской помощи, но женщина скончалась в реанимации, пишет ТАСС.
Состояние троих человек, по данным департамента здравоохранения региона, оценивается как тяжёлое (находятся в реанимации, один человек – в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, ещё двум госпитализация не потребовалась.
В департаменте также сообщили, что ещё двух пациентов доставили в ожоговое отделение Воронежской ОКБ № 1. Один пострадавший с ожогами I и I степеней находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Ещё одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь и перенаправили в БСМП № 10 с травмами нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести.
Пока официальная причина взрыва неизвестна. Как сообщил РБК со ссылкой на собеседника в силовых структурах, поражающих элементов и проникающих отверстий в автобусе нет.
"Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей – от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства", – сообщил RT источник в правоохранительных органах.
При этом РИА Новости сообщают, что национальный антитеррористический комитет (НАК) отрабатывает различные версии инцидента. Оперативный штаб НАК координирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта, сообщает Gazeta.ru.
Первоначально экстренные службы предполагали, что ЧП могло произойти из-за неисправности газового оборудования. Но позже эту информацию опровергли. Сообщается, что автобус работал на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти. По информации Baza, автобус прошёл техосмотр меньше месяца назад.
Прокуратура Воронежской области начала проверку. СК завёл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.
Комментарии
Другое дело. Газового оборудования не было
Если причина взрыва не известна, то причем тут "выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности"? Типа мы ничего не знаем, но перевозчик уже крайний?
Автобус не мог полностью сгореть, так как пожара там не было. Пострадавшим нашли их телефоны. Бахнуло что-то предварительно внутри. Возможно кто-то что-то вёз.
Походу предвыборные взрывы пошли? Что так всё плохо?
Что-то было под ногами женщину, которой оторвало голени. Жаль что ее уже не опросить
Думаю женщина у которой оторвало ноги, везла что то в сумке которую и поставила себе в ноги
А почему не вернулась женщина в светлом платье, которая так долго мальчика подсаживала в автобус? Даже на взрыв не обернулась.
А чего это "взрыв"? Надо писать "хлопок", так вроде.
13.08.2021 11:18
- гость -
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и нервничала при посадке. хотя потом пошла спокойно. но да, она странно себя вела
Бабу эту проверить и пацана допросить.
Да, странная ситуация - посадила в автобус подростка и даже не оглянулась на взрыв, ее в момент взрыва еще видно ... Как-то ожидаешь, что она должна побежать назад, а ее больше не видно на видео....
Нет, ее видно - в другой новости по видео - она проходит вдоль остановки, ее пацан первым выбежал и они в павильон на остановке забегают....
а куда исчезла женщина в светлом платье, которая долго провожала паренька? в момент взрыва хорошо видно, что она даже не обернулась. и потом не вернулась к автобусу.
Режим начался с терактов, терактами и закончится.
13.08.2021 11:52
гостья
У вас что там с головами? Женщина с сыном и чё?
Эксперты определят причины. Что гадать.