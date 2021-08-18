Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 18 августа

Прямой эфир с главным инфекционистом Алтайского края

Почему в третью волну коронавируса такая высокая смертность? Не может ли это быть связано с массовой вакцинацией? Правда ли, что коронавирус искусственно выведен в лаборатории? Почему ковид так быстро мутирует и что нас может ждать в будущем?

На эти и другие вопросы жителей региона готов ответить главный внештатный инфекционист Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко в совместном прямом эфире в нашем Instagram-аккаунте.

Эфир состоится 19 августа, в 12:00. Оставить свои вопросы можно в комментариях под новостью – гость ответит на них во время эфира!

Ранее Валерий Шевченко рассказал, что поддерживает обязательную вакцинацию. Он сожалеет о том, что ставить прививки людей мотивирует не забота о собственном здоровье, а вероятные проблемы на работе. Учёный призывает прислушиваться к словам экспертов о коронавирусе, а не к "троллям" в интернете. По его мнению, расслабляться ещё рано, нужно соблюдать все существующие ограничения. О третьей волне, новых рисках осени и вероятном конце пандемии он рассказал в "Переговорке" на amic.ru.