Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 19 августа

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом, а для того чтобы избежать заражений в школах, в регионе прививаются педагоги. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 19 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
Из больниц выписали ещё 229 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 51 618.
"Преподаватели в Алтайском крае прекрасно понимают, какая на них ответственность – это и работа с большим количеством людей, и работа в помещении, и пусть это не основное, но педагоги до сих пор являются примером для окружающих", – отмечают местные власти.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
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