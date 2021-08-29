Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 29 августа

+253 заражённых в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 253 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На Барнаул пришлось 73 инфицированных, на Бийск – 18, на Рубцовск – 17, а на Заринск – по 11. Остальные распределились следующим образом: Новоалтайск – 8, Белокуриха – 7, Славгород – 6, Алейский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский районы – по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Курьинский, Павловский, Смоленский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Зональный, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Новичихинский, Табунский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Краснощёковский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.