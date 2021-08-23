Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 23 августа

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 265 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 68 384.

Выздоровели за весь период 52 096 человек, в том числе 88 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4506 летальных случаев.