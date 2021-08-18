Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 18 августа

Мнение главного инфекциониста Алтайского края об обязательной вакцинации, деньги за прививку и ещё 24 смерти среди заразившихся коронавирусом пациентов. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 18 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса россиян.
Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей.
Почему в третью волну коронавируса такая высокая смертность? Не может ли это быть связано с массовой вакцинацией? Правда ли, что коронавирус искусственно выведен в лаборатории? Почему ковид так быстро мутирует и что нас может ждать в будущем?
На эти и другие вопросы жителей региона готов ответить главный внештатный инфекционист Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко в совместном прямом эфире в нашем Instagram-аккаунте.
Эфир состоится 19 августа, в 12:00. Оставить свои вопросы можно в комментариях под новостью – гость ответит на них во время эфира!
Ранее Валерий Шевченко рассказал, что поддерживает обязательную вакцинацию. Он сожалеет о том, что ставить прививки людей мотивирует не забота о собственном здоровье, а вероятные проблемы на работе. Учёный призывает прислушиваться к словам экспертов о коронавирусе, а не к "троллям" в интернете. По его мнению, расслабляться ещё рано, нужно соблюдать все существующие ограничения. О третьей волне, новых рисках осени и вероятном конце пандемии он рассказал в "Переговорке" на amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали 24 смерти пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Также за сутки в крае зарегистрирован 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся COVID-19 составляет 67 045 человек, в т.ч. 4636 детей. Выздоровели за весь период 51 389 человек (+ 161). Умерло 4383.
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Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
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