Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 25 августа

У соседей

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 36 случаев коронавируса.

За весь период в регионе выявили 20 510 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 017 пациентов, в том числе 46 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти. Всего в Горном Алтае скончались 340 человек с подтверждённым заболеванием.