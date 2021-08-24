Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 августа

В Алтайском крае выявили ещё 262 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 68 646.

Выздоровели за весь период 52 298 человек, в том числе 202 – за последние сутки.

Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4531 летальный случай.