Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 19 августа

Привитые педагоги

50% учителей в Алтайском крае поставили вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства."Преподаватели в Алтайском крае прекрасно понимают, какая на них ответственность – это и работа с большим количеством людей, и работа в помещении, и пусть это не основное, но педагоги до сих пор являются примером для окружающих", – отмечают местные власти.