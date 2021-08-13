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Взрыв в автобусе в Воронеже. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент

, ИА "Амител"
ЧП произошло, когда пассажиры заходили в ПАЗик с остановки
Фото: yaplakal.com

Фото: yaplakal.com

В маршрутном автобусе в Воронеже вечером 12 августа произошёл взрыв. В результате пострадали 18 человек, одна женщина скончалась в реанимации. Рассказываем всё, что известно о ЧП на данный момент в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что произошло в Воронеже?

Взрыв прогремел в пассажирском автобусе в центре Воронежа вечером 12 августа, когда в него на остановке заходили люди. Взрывная волна была такой силы, что у ПАЗика соврало крышу, вывернуло обшивку наизнанку, выбило двери и стёкла. При этом кабина водителя практически не повреждена, сообщает "Коммерсант".

Осколки стёкол разлетелись на шесть полос улицы и тротуар, засыпав припаркованные автомобили. Взрывной волной и осколками была повреждена остановка и соседние киоски. 

На видеозаписях, которые зафиксировали происшествие, видно, что вспышка в эпицентре была продолжительной, а после неё образовалось большое количество белого дыма. В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.

2
Сколько человек пострадали?

В момент взрыва внутри салона было 35 человек, все сидячие места были заняты. Изначально сообщалось о 16 пострадавших, позже их количество увеличилось до 18. Детей среди них нет.

Одной из пассажирок оторвало обе голени. В травматическом шоке третьей степени её доставили в больницу скорой медицинской помощи, но женщина скончалась в реанимации, пишет ТАСС.

Состояние троих человек, по данным департамента здравоохранения региона, оценивается как тяжёлое (находятся в реанимации, один человек – в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, ещё двум госпитализация не потребовалась. 

В департаменте также сообщили, что ещё двух пациентов доставили в ожоговое отделение Воронежской ОКБ № 1. Один пострадавший с ожогами I и I степеней находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Ещё одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь и перенаправили в БСМП № 10 с травмами нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести.

3
Это был теракт?

Пока официальная причина взрыва неизвестна. Как сообщил РБК со ссылкой на собеседника в силовых структурах, поражающих элементов и проникающих отверстий в автобусе нет.

"Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей – от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства", – сообщил RT источник в правоохранительных органах.

При этом РИА Новости сообщают, что национальный антитеррористический комитет (НАК) отрабатывает различные версии инцидента. Оперативный штаб НАК координирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа. С 13 августа на всех конечных остановках города будут организованы проверки пассажирского транспорта, сообщает Gazeta.ru.

Первоначально экстренные службы предполагали, что ЧП могло произойти из-за неисправности газового оборудования. Но позже эту информацию опровергли. Сообщается, что автобус работал на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти. По информации Baza, автобус прошёл техосмотр меньше месяца назад.

Прокуратура Воронежской области начала проверку. СК завёл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.08.2021 10:48
- гость -

Другое дело. Газового оборудования не было

13.08.2021 10:58
АБОРИГЕН

Если причина взрыва не известна, то причем тут "выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности"? Типа мы ничего не знаем, но перевозчик уже крайний?

13.08.2021 10:58
- гость -

Автобус не мог полностью сгореть, так как пожара там не было. Пострадавшим нашли их телефоны. Бахнуло что-то предварительно внутри. Возможно кто-то что-то вёз.

13.08.2021 11:06
- гость -

Походу предвыборные взрывы пошли? Что так всё плохо?

13.08.2021 11:14
- гость -

Что-то было под ногами женщину, которой оторвало голени. Жаль что ее уже не опросить

13.08.2021 11:16
- гость -

Думаю женщина у которой оторвало ноги, везла что то в сумке которую и поставила себе в ноги

13.08.2021 11:18
- гость -

А почему не вернулась женщина в светлом платье, которая так долго мальчика подсаживала в автобус? Даже на взрыв не обернулась.

13.08.2021 11:20
- гость -

А чего это "взрыв"? Надо писать "хлопок", так вроде.

13.08.2021 11:29
гiсть

13.08.2021 11:18
- гость -
---
и нервничала при посадке. хотя потом пошла спокойно. но да, она странно себя вела

13.08.2021 11:37
- гость -

Бабу эту проверить и пацана допросить.

13.08.2021 11:40
- гость -

Да, странная ситуация - посадила в автобус подростка и даже не оглянулась на взрыв, ее в момент взрыва еще видно ... Как-то ожидаешь, что она должна побежать назад, а ее больше не видно на видео....

13.08.2021 11:46
- гость -

Нет, ее видно - в другой новости по видео - она проходит вдоль остановки, ее пацан первым выбежал и они в павильон на остановке забегают....

13.08.2021 11:52
гостья

а куда исчезла женщина в светлом платье, которая долго провожала паренька? в момент взрыва хорошо видно, что она даже не обернулась. и потом не вернулась к автобусу.

13.08.2021 11:58
- гость -

Режим начался с терактов, терактами и закончится.

13.08.2021 12:01
- гость -

13.08.2021 11:52
гостья

У вас что там с головами? Женщина с сыном и чё?

13.08.2021 12:05
- гость -

Эксперты определят причины. Что гадать.

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