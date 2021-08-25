Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 25 августа

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 23 смерти инфицированных. 651 тяжелобольного пациента с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 25 августа – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 259 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришёлся 81 инфицированный, на Бийск – 19, на Рубцовск и Славгород – по 10. Остальные распределились следующим образом: Камень-на Оби – 9, Алейск, Ребрихинский район – по 8 заболевших, Заринск – 7, Локтевский, Павловский – по 6 заболевших, Благовещенский район – 5, Бийский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский район – 4, Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Ельцовский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Заринский, Каменский, Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий, Целинный районы – по 1 заболевшему.
В Алтайском крае умерли ещё 23 пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 4554 человека с коронавирусом, из них 3454 – от COVID-19.
651 пациент ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находится в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (207 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Общее число заболевших в регионе достигло 68 905 человек, выздоровевших – 52 488.
За весь период в регионе выявили 20 510 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 017 пациентов, в том числе 46 – за последние сутки.
Зарегистрировано два новых случая смерти. Всего в Горном Алтае скончались 340 человек с подтверждённым заболеванием.
Вакцинацию от коронавируса прошли более 70% от общего числа сотрудников Минздрава Алтайского края. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Попов во время онлайн-конференции на сайте правительства региона.
По его словам, оставшиеся 30% либо имеют противопоказания, либо переболели менее полугода назад.
В Барнауле расширили самый крупный в Алтайском крае пункт вакцинации в торгово-офисном центре "Геомаркет". Теперь площадку обслуживают четыре медицинских организации: поликлиники № 1 и 10, а также больницы № 3 и 5.
До этого там работали сотрудники горбольницы № 3 и поликлиники № 10, ежедневно прививая около 300 человек.
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