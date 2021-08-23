Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 августа

В Алтайском крае выявили 265 заражённых коронавирусом, а школы уже подготовились к новому учебному году в условиях пандемии. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 23 августа – читайте в ежедневной подборке amic.ru.
Новые случаи заражения
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 265 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 68 384.
Выздоровели за весь период 52 096 человек, в том числе 88 – за последние сутки.
Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4506 летальных случаев.
Алтайский край – на 23-м месте
Алтайский край по суточному приросту новых заболевших на 23 августа занял 23-е место в федеральном рейтинге.
Всего в России за прошедшие сутки выявили 19 454 случая COVID-19, а общее число заразившихся достигло 6 766 541. Выздоровели за весь период 6 034 867 человек, в том числе 15 401 – за последние сутки.
Скончались ещё 776 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 176 820 летальных случаев.
Из-за ситуации с коронавирусом учебные заведения Алтайского края продолжат работать в особом режиме, включающем в себя ряд санитарных требований: измерение температуры при входе, дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий.
Всего с 1 сентября откроет двери для учеников 1081 образовательное учреждение региона. К учёбе приступят около 280 тысяч детей, из них впервые сядут за парты более 31 тысячи первоклассников.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе лабораторно подтвердили 20 447 случаев инфицирования.
Новые заболевшие распределились так: Онгудайский район – 10, Майминский район – 6, Улаганский район – 3, Усть-Коксинский район – 3, Горно-Алтайск – 2.
При этом выздоровели ещё 16 пациентов. По данным на 23 августа, всего в регионе вылечились 18 932 человека.
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