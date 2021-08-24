Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 августа

Прирост умерших и заражённых в Алтайском крае продолжается, гибнут от инфекции люди и в соседнем Горном Алтае. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 24 августа – читайте в ежедневной подборке amic.ru.
262 новых случая заражения
В Алтайском крае выявили ещё 262 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 68 646.
Выздоровели за весь период 52 298 человек, в том числе 202 – за последние сутки.
Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4531 летальный случай.
Алтайский край – на 23-м месте
Алтайский край по суточному приросту заболевших вновь занял 23-ю строчку в федеральном рейтинге.
За сутки число подтверждённых случаев коронавируса в стране выросло на 18 833 – до 6 785 374.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Московской области (+1125 человек за сутки), Москве (+1105) и Санкт-Петербурге (+600).
В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 27 случаев коронавируса. За весь период в регионе насчитали 20 474 инфицированных COVID-19.
Выздоровел 18 971 пациент, в том числе 39 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончалось 338 человек с подтверждённым заболеванием.
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Комментарии
Опять 25.
В омске 1200 жителей и 11 погибло.почему в барнауле все так плохо