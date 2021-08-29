Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 29 августа

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 23 смерти инфицированных. 607 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 29 августа – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 253 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлось 73 инфицированных, на Бийск – 18, на Рубцовск – 17, а на Заринск – по 11. Остальные распределились следующим образом: Новоалтайск – 8, Белокуриха – 7, Славгород – 6, Алейский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Курьинский, Павловский, Смоленский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Зональный, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Новичихинский, Табунский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Краснощёковский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
В Алтайском крае умерли ещё 23 пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 4649 человек с коронавирусом, из них 3534 – от COVID-19.
607 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (219 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Общее число заболевших в регионе достигло 69 928 человек, выздоровевших – 53 111.
За весь период в регионе выявили 20 652 заражения COVID-19. При этом выздоровели 19 212 пациентов, в том числе 39 – за последние сутки.
На утро 29 августа 624 871 житель Алтайского края сделал прививку от ковида. Из них 499 312 человек поставили оба компонента, 124 020 – только один.
В Алтайский край уже поступило свыше 844 тысяч комплектов препарата.
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