Уже не искупаешься. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных?

Прохладные выходные с кратковременными осадками ждут жителей Алтайского края 14 и 15 августа. В южных и восточных районах пройдут ливни. В предгорьях дожди будут сопровождаться грозами, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Из-за высокой влажности в утренние часы возможен туман. Ветер северный, 3-8 метров секунду, днём местами порывы будут достигать 9-14 метров в секунду.

"В ночь на субботу столбики термометров покажут +7…+12 градусов, днём – от +17 до +22 градусов. 15 и 16 августа ночью +8…+13°C. Но если в светлое время суток в воскресенье будет +19…+24°C, то уже в понедельник воздух прогреется до +22…+27°C", – сообщила синоптик.

Такая погода сохранится до середины рабочей недели. Будет тепло и преимущественно без осадков.