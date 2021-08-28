Каким семьям на Алтае положена выплата для школьников и что нужно, чтобы её получить?

Раз в год в Алтайском крае семьи, где есть хотя бы один школьник, могут получить выплату в размере 1000 рублей. Благодать эта касается только тех, кто может доказать официально, что является малоимущим. Что это за выплата, куда за ней обращаться и когда перечислят деньги, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Я о такой выплате ничего не слышал. Когда она появилась? Такая мера поддержки в регионе существует с 2020 года и появилась она после того, как президент Владимир Путин сделал питание в начальной школе бесплатным. В результате в регионе высвободились деньги, которые раньше шли на компенсацию затрат за питание в школьных столовых.



По решению губернатора Виктора Томенко средства решили по-прежнему направлять семьям, которые в этом нуждаются. Только теперь эта выплата стала фиксированной. Её размер составляет одну тысячу рублей, перечисляют их один раз за учебный год.

2 Куда и как подать заявление на выплату? Как пояснили amic.ru в Министерстве социальной защиты Алтайского края, заявление не потребуется и деньги поступят автоматически, если семья ежемесячно уже получает так называемые "маленькие детские" (от 185 руб.). Напомним, их могут оформить те семьи, чей ежемесячный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Также специалисты соцзащиты оценивают имущественную обеспеченность. Например, если у вас три квартиры и две машины, с достатком у вас точно всё в порядке и никакие пособия и выплаты для малоимущих вам не положены. Путин подписал указ о выплатах пенсионерам. Кому и когда заплатят по 10 тысяч рублей? Деньги россияне получат гораздо раньше, чем ожидалось изначально Так вот, если вы уже получатель такого детского пособия, выплата в размере тысячи рублей поступит в сентябре или октябре. Если в указанный период деньги не будут перечислены, придётся сходить в Управление соцзащиты населения по месту получения социальных выплат.

3 А если я не получаю "маленькие детские", мне выплата не положена? Если семья малоимущая, то выплата положена. Только в этом случае придётся сходить на приём в МФЦ или в соцзащиту. Там нужно будет написать заявление на ежегодную выплату. Сделать это можно в период с 1 сентября и до конца учебного года. В ведомстве отметили, что если детское пособие вы ещё не получаете, можно, как говорится, один выстрелом убить двух зайцев: сразу подать заявление и на пособие, и на школьную выплату. Специалисты проведут проверку и проанализируют доходы от трудовой деятельности за 12 месяцев. Например, если вы пойдёте в МФЦ в сентябре, то во внимание возьмут данные с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года. Если доходы на каждого члена семьи окажутся меньше одного прожиточного минимума, пособие (и детские, если на них вы тоже подадите документы) назначат.