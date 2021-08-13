Взрыв в автобусе в Воронеже. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент

Что произошло в Воронеже?

Взрыв прогремел в пассажирском автобусе в центре Воронежа вечером 12 августа, когда в него на остановке заходили люди. Взрывная волна была такой силы, что у ПАЗика соврало крышу, вывернуло обшивку наизнанку, выбило двери и стёкла. При этом кабина водителя практически не повреждена, сообщает "Коммерсант".

Осколки стёкол разлетелись на шесть полос улицы и тротуар, засыпав припаркованные автомобили. Взрывной волной и осколками была повреждена остановка и соседние киоски.

На видеозаписях, которые зафиксировали происшествие, видно, что вспышка в эпицентре была продолжительной, а после неё образовалось большое количество белого дыма. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.