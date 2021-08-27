Прощальный поцелуй лета. Какая погода будет на выходных на Алтае и когда ждать похолодания

Аномальная жара сохранится в Алтайском крае в субботу, 28 августа, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Ночью ожидается +11…+16 градусов, днём воздух прогреется до +26…+31 градуса.

29 августа такая погода ещё будет стоять по югу края: в Рубцовске, Змеиногорске и Горняке. Но уже по северо-западу (в Камне-на-Оби, Славгороде, Хабарах, Баево) она начнёт меняться: тут пройдут дожди с грозами.

"Днём 30 августа с прохождением холодного фронта, который будет сопровождаться дождями и грозами, температура воздуха пойдёт на понижение. Если в восточных районах днём воздух ещё успеет прогреться до +25…+30 градусов, то по западу столбики термометров уже не поднимутся выше +19…+24 градусов", – сообщила синоптик.

В дальнейшем тенденция на понижение температуры сохранится. Уже ко 2 сентября ночью ожидается около +5…+10 градусов, днём – от +15 до +20°С. К счастью, такая погода продержится недолго. Потепление вернётся в край 4 сентября.