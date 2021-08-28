Каким семьям на Алтае положена выплата для школьников и что нужно, чтобы её получить?

Раз в год в Алтайском крае семьи, где есть хотя бы один школьник, могут получить выплату в размере 1000 рублей. Благодать эта касается только тех, кто может доказать официально, что является малоимущим. Что это за выплата, куда за ней обращаться и когда перечислят деньги, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
По решению губернатора Виктора Томенко средства решили по-прежнему направлять семьям, которые в этом нуждаются. Только теперь эта выплата стала фиксированной. Её размер составляет одну тысячу рублей, перечисляют их один раз за учебный год.
Как пояснили amic.ru в Министерстве социальной защиты Алтайского края, заявление не потребуется и деньги поступят автоматически, если семья ежемесячно уже получает так называемые "маленькие детские" (от 185 руб.). Напомним, их могут оформить те семьи, чей ежемесячный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Также специалисты соцзащиты оценивают имущественную обеспеченность. Например, если у вас три квартиры и две машины, с достатком у вас точно всё в порядке и никакие пособия и выплаты для малоимущих вам не положены.
Так вот, если вы уже получатель такого детского пособия, выплата в размере тысячи рублей поступит в сентябре или октябре. Если в указанный период деньги не будут перечислены, придётся сходить в Управление соцзащиты населения по месту получения социальных выплат.
Да, если у вас, например, двое детей, которые сейчас учатся в школе, выплату перечислят за каждого ребёнка.
Задать интересующие вас вопросы можно в контакт-центре Министерства социальной защиты Алтайского края по телефону: 8 (3852) 27-36-01.
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